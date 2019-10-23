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Все про:соціологія (129) КМІС (62)

 Понад 80% українців довіряють Зеленському, - опитування КМІС

Такі дані наведені в дослідженні "Думки та погляди населення України: вересень 2019 року" Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), результати якого були представлені 23 жовтня під час стратегічної сесії з планування парламентських комунікацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ

Так, на запитання про те, наскільки респонденти довіряють чи не довіряють певним соціальним інституціям, 42,8% із них відповіли, що повністю довіряють Президенту України, 37,6% — що скоріше довіряють главі держави, і водночас 4,5% обрали варіант "зовсім не довіряю". При цьому 7,4% опитаних не змогли відповісти на поставлене запитання.

Водночас 19,3% українців, за даними КМІСу, повністю довіряють Кабінету міністрів України (31,8% — скоріше довіряють) проти 9,2%, які зовсім не довіряють. Також у рамках дослідження 15,1% респондентів зазначили, що повністю довіряють Верховній Раді (31,9% відповіли: "Скоріше довіряю), тоді як 12,5% сказали, що зовсім не довіряють парламенту. При цьому варіант "важко відповісти" обрали 24,5 респондентів стосовно питання про довіру уряду та 22,4% — щодо ВР.

Окрім того, результати опитування засвідчують, що 11,9% українців повністю довіряють політичним партіям, а 11,1% — громадським організаціям.

Також читайте: Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Найменше ж респонденти довіряють засобам масової інформації та судам — 8,3% і 5,6% відповідно, причому 41,7% українців заявили, що зовсім не довіряють судам.

30,4% опитаних також обрали варіант відповіді "скоріше довіряю" в контексті рівня довіри до ЗМІ, і 30,4% — стосовно ГО.

Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження "Думки та погляди населення України: вересень 2019 року" з 27 серпня по 23 вересня 2019 року. Опитування охопило 110 населених пунктів у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, підконтрольних Україні. У результаті польового етапу дослідження, який тривав упродовж 8-20 вересня, було зібрано 2035 анкет.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155545
 
   
 Топ коментарі
 
Может 142% ?...У него же рейтинг и доверие только растет... Более 42% украинцев полностью доверяют Зеленскому, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6043
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На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!
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Кто эти люди?? Почему я их не знаю и их нет ни из моих знакомых, ни на работе, ни дажеив маршрутках?? Откуда такие цифры??
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Все по великому ЗЕ! Кто, как подумает и что себе представит! Понад 80% українців довіряють Зеленському, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6312
Понад 80% українців довіряють Зеленському, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9992
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Ни на кого - говорит прямым текстом
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80% из 20% даунов которые за него голосовали!
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А кацапью из кожи лезет на сайте И ВСЕ В ДУПУ
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А що опитування в Ізраїлі проводили?
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не поросятко, тебя только терпилы могут терпеть.
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Оскотинення нації продовжується. Зелене бид.о може зрозуміти лише через шлунок, та й то при вимкненому Беніному Г+Г.
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Комментаторы Зе-адепты, вы заметили как жиденько лайков под вашими тупыми радостно-злорадными постами? Вот вам реальный процент поддержки зелёного.
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здесь реальный процент?...самому не смешно?-))
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))))))))) зелебень так уродливо повторяет днище кацапстана...
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секундочку,в заголовке была цифра 42% сначала,а теперь 80%, что тут происходит вообще?
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Опрос, видать, проводили среди ЗЕбаньковых мамы, бабушки и прочих родственников.
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мені от цікаво- ну хто повірить у ці казочки, про захмарні рейтинги зебіла?!
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"скорее доверяют" - це як? Це так чи ні?
Такий "опрос" - це скоріше маніпуляці, ніж дійсно опитування....
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Доверяете ли бараны волку, верите что он вас сожрёт?
Верим, доверяем?
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щоби було хоч трішки схоже на правду- треба брати менші цифри
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Звісно , що народ України довіряє президенту Зеленському - і цей простий факт доводить до люті соєву кацапську ботву !
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Довіряти подібним опитуванням, марна справа, хоча у нас достатня кількість ідіотів, які вірять в порожнє, фактично, місце, яким за суттю, є Зельцман.
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