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 Політика України
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Все про:Зеленський (3331) Донбас (13391)

 Не знаю, яким буде новий закон "Про особливий статус Донбасу", будемо обговорювати його і в "нормандському форматі", і з українською громадськістю, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що майбутній закон "про особливий статус Донбасу" обговорюватиметься в "нормандському форматі" і з українською громадськістю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Сегодня" в Токіо.

"Треба дивитися, що це таке - закон про особливий статус. Поки це було розуміння в мінському процесі, про це йшлося, закон було прийнято. Тобто закон про особливий статус зараз діє, ви знаєте, він вже був прийнятий. Який він буде - це я вже повторююсь, але це правда, - який він буде далі, закон про особливий статус, ми не знаємо. Ми готові обговорювати ці питання і в "нормандському форматі", і готові обговорювати умови цього закону про особливий статус з громадськістью України, поки його не проголосуємо", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що "ніхто зраджувати Україну не буде, і капітуляції не буде - нічого не буде".

"І всі це розуміють! Мало того, більшість людей в Україні це розуміють. І всі наші європейські колеги, нас, скажімо так, завжди підтримували - і в мінському процесі, і у відновленні України, наших територій, - вони всі, всі про це кажуть", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після розведення сил на трьох ділянках, - Зеленський

За його словами, без дипломатії, без розмов, без обговорення будь-яких умов не можна вирішити питання з війною на Донбасі.

"Сидіти вдома або просто говорити, чи завдяки засобам масової інформації, чи завдяки особистій уяві, чи просто в розмовах у ток-шоу - не можна вирішити це питання. Це питання вирішується, коли говорять... Коли говорять люди на вищому рівні! Коли говорить "Четвірка" в "нормандському форматі". Якщо ми хочемо просто в Україні ні з ким не зустрічатися, ні про що не домовлятися, нічого не обговорювати, вирішити питання про припинення війни - це абсурд. Тому - як можна знати всі умови? Всі умови, щоб знати всі умови, треба їх обговорювати", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що парламент у публічному обговоренні з суспільством розробить і прийме до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155553
 
 
 Топ коментарі
 
Єдиний прийнятний особливий стан для Донбасу - це запровадження там військової адміністрації на 10 років.
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В цього недоумка вже що, галоперідол закінчився ? 😕
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похоже этот парень из Франции пролетит мимо Борисполя
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Народ говорит, что никакого "особого статуса" не должно быть. Конституция гласит, что Украина - унитарное государство и нечего нарушать ее, брать на себя бандитскую разваленную кацапами и разворованную территорию, кишащую сепарами - ублюдками, чтобы потом восстанавливать за свой счет ,да еще Путин будет командовать Зелей как своим рабом и Зеля будет перед ним на задних лапках после этого Штайнмайера, а о Гаагском суде против агрессорского нападения на Украину и речи тогда не может быть.Не нужна такая формула и такой альянс с Путиным. РФ - враг №1 для украинцев, нужно требовать от них возврата оккупированных территорий и выплаты компенсации за разрушения и разворовывания. И когда будет подача в суд на агрессора? Раз уж скрываете что у нас война, то подавайте на "террористов" в международный суд.
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кремлевская зеленая шмаркля отвлекает внимание от сдачи интересов Украины раше.

Французские источники сообщают что в ходе 42-минутного телефонного разговора состоявшегося 21 октября, между президентом Франции Макроном и президентом РФ Путиным, Макрон пообещал добиться согласия Украины на разведение войск в Петровском и Золотым без предварительных условий. Так же он пообещал усилить давление на Киев для введения норм "формулы Штайнмаера" в украинское законодательство. Так же выразил уверенность что встреча Зеленского и Штайнмаера была бы очень полезна в этом направлении.Из доклада Федеральной разведывательной службы Германии канцлеру Меркель за подписью Bruno Kahl.
раздел "Ситуация в Украине"
п. 6.2 Планируемые руководством Украины мероприятия по разведению военных подразделений Украины и воинских подразделений сепаратистов на востоке Украины, вызвали резкое непринятие и массовые выступления противников мирного плана президента Зеленского. Эти акции имеют тенденцию к нарастанию и захвату территорий по всей Украине. (...)
п. 6.3 Правительство недостаточно компетентно ( в тексте Die Regierung ist nicht kompetent genug) и полностью зависимо от решений, которые единолично принимает президент Зеленский.
А вазелин и его кукловод кАлопомойский- кремлевские кроты! И буду добивать Украину всеми способами.
Читайте https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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Вот я и писала, что нахрена Зеле геморрой с этим нормандским форматом и с прокладками Путина Макроном и Меркель? Они полностью под контролем Путина. Никакого разведения не должно быть. И так понятно, что это путинский развод. Если же Зеля все таки поедет на это цирковое представление, то нужно Путину ставить такие условия, чтобы он забыл про давление на Украину и какие -то манипуляции с нашей властью. Пусть Зеля это себе на лбу напишет, если хочет удержаться в своем кресле, а если не хочет пусть идет на поводу у идиота Макрона и комсорга Меркель, они его успешно приведут к сточной канаве.
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У зеков в зоне тоже особый статус.Донецчанам не надо будить лихо
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Там что некому пояснить этому недоюристу-членопианисту что у нас нет и не будет закона "об особом статусе Донбасса"! Большая часть Донбасса под контролем Украины!
Есть закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ордло)" !!!!!????
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Єдиний прийнятний особливий стан для Донбасу - це запровадження там військової адміністрації на 10 років.
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Олексанре,есть такой заповедник Аскания Нова... существует уже век почти. И бегают там беззаботно антилопы, бараны всякие, бычьё, дрючатся по кустам, размножаются, есть не просят, шо природа дала, тому и рады... опять же ж, приехать посмотреть на нах можно...деньги за экскурсию заплатит - доход какой-никакой... чем не пример организации особого статуса? Заповедник...
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эти хоть и не все заработали не обворовывая Украину!
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быдлоэлита - это алкашка гонтарева- держательница общака бандитов и порошенко ,который когда в костюме,похож на мешок с дерьмом, и имеющий прогрессирующую шизофрению,которая проявляется в хватаниях за носы,срывании шапок, отбирании телефонов
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это и есть та общественность с которой будут обсуждать ?
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А вон та дылда несграбная, шо в красном, она министр чего? Или еще не?
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Петик-дурик, она нормальная тётка. По сравнению с тобой, так точно.
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Ты хоть что-нибудь знаешь,что будешь делать с донбасом?
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Він нічого не знає. У нього не ає стратегії. У нього є лише інстинкти і рефлекси. І то настільки некорисні, що й тактика з нього теж поганий. Каже людина "Не знаю, яким буде цей закон" - і тут я йому вірю. 😁
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таки да,Вова опять начал вилять хвостом
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В цього недоумка вже що, галоперідол закінчився ? 😕
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Ах, да! У нас же народовластие: мы тут посовещались и ... я решил!?
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В последнее время Зеленский стал слишком много говорить.....
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Об особом статусе Крыма этот шут не хочет поговорить со взрослыми дядями и тетей? Разворованный и убитый Бамбас меняем на Крым вместе с кормильцами. Причем без сожаления.
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Наша Маша №2 сказала, что Сивохо все порешает, он типа домбасит. Забыла правда, что решают в Кремле.
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Кажуть десь був допис на цензорі, що є розпорядження офіційно не вживати на міждержавному рівні термін росіска агресія і все, що з цим пов'язано.
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Китайцы хотят приобрести технологию производства Мрии ,чтобы с этих самолётов обеспечить воздушный старт космопланов стратегического назначения.Нужно обязательно советоваться со США.
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Українська громадськість хоче обговорити особливий статус Зеленського після вироку суду. Як Вам такий особливий статус, пане Президент?
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С РФ можно договориться только о капитуляции, если Украина хочет свои территории, то тогда она должна за них воевать, если она не готова воевать, тогда она их отдает РФ. Кроме военного пути нет у Украины никаких путей освобождения своих земель! вначале войны Украина почти освободила свои земли армией в 50 000 человек, а сейчас у Украины уже 500 000 прошло войну и если их мобилизовать, то за 2 дня будет взят Донбасс. Численность войск будет превышать их численность больше, чем в 10 раз! Россия не пойдет на этот конфликт потому что это уже будет большая война, а не локальный конфликт и для россиян будет неприемлем этот конфликт ибо потери будут огромные и т.д. Вторая причина, почему РФ не пойдет на крупную войну - это смертельные санкции, которые за 2 дня обрушат экономику РФ и на 3 день будет дефолт и будет крах РФ! США уже предупредили, что у них есть санкции, которые за 2 дня уничтожат РФ, ЕС тоже не потерпит войну в Европе крупномасштабную! Потому Украина может решить этот конфликт своими силами и не компостировать себе мозги! Нужно проводить мобилизацию и освобождать свою землю! Можно даже довести военную силу Украины до миллионной армии, как было в 1991 году и тогда у Украины будет одна из самых мощных армий на планете! Украине нужно ясно понимать, что если Украина хочет быть независимой страной, тогда ей нужна мощная армия, чтобы за дипломатией стояла армия и мощно было говорить с позиции силы! А иначе Украину будут все гнобить! Еще США сказали, что Украина может восстанавливать ядерное вооружение, после того, как произошел разрыв договора о ракетах средней и малой дальности. Только, когда у Украины будет сильная армия, тогда ее будут уважать!
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Андрей Рокоссовский, кто тебя сюда пустил, русская **********??? Нужно блокировать фабрику тролей повара Путина - Пригожина, чтобы они тут не срали!
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Украина, в самом деле, небогатая страна.... Но вот чего в ней с избытком, так это дебилов....
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Хотелось бы узнать подробнее про санкции, что за 2 дня обрушат наРФию. Если ты еще не понял, то Франция и Германия, скорее друзья этого самого агрессора. СП2, Сименс турбины, возврат делегации Уйлостана в Пасе...
Анаши гаранты - один их них агрессор, другие же продают нам оружие, иными словами наживаются!
Самое печальное, что 2 президента Украины во время войны делают вид, что никакого Будапештского меморандума нет в помине! Хрущов бы не только туфлей стучал с трибуны ООН, а и с гамном бы накормил этих гарантов, если бы они вели себя так, как сейчас. Наши же молчат, трусы позорные!
Ядерный статус сам по себе ничего не значит без носителей. Он у нас и так есть. 16 ядерных бомб в виде реакторов. Сказать, что взорвут, в случае войны - надо иметь яйца и мозги. Думайте, в ЕС, да и вообще в мире. оно вам надо - ядерная зима без Украины?
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Мені вже здається, що його "пошли в президенты". І він вже починає здогадуватись, що Президент реальної країни і президент країни з серіалу то є дуже різні речі.
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Зеленский и рада не имеют права принимать законы об особом статусе без референдума! Особый статус нарушает конституцию и если они это сделают, то их всех можно арестовывать за гос измену и первого нужно задерживать Зеленского!
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Этот закон давно принят. Петики тогда молчали аки партизаны.
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закон, что принят это разводка! Он 31 декабря закончится и его не будет! А Зеленский хочет его внатуре принять на всегда! Он в политике 0! Он в политике разбирается, как клоун в цирке! Он по сути не политик, а самозванец!
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а что ты вообще знаешь, зеленая плесень? ты какие УСЛОВИЯ выдвигаешь? или принимаешь все и во всех позициях, как немецкая порноаткриса?
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мені вистачить, якщо президент назве хоча б три пункти , за якими мешканці Донецька чи Луганська відрізняються він жителів Запоріжжя або Маріуполя. Можливо тоді я зрозумію необхідність особливого статусу.
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"Закон є, він прийнятий, він діє, але який він буде, я не знаю".. Що за маячня? Це репетиція для сюжету виступу в їхньому цирку?
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Перечитал этот бред пять раз, слова вроде знакомые, а "купи не тримаються". Идиоты избрали идиота...
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этот закон был разводка и он действует до 31 декабря! Если его не продевать, то его и не будет! По сути его нет! А Зеленский хочет его внатуре принять. КВН выбрали политикой заниматься и теперь он устраивает жопу стране полную! Он разбирается в политике не больше клоуна в цирке!
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Минский сговор про "Особый статус" формула Швайнмайера под редакцией кремлёвского фашиста )(уйла который поддержала проклятые продажные Иуды (ЗЕбилы и эксРыги) из кремлёвской 5 колоны янычар в пока ещё не кацапской колонии Украине.
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
- выборы по законам государства длнр - лугандонии ( под дулами автоматов российских фашистов оккупантов и вражеской пророссийской ОБСЕ)
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, убийц, бандитов ,фашистов, террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении оккупантами бандитских глав органов,силовых структур,прокуратуры и судов;
- государство оказывает безоговорочную поддержку ( от пуза кормит убийц- террористов, кремлевских- коллаборантов, бандитов - сепаратистов )социально-экономическому развитию;
- признание со стороны центральных органов власти трансграничнное сотрудничество (полностью открытая граница с проклятой вражеской фашистской РФ);
-представители депутатов убийц -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на любые решение и о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- официальное согласие на создание террористический отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции и всего силового блока по решению местных бандитских советов ;- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления)......... всё уже приехали дальше никуда, это конечная, или протестный Майдан или полное уничтожение государственности Украины НА ВАШ ВЫБОР!?
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Билет на Ростов в один конец к особому статусу домбаса также прилагается...💀
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Зеленский не компетентен абсолютно! Путин его обыграет в игре в наперстки!!! Он даже и не поймет, что Путин его разведет на все, что хочет и интересов там Украины ни одного не будет и все интересы Путина он подпишет и еще радоваться будет, а потом приедет в Украину и только начнет понимать, что сделал позиции Украины в 100 раз хуже и народ его линчует! Зеленскому вообще лучше написать заявление об отставке! Уровень его понимания политики на нулевом уровне - это не больше, чем у дворника во дворе! Зеленского русские разводят, а он в упор этого не видит, а когда увилит, то тогда под его домом будет стоять народ с адском гневе и будут разъяренные солдаты стоять! Русские ему говорят давай - это мир, ступай в капкан и ничего не будет, давай прямо в лопасти наступай, а Зеленский о мир, ну ок, наступлю прямо в центр капкана. Только он еще не понимает, что он туда не сам наступает, а и всю Украину хочет туда поставить.
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В нас вже був один особливий статус: Крим. Результат, як кажуть, на ліцо.
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"...ничего не будет" - это нас как раз не устраивает. Об этом и переживаем.
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Вот оно, "лидер". Прячется за спинами "общественности". Если что не так, виновата общественность. Не он. А он так, вышел покурить и шаурмой набить брюхо. Трусливое и циничное существо, прячущееся за спинами ничего не понимающих в ситуации бабушек и дедушек. Такие законы принимаются компетентными людьми, а Президент утверждает. И берет ответственность на себя, в том числе и уголовную. Впрочем, он еще не знает, что за закон. Тоже яркий показатель некомпетентности и никчемности нынешнего властного сборища.
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Так що історія знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий Патріот України гетьман Іван Мазепа. Так ось цей злочинний статус особливого окупованого бандитского Донбасу ( федерація) він вказує на особливий порядок формування місцевої окупаційної бандитської влади колаборантів. І його маникально хоче узаконити проклятий єкс- кловун продажний...резидент ЗЕ..капітулянт. Він хоче вже новою антиукраїнською ЗРадою зробити щоб ця злочинна норма стала частиною Конституції. А для того щоб в майбутньому коли вже винисуть цю нову продажну антиукраїнську владу проклятих ЗЕбілів. То тоді щоб її скасувати, знову доведеться 300 голосами відновлювати знищинну ЗЕбілами Конституцію.
І є ще один дуже жахливий момент: в навязаних нам злочинних Мінських угодах ( формула Швайнмайера) є пункт, що говорить, що повноваження місцевих депутатів - бандитів, бойовиків -терористiв , кривавих окупантів, убивць -нелюдей.. які самі себе оберуть на окупованих територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш новоспеченний украинофоб... резидент - капитулянт ЗЕ не сможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої бандитської влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками кривавими бандитами - сепаратистами українські землі . І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого ООС, вже по всiй Українi.
Що то тпакий антиукраїнський ...резидент ЗЕбіл капітулянт одразу ж став своєї такої роду продажною діяльністю нагадувати .... ..резидента кацапскої Піндоссії -Новороссії а не президента України..
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???_
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Честно было спокойней когда он где то ездил появился и речи сладкие предательские полились с новой силой будет обсуждать Вас уже 10 раз на шулерстве ловили
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"Не знаю, каким будет новый закон "Об особом статусе Донбасса", будем обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинской общественностью, - Зеленский" - в мировой истории бывали разные случае, через интервал возвращались изгнанные президенты, к чему я это говорю, а к тому, что ещё для Рошена не всё потеряно, если отрубать ему хотя бы одну руку, то он уже не сможет в таких масштабах разворовывать Украину, а может он стал другим, и будет не имитировать, а по настоящему займётся реформами, не знаю.
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Какой особый статус?Закрыть этих макак в клетке лет на 5,пусть лечатся.
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от брехло!
Оно уже всем все пообещало, Штайнмайеру в частности ... а теперь лохторат разводит!
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дебилу говорят что не статус, а порядок и то и другое нужно забыть.
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До речі, ні закон про особливий статус, ні мінські договорняки - петя з суспільством не обговорював.. Згадайте трагічні події 31-го серпня 2015 року перед ВР - саме тоді все розпочалося..
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Не,тут не обсуждается,тут только одно решение-х.й им,а статус,тварям.
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што это за бред? штейны начали нюхать вместо кокаинума известку?
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На фоні тотальної зради національних інтересів командою зеленського, хочу показати відео малюнків дітей 2 класу. Кому цікаво трохи відволіктися від ганебної політики Зелі і Ко, то це для вас https://www.youtube.com/watch?v=z5iJTUbxhAA&feature=youtu.be
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срамота. "лидер " страны не видит ни цели ни пути, и даже направления куда за собой вести людей
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зебики назовите закон который обсуждали с украинской общественностью. так и тут будет
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Впервьіе Украина взяла в свои руки инициативу , ее поддержали Германия и Франция , РФ-ия в глухой обороне и Путин явно не хочет , чтобьі встреча в Нормандском формате состоялась. Плешивца устраивает "Минск" , где они "не сторона конфликта" и никаких обязательств на себя не берут и не собираются , хотя все знают , чья армия без погон воюет на Донбассе и откуда у них сотни танков , артсистем , ПВО и прочее. Вот для чего Парижский саммит, не нужно паниковать , все будет Украина !
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передивись зустріч Трампа і Моники. втрьох вони Моніку матимуть у всі дірки!
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Не знаю что там норманцы думают, мне на это все равно, а я лично про особый статус думаю, что бывшие "кормильцы" не должны рассчитывать ни на пенсии от Украины, ни на какие либо другие ресурсы, т.к. проблемы содержания оккупированных территорий- проблемы оккупантов. И лишение их право голоса на ближайшие лет 10, как минимум.
В этом и заключается их особый Статус!
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Выходит никто ничего не знает? А зачем тогда во власть шли?
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Особый статус для ****** и ********** может быть только один... Не знаю, яким буде новий закон "Про особливий статус Донбасу", будемо обговорювати його і в "нормандському форматі", і з українською громадськістю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1938
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То есть перзидент НЕ знает каким будет закон действующий в стране где он у власти ? Дебил какой-то .
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"Президент отметил, что "никто предавать Украину не будет, и капитуляции не будет - ничего не будет""
=======
Сам по себе особый статус = уже капитуляция!
Именно за это орки воюют и убивают, за свой особый распальцованный статус.
Мир может быть только без капитуляции, т.е. только на условиях Украины!
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