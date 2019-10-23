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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5699) Тейлор (56)

 Є дві історії України. США мають вибрати ту, в якій вона не є об'єктом, - Тейлор

США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне західних цінностей і відриву від агресивної Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях в Конгресі США у справі про імпічмент Трампа, переклад виступу якого опублікувала УП.

"Сьогодні є дві історії України. Перша - це та, про яку ми говоримо сьогодні, і яку ви чули (в інших допитах у рамках процедури імпічменту. - Ред.) за останні два тижні. Це історія про викривачів, Джуліані, неофіційні канали спілкування, домовленості в стилі "послуга за послугу", корупцію і втручання у вибори. У цій історії Україна є об'єктом", - зазначив він.

Водночас, за словами Тейлора, є ще одна історія України.

Також читайте: "Трамп не зробив нічого поганого", - Білий дім про свідчення Тейлора щодо тиску на Україну

"У цій другій історії Україна є суб'єктом. Вона - про молодих людей молодої нації, які намагаються звільнитися від свого минулого, сподіваючись, що їх новий уряд нарешті допоможе відкрити нову Україну, яка пишається своєю незалежністю від Росії, прагне приєднатися до західних інститутів і насолоджуватися безпекою і процвітанням", - додав Тейлор.

"Я хотів би, щоб надалі ми залишилися з цією другою історією", - підсумував він.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, в звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, в звіті стверджувалося, що високопосадовці Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155542
 
   
 Топ коментарі
 
Все верно сказал г-н Тейлор.
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военный - это военный, он всегда служит государству, а не кому-то еще..))
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краще два дивізіона на боєвому чергуванні, ніж балаканина..
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выбирать народу Украины, быть объектом или субъектом, а не янкам или евреям....
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Что, историю?
История одна.
Тейлор говорит о ее восприятии Америкой.
Тейлор сделал выбор. Он поддерживает нашу новейшую историю.
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пусть он свои истории засунет куда подальше!... есть Страна Украина..а трампа с джулианой, порошенкой-лазаеренкой пусть сами разгребаются!
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бывает, мы позволяем, как с нами можно себя вести...
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Трамп и Байден это чисто детишки по сравнению с дядями которые та реально рулят
https://m.youtube.com/watch?v=dFBZPpzg1NM
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Главное зелибобу засунуть подальше.
Есть такой город в Перу,*****,вот туда. Самое место.
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Та ну ладно...вам
С нашим Сцарем Малоросом уже никто никуда не стремится!))))разве только в СРАКУ!!!
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Тейлор - молодец, выпусник Вест-Пойнта.., это практически как выпусник Сагайдачного..))
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военный - это военный, он всегда служит государству, а не кому-то еще..))
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Фортификации Вест-Пойнт, где сейчас распологается знаменитая военная академия, были построены по проекту и под руководством бригадного генерала Тадеуша Костюшко. Хоть и Литвина, но все-таки с Украинской фамилией. Так шо связь между Украиной и США прослеживается с самого рождения Американской нации.
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1) Костюшко, вихідець зі спольщеної руської(не москальської!!) шляхти
2) А ні ашкєназі а ні літваки НЕ ВОЮВАЛИ в ті часи!! ребе не дозволяв... вони просто відкупалися =як шмаркля... Є дві історії України. США мають вибрати ту, в якій вона не є об'єктом, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3884
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Шо так, шо iнакше - Костюшко наша людина. Є дві історії України. США мають вибрати ту, в якій вона не є об'єктом, - Тейлор - Цензор.НЕТ 7192
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"Она - о молодых людях молодой нации ..."
Якщо, українці, молода нація, то американці яка ж. Груднички?
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такі Ж да...

наши пращури - ТРИПІЛЬЦІ вже 6000років тому будували храми 1200 м², Споруда складалася з двох поверхів, з боків мала одноповерхову прибудову. в НАЙБІЛЬШИХ містах ЄВРОПИ з населенням 7-10тис людей..
І шо тоді було в північній Америці?//
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Правильно Тейлор-скрізь дві історії-одна "Азов"-патріоти,інша-"Азов"-тер.організація.Тому одна історія-це "Импипичмент"-по ослячому,чи "Зрада"-по поросячому,- працює на ху"ла.В ній "Азов"-терористи.Інша історія-"Ні Корупції","Стіна на Рубежах","Ворог-у Ассад","Допомога Зброєю"-працює на США і Україну.В ній "Азов"-патріоти.Але,чи можемо ми не враховувати палиці в колеса одне одному і не ламати їх,перевіряючи?Ні-не можемо,бо це і є баланс противаг.Тому,коли Тейлора спитали провокатори,чи давав йому Трамп незаконні вказівки-він відповів-"ні".Тому вибирайте самі,яка вам історія підходить!
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краще два дивізіона на боєвому чергуванні, ніж балаканина..
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