 Долар у 2021 році може подешевшати до 23,9 грн, - Кабмін

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.
"Курс гривні до долара США за такого (оптимістичного. - Ред.) сценарію прогнозується в 24,8 грн за долар США на 2020 рік, 23,9 грн у 2021 році і 24,2 грн у 2022 році. На реалізацію саме такого, оптимістичного сценарію впливатиме швидкість проведення реформ, зокрема, антикорупційної, судової, а також захисту прав власності", - повідомляють у Кабміні.
Доллар 5.05 Мировой кризис.
Тимошенко: Доллар будет дешеветь сначала 4.80, потом 4:50, а потом 2.50! Люди, что бы не лохонуться - сдавайте свои доллары! Я за вас переживаю!
Итог все знаем, но все иностранные валюты потеряли 1-3%
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2019 год:
Доллар 25, Украина 6й год войны. У власти 95 квартал. Премьер-министр без образования (кухарка). Коломойский главный кукловод 95 квартала. Невыполнение бюджета. У малообеспеченных отнимают государственную помощь. Отобранные деньги уходят на МВД и СБУ. Готовится капитуляция. Клоун преЗЕдент Украины.
Кабмин: Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн!
Это сказка для лохов. Реалии указывают на то, что как бы доллар 932 гривны не стал стоить к 2021 году.
Возьиешь кредит и купишь у меня бакс по 29?
А ПРИ ПАРАШЕНКО КУРС ГРИВНЫ ПОСТОЯННО ПАДАЛ
ПОТОМУ ШО ЭКОНОМИКА ПРИ ПАРАШЕНКО ЭКОНОМИКА НЕ РАБОТАЛА А ВЛАСТЬ ВОРОВАЛА
ПОТОМУ ПРИХОДИЛОСЬ ВЫПУСКАТЬ МНОГО ГРИВНЫ НЕ ПОДКРЕПЛЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБОСНОВАНИЕМ
В ТАКОЙ СИТУАЦИИ МОЖНО БЫЛО ПОДНИМАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ И ГОВОРИТЬ КАК ЭТО НЕ РАЗ ДЕЛАЛ ГРОЙСМАН У НАС ПОДНИМАЕТСЯ ЭКОНОМИКА
А ШШО ДРУГОЕ МОЖНО БЫЛО ЖДАТЬ ОТ ПРОДАВЦА ТРУСЕЛЕЙ НА ВИННИЦКОМ БАЩАРЕ.
Починаючи з кінця 2021 долар скаконе, до того ж сильно. Просто подивіться на кількість і терміни євробондів, і все стане зрозуміло.
Это тоже сегодняшняя новость.
Так кому верить?
Столица автоматически переходит в Васюки.
Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки!
Я вірю. Це ж слуги народу, вони не можуть брехати. Епоха бідності і брехні вже закінчилась))))
"Аналіз виконання доходів свідчить про те, що доходи від митних платежів цього року не буде виконано через міцніший курс гривні до долара США та євро (фактичний середній обмінний курс за 9 місяців поточного року склав 26,4 грн/дол. США при прогнозному на 2019 рік - 28,2 грн/дол. США). Тому в проєкті змін до Державного бюджету на 2019 рік передбачено зниження плану доходів Державного бюджету на 2019 рік на 20,4 млрд грн в тому числі саме через зменшення планових надходжень від ПДВ та імпортні товари та ввізного мита внаслідок зміцнення гривні до долара США та євро."https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_peredav_v_parlament_zmini_do_derzhavnogo_biudzhetu_na_2019_rik-1852