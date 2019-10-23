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Все про:Newsone (67) Європейська Солідарність (141)

 "Європейська Солідарність" виграла суд у телеканалу "News One". ДОКУМЕНТ

Політична партія "Європейська Солідарність" виграла судову справу за позовом телеканалу "News One" щодо захисту ділової репутації та відстояла право народних депутатів і фракцій у Верховній Раді на свободу висловлювання власної позиції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду визначив, що формулювання, які були використані в заяві фракції, про антидержавні і антиукраїнські висловлювання та факти, які ретранслює телеканал "News One", а також про відповідність риторики ЗМІ до "темників Кремля" і меседжів російської пропаганди, є оціночними судженнями і не містять інформації, яка завдає шкоду діловій репутації телеканалу.

У цій справі, "Європейська Солідарність" виграла всі три судові інстанції. У судових рішеннях підтверджено право фракції політичної партії та її спікерів на власну точку зору щодо процесів, які відбуваються в країні.

Окрім цього, суд наголосив на тому, що заяви фракцій у Верховній Раді щодо оцінки діяльності інституцій захищені статтею 80 Конституції України, згідно якої народні депутати не несуть юридичної відповідальності за висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Європейська Солідарність виграла суд у телеканалу News One 01
Європейська Солідарність виграла суд у телеканалу News One 02

"Європейська Солідарність" є партією, яка дотримується європейських принципів демократії і свободи слова, і буде відстоювати право кожного на можливість реагувати на будь-які процеси, що відбуваються в країні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155550
 
   
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А мертведчук липкие ручонки потирал... уже, думал, триумф настал... как при поносе, когда вода в жопе не держится...
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І шо цікаво...ґебельси пукіна вкотре всрались "Европейская Солидарность" выиграла суд у телеканала "News One" - Цензор.НЕТ 6782
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Круто же! Смачно так харкнули в морду агентам кацапстана - медведчуку, козаку, голованову и Ко...
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Политическая партия "Европейская Солидарность" выиграла судебное дело по иску телеканала "News One" по защите деловой репутации Источник: https://censor.net.ua/n3155550

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І шо цікаво...ґебельси пукіна вкотре всрались "Европейская Солидарность" выиграла суд у телеканала "News One" - Цензор.НЕТ 6782
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кумовья запустили пиар для ЛОХОВ
"Європейська Солідарність" виграла суд у телеканалу "News One" - Цензор.НЕТ 4362
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"Я вам ответил девятый раз", - сказал Зеленский журналистке NewsOne. "Европейская Солидарность" выиграла суд у телеканала "News One" - Цензор.НЕТ 4832
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А мертведчук липкие ручонки потирал... уже, думал, триумф настал... как при поносе, когда вода в жопе не держится...
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Ну, хоч щось Петро виграв, а не віджав.
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Круто же! Смачно так харкнули в морду агентам кацапстана - медведчуку, козаку, голованову и Ко...
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Поздравляю партию ЕС!Молодцы. Продажные журналисты - фальсификаторы - фуфлогоны должны страдать.
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Це добре, бо пророгатим каналам тв нічого в Україні робити!!!!!
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Не зря Петр с греческого звучит как "Скала"..реально крутой чел.лучший Президент Украины..Зебилы,утрите сопли.)
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Зебилы твоей скале дали коленом под жопу, чего им утирать-то
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Кум на кума в суд подал, хех, звучит как начало анекдота
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Коломордим холуям вставили клізьму!
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