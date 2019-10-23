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Все про:ГПУ (3289) звільнення (695) Горбатюк (308) Рябошапка Руслан (163)

 Оскаржуватиму наказ про звільнення і писатиму заяву про злочин, - Горбатюк

Керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк вважає рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконним.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

Він розповів, що поки ще не бачив наказу про звільнення.

"Але з кадрів подзвонили і сказали, що є наказ генпрокурора про моє звільнення і запросили приїхати", - розповів Горбатюк.

Він вважає таке рішення Рябошапки незаконним.

"Цей наказ свавільний. Він поза рамками закону. Тому що, навіть якщо мене не допустили до атестації через форму заяви, хоча я вважаю, що я все правильно робив, і правильно заяву подавав, то закон не дає права генеральному прокурору через неподання заяви звільняти слідчого. новий закон надав таке право щодо прокурорів. А щодо слідчих - вони просто не будуть переведені в новий офіс генпрокурора, якщо не підуть на атестацію. Але підстав звільняти цей закон не передбачає", - розповів Горбатюк.

За його словами, ще з 27 листопада 2018 року Закон про прокуратуру перестав поширюватися на слідчих прокуратур.

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"Ми працюємо виключно на підставі перехідних положень КПК. Але генеральний прокурор додумався прирівняти слідчого до прокурора в цій ситуації і видати наказ, який є абсолютно незаконним. Звичайно, оскаржуватиму, реагуватиму. Зокрема напишу заяву про злочин, тому що це свавілля", - вважає Горбатюк.

Він розповів, що впродовж півтора місяця його роботи при Рябошапці затягувалося вирішення питань і створення окремого підрозділу майданівського.

"У мене таке враження склалося, що Рябошапка мене не хоче бачити в прокуратурі. Це ще починаючи з наших перших зустрічей від початку вересня. Були сумніви, може я помиляюся, тому що прямо про це ніхто не говорив. Але розвиток ситуації, надуманість підстав цього звільнення реально вказує, що це був навмисний крок", - зазначив слідчий.

Горбатюк розповів, що до виникнення питання про переатестацію, Рябошапка говорив, що бачить його у прокуратурі.

"Хоча, допустимо, я говорив йому, що хочу в прокуратурі (працювати. - Ред) - він говорив, що мене бачить там, а в ЗМІ говорив, що Горбатюк, не виключено, піде в ДБР, як і Каско. Що теж мало вигляд брехні, якщо я говорив, що я в прокуратурі, а ви говорите про ДБР. Це такі окремі ознаки, які вказували, що щось тут не те", - розповів він.

Нагадаємо, раніше 23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155560
 
 
 Топ коментарі
 
Профессионал расследует убийства на Майдане 5 лет?
Идиот?
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Давай, давай, нашел занятие еще на пять лет...
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Это тоже надо уметь. И при этом делать виновными всех вокруг.
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Давай, давай, нашел занятие еще на пять лет...
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Это тебе не при Порохе дерьмо лить. Пришли конкретные ребята, если что - пойдешь с папой Беней "кофе пить".
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Пиши. Это твое право. Буду обжаловать приказ об увольнении и писать заявление о преступлении, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 2909
А где преступление будет определять суд.
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Теперь все креативно, хватит полиграфа...
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Правильно. Горбатюк профессионал, но такие не нужны.
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Профессионал расследует убийства на Майдане 5 лет?
Идиот?
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Это тоже надо уметь. И при этом делать виновными всех вокруг.
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Да, расследует. Там более 100 эпизодов убийств. сотни ранений. Вон самолёт сбили. один выстрел - пять лет расследуют. И нет, я не идиот. А ты идиот?
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Вы биографию этого человека хорошо изучали? В частности - кто и в какие периоды времени толках его по карьерной лестнице.
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Гдє - там? В біографії та наказах про призначення на посади?
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"... кто и в какие периоды времени толках его по карьерной лестнице."


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Типове збочене уявлення процесу "толкал по карьерной лестнице" - в фантазіях одразу вимальовується шампанське, ліжко, свічка...
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Ты действительно идиот. Сравниваешь не сравнимые вещи.
Расследует государство Нидерланды.

Выстрел был на территории второго государства (Украина) , там где идет война.
Стреляли те, кто на территорию своего третьего государства никого не пускают, и на государственном уровне прячет информацию.
А у нас все произошло в центре своего города. На глазах у всех. Причем имеется масса видео и (например, "винтовка Пашинского") фото материалов. Куча вещдоков, деревья с пулями, свидетельские показания, задержанные и т.д.
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Goldman Sachs Профессионал расследует убийства на Майдане 5 лет?
Идиот?

Скоріше неучі задають такі дебільні питання...
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5 лет туману напускал! нафиг такие прАХВисионалі?
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Був би резул тат роботи по злочинах на Майдані то за тебе заступиася би народ. А так за 5 років повний 0. Чи ти як і Петро думав що в тебе часу -- безкінечність...
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А, как топил на выборах. И на старуху бывает проруха.
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А теперь Горбатый....Я сказал Горбатый !!!!
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у порохоботов разрыв примитивного мозга...
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ШОШ ВАМ ТАК НРАВИТСЯ СЛУЖИТЬ НАРОДУ ?
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Я жизнь отдам лишь бы "Свобода слова" была лишь бы прислужить народу! (с)
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Горбатюк уходи . более сонного и спящего человека еще и поискать надо .ты никакой ,
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вот и началось))) а на каком основании уволили ? и поверьте он восстановится если не будет звонка в суд, законодательство такое
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Блін ... Ну якщо Рябошапка закон порушив, то що суд повинен зробити ?
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сначала нужно было законы о гос.службе менять и трудовой кодекс еще совковые. простого работягу тяжело уволить, если у него косяков нет. это нонсенс
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Закон про держслужбу новий, відносно, і змінювали вже 2 рази.
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Ти би сам спочатку законодавство прочитав... Особливо, що таке реорганізація. При реорганізації можна звільнити взагалі практично ВСІХ. І це буде законно.
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Этот же Горбатюк все время стонал, что его Луцик уволить хочет. А пришли зебилы и под зад его коленом Оскаржуватиму наказ про звільнення і писатиму заяву про злочин, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1023
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эту мочалку давненько надо было хотя бы отсторонить,создается впечатление,что держали его спецом чтоб тихо слить дела по Майдану.В суд оно пойдет,пусть "благодарит",чтоб не завели дело по ст. "саботаж".
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Янику строк вже впаяли. Беркутівцям теж, кого впіймали.
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штани протирал 5 лет.5 лет получал зарплату .
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мне кажется этот прокурор на содержании у фирташа, и уже давно
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Горбатюк производит впечатление специалиста, которому что ни поручи, он завалит любое дело, ему даже мешать не надо. Очень удобно, между прочим, а в прокуратуре - особенно: работа вреде как делается, но и результатов никаких.
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Если Сергей Горбатюк не посадил П.Порошенко, то только из-за этого он должен сам подать заявление о своём увольнении. Это так же будет намёк Генпрокурору Руслану Рябошапко на то, что если и он не посадит до нового года П.Порошенко, то и ему придётся подать заявление об увольнении.
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Гаврила мартынов, обкакаешься ты у себя в лугандоне!
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В Спортлото скаргу напиши, лузер. В суд воно подасть... На реорганізацію під яку попав??? Оскаржуватиму наказ про звільнення і писатиму заяву про злочин, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 7808 Прафісіанал, яких мало. Оскаржуватиму наказ про звільнення і писатиму заяву про злочин, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 7808 Тепер зрозуміло, чому справа по Майдану мертва...
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Горбатюк не хочет поддержать реформу прокуратуры, и не хочет работать, зато надеется не работая получить компенсацию по суду. Одним словом, ему безразлично государство, только свое благополучие - мародер из ОПГ мародеров .
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