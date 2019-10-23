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 Суспільство
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Все про:територіальна громада (75) Бабак (6)

 В Україні залишилися не об'єднаними 6400 територіальних громад, - міністр Бабак

Станом на 23 жовтня в Україні в об'єднані громади об'єдналися менше половини територіальних громад.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "112 Укра]на", про це повідомила міністр розвитку громад і територій України Олена Бабак на брифінгу.

"На сьогодні у нас об'єдналися понад 4 тис. громад в 900 громад об'єднаних, і залишилося 6,4 тис. громад, які ще не об'єдналися і залишаються переважно маленькими громадами, які бажано об'єднати, щоб вони стали дієздатними. Щоб у цих громадах був ресурс - людський, економічний - щоб саме в громадах, де людина проживає, вона отримувала весь перелік публічних послуг і сервісів", - сказала вона.

За словами міністра, йдеться про те, щоб в об'єднаній громаді були школа з повноцінними класами, амбулаторія (як мінімум), центр надання адміністративних послуг, "водопровід, каналізація, тепло, належне поводження з побутовими відходами".

"Ці 6,4 тис. громад бажано об'єднати за принципом добровільності. ...У цьому їм повинні допомогти обласні державні організації", - зазначила Бабак.

Читайте також: У 78 об'єднаних територіальних громадах у неділю відбудуться місцеві вибори, - ЦВК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155561
 
 
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странно...в селах одни пролетарии остались, а лозунгов не знают.
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И я порохосвиньями не нахожу обшей язык . Видно сказывается воспитание .
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Просто громада их почему то перестала устраивать,нужно было организовать цирк с отэ гэ.
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о, тетка от садового вещает или уже от зелени? этих .громад нет потому, что нищие села не хотят никакой реформы..все круто-когда есть денежки, а вот когда денежек нет-эти села никто к себе не возьмет...и это реальная проблема..
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А ви ж були проти об'єднання маленьких громад.Плювали в Порошенка .А зараз вже реформа?
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Об'єднання територіальних громад - це очищення землі від людей. Села, які не стали центрами територіальних громад, приречені на вимирання. Ніякими економічно спроможними об'єднані громади не стали. Вони залишаються на дотаціях. Треба негайно припинити об'єднання громад і дати можливість селам, які об'єдналися вийти з об'єднаних громад. ОТГ - це знищення місцевого самоврядування. Мешканці віддалених сіл не можуть взяти участь у зборах. Щоб отримати елементарну довідку треба їхати за 50 км.
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КАЗЛИ ...лядь ...у стойло не хочуть лізти ...але нічого ...ЗЕМЛЮ й так у вас с3,14здять ...
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Досить вже силоміць проводити ці об'єднання!
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Алёна Бабак, наверое, не знает, что в древние времена русские и украинцы когда в Европе была цивилизация малыми группами жили в лесах, прятались от татар. Позже эти группы учёные стали называть общинами. Тоесть община это варварство, дикость, отставание от цивилизации, напоминание украинцам откуда они вышли. Это унизительно для нынешней цивилизованной европейской украинской нации.
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