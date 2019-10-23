 Долар у 2021 році може подешевшати до 23,9 грн, - Кабмін

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

"Курс гривні до долара США за такого (оптимістичного. - Ред.) сценарію прогнозується в 24,8 грн за долар США на 2020 рік, 23,9 грн у 2021 році і 24,2 грн у 2022 році. На реалізацію саме такого, оптимістичного сценарію впливатиме швидкість проведення реформ, зокрема, антикорупційної, судової, а також захисту прав власності", - повідомляють у Кабміні.

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