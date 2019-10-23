 Вимушені піти з України тютюнові компанії заплатили в бюджет близько 48 млрд грн тільки податків, - Суслов

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив екс-міністр економіки України Віктор Суслов.

"Чотири найбільших платники (British American Tobacco, Philip Morris, Reynolds та інші, - ред.) заплатили 48 мільярдів гривень у бюджет податків тільки. Плюс вони платили інші внески: пенсійні, великі зарплати працівникам. Замість того, щоб берегти цю курку, яка несе для України золоті яйця, раптом нова влада починає несподівано душити цих іноземних інвесторів", - зазначає експерт.

Крім законодавчої ініціативи про обмеження торгових надбавок, на компанії нарахували цілий ряд штрафів, що також не сприяло їхній роботі в Україні.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект 1049, який вводить єдиний рахунок для виплат податків і зборів, передбачених податковим кодексом (крім ПДВ, акцизу та митних зборів).

Однак закон був прийнятий з урахуванням поправки, яка зафіксувала гарантовану маржу для оптовиків і роздрібників, які торгують тютюновими виробами, на рівні мінімум 20% (від 7% для оптовиків і від 13% для рітейлерів). Таким чином, після прийняття закону сигарети подорожчають на 7-15 грн. Ця різниця піде не в бюджет у вигляді податків, а повністю роздрібним торговцям, чий оціночний прибуток складе приблизно 15 млрд грн за рік.