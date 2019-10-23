 Не знаю, яким буде новий закон "Про особливий статус Донбасу", будемо обговорювати його і в "нормандському форматі", і з українською громадськістю, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Сегодня" в Токіо.

"Треба дивитися, що це таке - закон про особливий статус. Поки це було розуміння в мінському процесі, про це йшлося, закон було прийнято. Тобто закон про особливий статус зараз діє, ви знаєте, він вже був прийнятий. Який він буде - це я вже повторююсь, але це правда, - який він буде далі, закон про особливий статус, ми не знаємо. Ми готові обговорювати ці питання і в "нормандському форматі", і готові обговорювати умови цього закону про особливий статус з громадськістью України, поки його не проголосуємо", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що "ніхто зраджувати Україну не буде, і капітуляції не буде - нічого не буде".

"І всі це розуміють! Мало того, більшість людей в Україні це розуміють. І всі наші європейські колеги, нас, скажімо так, завжди підтримували - і в мінському процесі, і у відновленні України, наших територій, - вони всі, всі про це кажуть", - підкреслив Зеленський.

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За його словами, без дипломатії, без розмов, без обговорення будь-яких умов не можна вирішити питання з війною на Донбасі.

"Сидіти вдома або просто говорити, чи завдяки засобам масової інформації, чи завдяки особистій уяві, чи просто в розмовах у ток-шоу - не можна вирішити це питання. Це питання вирішується, коли говорять... Коли говорять люди на вищому рівні! Коли говорить "Четвірка" в "нормандському форматі". Якщо ми хочемо просто в Україні ні з ким не зустрічатися, ні про що не домовлятися, нічого не обговорювати, вирішити питання про припинення війни - це абсурд. Тому - як можна знати всі умови? Всі умови, щоб знати всі умови, треба їх обговорювати", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що парламент у публічному обговоренні з суспільством розробить і прийме до кінця року новий закон про особливий статус Донбасу.