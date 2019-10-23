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 Економіка, Суспільство
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Все про:долар (50) курс (69) реформи (1706)

 Долар у 2021 році може подешевшати до 23,9 грн, - Кабмін

За оптимістичного макроекономічного прогнозу курс долара в Україні може впасти в 2021 році до 23,9 грн за долар.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

"Курс гривні до долара США за такого (оптимістичного. - Ред.) сценарію прогнозується в 24,8 грн за долар США на 2020 рік, 23,9 грн у 2021 році і 24,2 грн у 2022 році. На реалізацію саме такого, оптимістичного сценарію впливатиме швидкість проведення реформ, зокрема, антикорупційної, судової, а також захисту прав власності", - повідомляють у Кабміні.

Дивіться також: Зростання ВВП на 3,7% і курс 27 грн за долар, - Гончарук озвучив макроекономічний прогноз на 2020 рік. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155554
 
 
 Топ коментарі
 
Мог бы эту шутку до 1 апреля сберечь. Хотя это может статься, если все поедем в Польшу батрачить.
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А 100 лярдов гривасов занятых намедни под 16 годовых когда там отдавать надо?
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Верніть банкіра всих часів і галактик гонтарєву... ви що, не бачите, що долар падає? Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1002
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До чого тут Гонтарєва, ви головою спробували думати? З яких це пір наш економічний потенціал став потужнішим за США? У вас у зелених геть погано з головою?
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"потужний потенціал" та інші перли соєвих теорій валютного ринку
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А по суті є щось чи вам за таке не платять?
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Хочете мені оплатити консультацію про формування курсів валют?
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Хочу зрозуміти як при тому що доллар за рік знецінився на 2% а гривня мінімум на 15%, гривня стала в той же час дорожчою за доллар, це що за магія така?
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Це сильне колдунство, не вірте очам своїм!
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Ну а що до балансу зовнішньої торговлі, у нас -4,4 млрд, при цьому, по курсу начебто у нас профіцит, це теж магія?
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сальдо зовн. торгівлі - лише частина платіжного балансу. і є тіньовий притік валюти від заробітчан.
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2008 год:

Доллар 5.05 Мировой кризис.

Тимошенко: Доллар будет дешеветь сначала 4.80, потом 4:50, а потом 2.50! Люди, что бы не лохонуться - сдавайте свои доллары! Я за вас переживаю!
Итог все знаем, но все иностранные валюты потеряли 1-3%
============
2019 год:
Доллар 25, Украина 6й год войны. У власти 95 квартал. Премьер-министр без образования (кухарка). Коломойский главный кукловод 95 квартала. Невыполнение бюджета. У малообеспеченных отнимают государственную помощь. Отобранные деньги уходят на МВД и СБУ. Готовится капитуляция. Клоун преЗЕдент Украины.
Кабмин: Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн!

Это сказка для лохов. Реалии указывают на то, что как бы доллар 932 гривны не стал стоить к 2021 году.
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могу тебе продать по 29 много, пока резко не подорожал. будешь через пайку-тройку лет магнатом.
Возьиешь кредит и купишь у меня бакс по 29?
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ты что, дурень? не веришь дипломированным специалистам из Кабмина? Сказали по 23,9 так и будет по 23.9! А если Бубочка писюном на рояле сыграет, то и по 22 будет!
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Ты зебилам предлагай по 29, остальные скупаются сейчас по 25 по полной.
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КАК МЛЯТЬ ОБЪЯСНИТЕ МНЕ если унас инфляция 15% в штатах 1.5%, но МЛЯТЬ гривна укрепляется, не говоря уже о межгалактическом расстоянии между нашими экономиками! КАК??? Что это за магия!!???
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Долларовые цены на товары и услуги в Украине сильно упали в 2014-2015. Сейчас они выравниваются, никакой магии.
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А в 2014-15 що за магія була? Всі дружно вирішили доларові ціни знизити? Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4864
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Обвал курсу національної валюти. Потім за ним ціни підтянулись, потім - зарплати, пенсії як завжди - в останню чергу.
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Ще пару таких "гірок" і статус суто рудно-зернового експортера буде оформлено "залізно" Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7847 Цікаво, які при цьому доларові ціни, зарплати та пенсії встановляться, а також чисельність населення...
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До рудно-зернового ще додались ІТ та заробітчани. Без них тут взагалі було б все херово...
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Але при цьому Кабмін декларує долар по 27 в наступному році, от же вони про вирівнювання цін не чули?
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ПОЧЕМУ ПРИ ВЛАСТИ ЗЕЛЕНСКОГО КУРС ПОСТОЯННО УКРЕПЛЯЕТСЯ

А ПРИ ПАРАШЕНКО КУРС ГРИВНЫ ПОСТОЯННО ПАДАЛ

ПОТОМУ ШО ЭКОНОМИКА ПРИ ПАРАШЕНКО ЭКОНОМИКА НЕ РАБОТАЛА А ВЛАСТЬ ВОРОВАЛА

ПОТОМУ ПРИХОДИЛОСЬ ВЫПУСКАТЬ МНОГО ГРИВНЫ НЕ ПОДКРЕПЛЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБОСНОВАНИЕМ

В ТАКОЙ СИТУАЦИИ МОЖНО БЫЛО ПОДНИМАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ И ГОВОРИТЬ КАК ЭТО НЕ РАЗ ДЕЛАЛ ГРОЙСМАН У НАС ПОДНИМАЕТСЯ ЭКОНОМИКА

А ШШО ДРУГОЕ МОЖНО БЫЛО ЖДАТЬ ОТ ПРОДАВЦА ТРУСЕЛЕЙ НА ВИННИЦКОМ БАЩАРЕ.
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С оптимистичным прогнозом всё понятно и, благодаря сайту кабмина, известно. А, озвкчьте, пожалуйста, пессимистичный прогноз - народ должен знать, что ждать .
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минстець перестанет оплачивать ботов
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Это плюс. но, неужели, "слуги" кинут своих ботов?! "гложат смутные сомненья."
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То є добре, вчителі отримуватимуть зарплату не 4000$ а 4160$. Круто!
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Это, как вероятность встретить динозавра на улице 50 на 50 - можно встретить, а можно нет
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Некислая афера с валютой намечается...
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Щось пригадалося з 2014 року у кацапів

Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 996
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Еммм... Якраз напередодні розрахунку по Євробондам, що мільярдами розходились влітку 2019? Не наколете, лохотронщики.
Починаючи з кінця 2021 долар скаконе, до того ж сильно. Просто подивіться на кількість і терміни євробондів, і все стане зрозуміло.
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Майже щотижня продають облігацій на суму до 3 лярдів баксів під гарні проценти ...А далі на повернення ?
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Отож. А далі- потрібно повернути і відсотки, і викупити облігації.
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это типа вы переведите все сбережения в гривны и отдайте банкам))) вот когда зеля с кипра свои фирмы переведет в украину тогда и поговорим о доверии. у всех чиновников в декларациях наличка в доларах и под матрацом))))
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Помітили, яке йде бомбардування мозку? Долар подешевшає, несіть гроші з-під подушки державі. А тим часом Гігантські платники податків йдуть з України, фопам наступили на фаберже так, що більше вже витиснути не можна.
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Типа шЮтка... Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7021 А я говорю Шо в 2024-м вААЩе буИть пяТ гривень Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7021
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Порохоботы, вы уже купили доллары по 20? Адекватный валютный курс - 20 гривен за доллар, - Гонтарева https://censor.net.ua/news/326489/adekvatnyyi_valyutnyyi_kurs_20_griven_za_dollar_gontareva/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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Alex Rabinovich А нащо воно нам?У нас заробітна плата вчителя 4000$.
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Порохоботы/ Не зли народ, смени ник. И без Рабиновича Коломойского, Зеленского, Шефиров, Мендель хватает за глаза.
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4! роки назад це було ! А добав рік-два та знайди курс по 8 яка була при Кіле Азірові , тому що я не порохобот, я за Якубовича ! Хочу долар по 8
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может / Артистам 95-го квартала проза жизни не интересна.Романтики -мечтатели живут будущим как поэт-футурист Хлебников: Немотичей и немичей Зовет взыскующий сущел,Но новым грохотом мечей Ему ответит будущел.
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Зомбирование . что доллар подешевеет , мол вытягивайте из под подушек и продавайте .И это на фоне начала мирового фин кризиса , где доллар. как главная валюта долгов будет только дорожать . Развод от гей -самокатчика .
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Средний курс гривни во взятом за основу консервативном прогнозе составляет 27 грн за долл. США (в старом проекте Гос бюджета предлагался курс 28,2 грн за долл. США). Оптимистический вариант прогноза устанавливал курс на уровне 24,8 грн за долл. США. Источник: https://censor.net.ua/v3155507
Это тоже сегодняшняя новость.

Так кому верить? Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 6703
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Будемо картоплю обгортувати баксами.
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Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн...

Столица автоматически переходит в Васюки.
Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки!
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Блин, ещё не знаешь, как в этом году будет, да и на следующий год, а ты уже губу раскатал на 2021 год, - идиот!
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Ні, зараз треба терміново здавати бакси, щоб потім по 23 скупити))))
Я вірю. Це ж слуги народу, вони не можуть брехати. Епоха бідності і брехні вже закінчилась))))
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хватит уже этого популизма - давай уже сразу на 1.8 !!
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У КАБМИНА --пищевое отравление с галлюцинациями !
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Такое впечатление, что экономика сама по себе, а наши капитаны экономики- сами по себе! Здесь же на Цензоре инфо, шо уходят табачники, которые платят 48 миллиардов только прямых налогов, не считая взносов в Пенсионный фонд и т. д. Давят на Арселлор Миттал, хотят что бы он тоже ушел и Кривой Рог продал одному человеку. Закрылся ДМЗ и людей выбрасывают на улицу. Но, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хорошо!
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с такими кадрами можно замахнутся и на большее ,даешь доллар по 60 копеек! c банками разобрались , очередь за сбережениями в кубышках!
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Я не могу понять- или все придурки, или питаются исключительно долларами?
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Бєня,нажаль,правий.Клінічні імбецили. З ОФІЦІЙНОЇ сторінки мінфіну 6 днів тому:
"Аналіз виконання доходів свідчить про те, що доходи від митних платежів цього року не буде виконано через міцніший курс гривні до долара США та євро (фактичний середній обмінний курс за 9 місяців поточного року склав 26,4 грн/дол. США при прогнозному на 2019 рік - 28,2 грн/дол. США). Тому в проєкті змін до Державного бюджету на 2019 рік передбачено зниження плану доходів Державного бюджету на 2019 рік на 20,4 млрд грн в тому числі саме через зменшення планових надходжень від ПДВ та імпортні товари та ввізного мита внаслідок зміцнення гривні до долара США та євро."https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_peredav_v_parlament_zmini_do_derzhavnogo_biudzhetu_na_2019_rik-1852
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