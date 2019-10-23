EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Економіка
  6554  135
Все про:Суслова (2) тютюн (79)

 Вимушені піти з України тютюнові компанії заплатили в бюджет близько 48 млрд грн тільки податків, - Суслов

Вимушені піти з України тютюнові компанії тільки податків заплатили в бюджет близько 48 млрд грн, оскільки нове законодавство видавлює з країни інвесторів.

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив екс-міністр економіки України Віктор Суслов.

"Чотири найбільших платники (British American Tobacco, Philip Morris, Reynolds та інші, - ред.) заплатили 48 мільярдів гривень у бюджет податків тільки. Плюс вони платили інші внески: пенсійні, великі зарплати працівникам. Замість того, щоб берегти цю курку, яка несе для України золоті яйця, раптом нова влада починає несподівано душити цих іноземних інвесторів", - зазначає експерт.

Крім законодавчої ініціативи про обмеження торгових надбавок, на компанії нарахували цілий ряд штрафів, що також не сприяло їхній роботі в Україні.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект 1049, який вводить єдиний рахунок для виплат податків і зборів, передбачених податковим кодексом (крім ПДВ, акцизу та митних зборів).

Однак закон був прийнятий з урахуванням поправки, яка зафіксувала гарантовану маржу для оптовиків і роздрібників, які торгують тютюновими виробами, на рівні мінімум 20% (від 7% для оптовиків і від 13% для рітейлерів). Таким чином, після прийняття закону сигарети подорожчають на 7-15 грн. Ця різниця піде не в бюджет у вигляді податків, а повністю роздрібним торговцям, чий оціночний прибуток складе приблизно 15 млрд грн за рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155552
 
 
 Топ коментарі
 
😀 Теперь будет импорт и контабас....такая курица тебе нужна？
 показати весь коментар
 
Где 1,5 млрд баксов возьмете в сл. бюджетном году? Беня подкинет?
 показати весь коментар
 
Это успех! Пинками вышвырнули из бюджета 1,5 млрд долларов. Слава Монике!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Недополученную разницу в бюджете покроет «95 Квартал».
 показати весь коментар
 
 
И кто же сигареты покупал, небось Аллах?

Предлагаю их еще и кинуть, накрутив курс до 28 и отдать гривной.
 показати весь коментар
 
А по вашему табачные наркоманы будут теперь жечь свои деньги?
еще вопрос: налоги заплачены и куда деревянные гривны теперь идут? Не покупаются ли доллары и выводятся?
Мораль: а не закрыть ли все табачные фабрики?
 показати весь коментар
 
Для серьезных компаний, работать в таких странах как Украина, с прибылью меньше трехсот процентов просто оскорбительно.
 показати весь коментар
 
 
Значит найдутся менее серьезные компании. Которые и с меньшей прибылью будут работать. Куда только эти серьезные пойдут? Вопрос риторический.
 показати весь коментар
 
 
зеЛя и зеБилня подонки и мрази!
совсем скоро за все ответят
 показати весь коментар
 
А, що гітлер,сталін,пукін,лукашенка за щось відповіли? Бидло таких любить.
 показати весь коментар
 
 
Мда,одни матюки на власть ...все хуже и хуже
 показати весь коментар
 
ВСе краще і краще. Цього хотіло бидло і підтримка скоро буде як у ху@ла, малоросія вперед.
 показати весь коментар
 
 
Интересно послушать мнения уволенных работников этих фабрик. Особенно тех, кто голосовал за шута горохового.
 показати весь коментар
 
 
Более чем, а что? Есть факты увольнения работников? Где профсоюзы тогда? Где налоговики? Почему не было сокращений в связи с прекращением деятельности? Почему не выплачены выходные пособия работникам? Много почему. Только уверен что еще никто никого не уволил. Даже больше. Думаю даже и не собирается увольнять.
 показати весь коментар
 
 
Обожнюю читати коментарі зебілів. Вони здатні знайти виправдання любій дурості зеленої влади.
 показати весь коментар
 
А, не цей суслов так пишався блазнем? Бидло отримує своє, хотіли совок, жріть не подавіться.
 показати весь коментар
 
Алкоголь, тютюн та енергоносії мають належати жержаві!
 показати весь коментар
 
Жители Прилук теперь бросят курить.Это полезно для организма.
А также сядут на безмясную диету, это тоже полезно.Для мозга
 показати весь коментар
 
 
Да такие же как и в металлургическом секторе. Конкретно НИКАКИЕ. И не уйдут. Сейчас идет просто попытка картельного сговора с целью шантажа государства. Никто просто не хочет отказываться от тепличных условий монопольного рынка.
 показати весь коментар
 
 
Я к тому и спрашивал 😁
Как только повышают какие-либо ренты, тарифы для олигархов, монополистов, просто барыг, так сразу находятся оплаченные писаки или крикуны, вещающие про "Эта приведёт к уничтожению отрасли, бизнеса, краху экономики и государства!" К ним прицепом подпрягаются порохоботы, выполняя свою роль хейтеров им любой, кроме Петиной, власти.
 показати весь коментар
 
 
Ну так порохоботам любая отрицательная новость в сторону новой власти как бальзам на душу. Реванша жаждут. Вон весной и вначале лета вещали про бакс по 100 грн. Чета приутихли. Вынужденные уйти из Украины табачные компании заплатили в бюджет около 48 млрд грн только налогов , - Суслов - Цензор.НЕТ 1833
 показати весь коментар
 
 
Табачников прикрыть, Спиртзавод прикрыть, ФОПов прикрыть.. всё Зеленеский правильно делает, для того что б окончательно добить Украину...
 показати весь коментар
 
 
Причем уже летом, потом уже осенью, теперь уже зимой наверное.
 показати весь коментар
 
то ли ещё будет.. пока новая власть идёт на успехах старой власти.. но эта жировая прослойка скоро закончится, тогда и по 200 будет
 показати весь коментар
 
Можно уточнить как скоро? Бо вон прогноз опять не менее 3,7% роста ВВП на следующий год.
 показати весь коментар
 
жировая прослойка старой заметна только на пузе сивочолого гетьмана со товарищи
 показати весь коментар
 
5% Бюджета от табачных компаний? Вынужденные уйти из Украины табачные компании заплатили в бюджет около 48 млрд грн только налогов , - Суслов - Цензор.НЕТ 3869
Сколько содрали с народа?
 показати весь коментар
 
Дифицыт бюджета будут компенсировать с зесептиконов, и с адекватных Украинцев!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору