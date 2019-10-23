 Не знаю, яким буде новий закон "Про особливий статус Донбасу", будемо обговорювати його і в "нормандському форматі", і з українською громадськістю, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Сегодня" в Токіо.
"Треба дивитися, що це таке - закон про особливий статус. Поки це було розуміння в мінському процесі, про це йшлося, закон було прийнято. Тобто закон про особливий статус зараз діє, ви знаєте, він вже був прийнятий. Який він буде - це я вже повторююсь, але це правда, - який він буде далі, закон про особливий статус, ми не знаємо. Ми готові обговорювати ці питання і в "нормандському форматі", і готові обговорювати умови цього закону про особливий статус з громадськістью України, поки його не проголосуємо", - зазначив Зеленський.
Президент зазначив, що "ніхто зраджувати Україну не буде, і капітуляції не буде - нічого не буде".
"І всі це розуміють! Мало того, більшість людей в Україні це розуміють. І всі наші європейські колеги, нас, скажімо так, завжди підтримували - і в мінському процесі, і у відновленні України, наших територій, - вони всі, всі про це кажуть", - підкреслив Зеленський.
За його словами, без дипломатії, без розмов, без обговорення будь-яких умов не можна вирішити питання з війною на Донбасі.
"Сидіти вдома або просто говорити, чи завдяки засобам масової інформації, чи завдяки особистій уяві, чи просто в розмовах у ток-шоу - не можна вирішити це питання. Це питання вирішується, коли говорять... Коли говорять люди на вищому рівні! Коли говорить "Четвірка" в "нормандському форматі". Якщо ми хочемо просто в Україні ні з ким не зустрічатися, ні про що не домовлятися, нічого не обговорювати, вирішити питання про припинення війни - це абсурд. Тому - як можна знати всі умови? Всі умови, щоб знати всі умови, треба їх обговорювати", - заявив президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що парламент у публічному обговоренні з суспільством розробить і прийме до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.
Французские источники сообщают что в ходе 42-минутного телефонного разговора состоявшегося 21 октября, между президентом Франции Макроном и президентом РФ Путиным, Макрон пообещал добиться согласия Украины на разведение войск в Петровском и Золотым без предварительных условий. Так же он пообещал усилить давление на Киев для введения норм "формулы Штайнмаера" в украинское законодательство. Так же выразил уверенность что встреча Зеленского и Штайнмаера была бы очень полезна в этом направлении.Из доклада Федеральной разведывательной службы Германии канцлеру Меркель за подписью Bruno Kahl.
раздел "Ситуация в Украине"
п. 6.2 Планируемые руководством Украины мероприятия по разведению военных подразделений Украины и воинских подразделений сепаратистов на востоке Украины, вызвали резкое непринятие и массовые выступления противников мирного плана президента Зеленского. Эти акции имеют тенденцию к нарастанию и захвату территорий по всей Украине. (...)
п. 6.3 Правительство недостаточно компетентно ( в тексте Die Regierung ist nicht kompetent genug) и полностью зависимо от решений, которые единолично принимает президент Зеленский.
А вазелин и его кукловод кАлопомойский- кремлевские кроты! И буду добивать Украину всеми способами.
Читайте https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Есть закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ордло)" !!!!!????
Анаши гаранты - один их них агрессор, другие же продают нам оружие, иными словами наживаются!
Самое печальное, что 2 президента Украины во время войны делают вид, что никакого Будапештского меморандума нет в помине! Хрущов бы не только туфлей стучал с трибуны ООН, а и с гамном бы накормил этих гарантов, если бы они вели себя так, как сейчас. Наши же молчат, трусы позорные!
Ядерный статус сам по себе ничего не значит без носителей. Он у нас и так есть. 16 ядерных бомб в виде реакторов. Сказать, что взорвут, в случае войны - надо иметь яйца и мозги. Думайте, в ЕС, да и вообще в мире. оно вам надо - ядерная зима без Украины?
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
- выборы по законам государства длнр - лугандонии ( под дулами автоматов российских фашистов оккупантов и вражеской пророссийской ОБСЕ)
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, убийц, бандитов ,фашистов, террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении оккупантами бандитских глав органов,силовых структур,прокуратуры и судов;
- государство оказывает безоговорочную поддержку ( от пуза кормит убийц- террористов, кремлевских- коллаборантов, бандитов - сепаратистов )социально-экономическому развитию;
- признание со стороны центральных органов власти трансграничнное сотрудничество (полностью открытая граница с проклятой вражеской фашистской РФ);
-представители депутатов убийц -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на любые решение и о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- официальное согласие на создание террористический отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции и всего силового блока по решению местных бандитских советов ;- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления)......... всё уже приехали дальше никуда, это конечная, или протестный Майдан или полное уничтожение государственности Украины НА ВАШ ВЫБОР!?
І є ще один дуже жахливий момент: в навязаних нам злочинних Мінських угодах ( формула Швайнмайера) є пункт, що говорить, що повноваження місцевих депутатів - бандитів, бойовиків -терористiв , кривавих окупантів, убивць -нелюдей.. які самі себе оберуть на окупованих територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш новоспеченний украинофоб... резидент - капитулянт ЗЕ не сможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої бандитської влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками кривавими бандитами - сепаратистами українські землі . І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого ООС, вже по всiй Українi.
Що то тпакий антиукраїнський ...резидент ЗЕбіл капітулянт одразу ж став своєї такої роду продажною діяльністю нагадувати .... ..резидента кацапскої Піндоссії -Новороссії а не президента України..
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???_
Оно уже всем все пообещало, Штайнмайеру в частности ... а теперь лохторат разводит!
В этом и заключается их особый Статус!
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Сам по себе особый статус = уже капитуляция!
Именно за это орки воюют и убивают, за свой особый распальцованный статус.
Мир может быть только без капитуляции, т.е. только на условиях Украины!