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 Суспільство
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Все про:журналістика (887) Мальдіви (15) Порошенко (9803) ДБР (576)

 "Надмірне втручання", - "Схеми" відреагували на дозвіл ДБР на доступ до матеріалів про відпочинок Порошенка на Мальдівах

Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" вважає, що Державне бюро розслідувань отримало доступ до надмірного обсягу даних, що стосуються підготовки журналістського розслідування про відпочинок Порошенка на Мальдівах.

Про це сказано заяві редакції, опублікованій на сайті "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки відомство розслідує ймовірне перевищення повноважень експрезидентом Петром Порошенком, незрозуміло, як в офіційному встановленні цього факту можуть допомогти обліки робочого часу журналістів, операторів і водіїв програми, їхні зарплати і внутрішня комунікація", – йдеться в заяві редакції програми розслідувань.

Журналісти зазначають, що такий прискіпливий інтерес ДБР несе в собі потенційні ризики для розкриття джерел інформації.

Читайте також: Суд дав дозвіл ДБР на тимчасовий доступ до матеріалів розслідування журналістів "Схем" про відпочинок Порошенка на Мальдівах

"Зрозуміло, що виконати в повному обсязі ухвалу неможливо – наприклад, редакція не надаватиме листування журналістів і дані про редакційний процес підготовки програми розслідувань.Тому не можна виключати, що правоохоронці навмисно придумали підстави для здобуття права на проведення обшуків", – заявляють в редакції.

В "Схемах" підкреслили, що у серпні на прохання ДБР вже надавли  слідчим офіційні запити, які журналісти відправляли під час підготування матеріалів, та відповіді на них.

"Тож незрозуміло, навіщо для подальшої співпраці слідчим знадобилось застосовувати інструмент примусу, під загрозою обшуків", – дивується редакція.

Наразі "Схеми" консультуються з адвокатами про те, які існують законні юридичні інструменти захисту від такого надмірного втручання в роботу журналістів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Печерський районний суд Києва рішенням від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.

Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.

Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155541
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь журналисты будут сидеть тихо, а бубочка будет отдыхать где хочет. И ни в каких "Схемах" этого не покажут. Всё будет сваты!
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Повторюсь. Вот у меня есть вопрос. Допустим если Петро и его команда воровали, но пенсии и зарплаты бюджетникам исправно платили, на субсидии хватало, на доплату самым бедным пенсионерам хватало, на армию хватало, у местных советов деньги не отбирали, на ФОПов и крупные компании не наезжали и т.д. То что случилось в стране сейчас, что такая жопа с деньгами на всех уровнях? Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует? Кто своровал недостачу бюджета на 01.10.2019 в 37 млрд.грн.? Кто своровал деньги, отобранные Гончаруком у местных советов? Почему так бещенно растут цены на еду? Кто своровал субсидии у неимущих? Кто же тогда сейчас главный барыга - Зеля?
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За что боролись, на то и напоролись... "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 6491
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"Схемы" не того расследовали. Коломойского надо было с "кварталом" расследовать.
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Коломойского нельзя.

Коломойский платит за "расследование" )))
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Да уж... Это вам не при Порохе расследования строчить. Новые пришли и у них новые условия. Обидчивые они, закрытой личной жизни требуют.
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Теперь журналисты будут сидеть тихо, а бубочка будет отдыхать где хочет. И ни в каких "Схемах" этого не покажут. Всё будет сваты!
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А вы заметили, как вдруг пропали все эти "великие борцуны" Шабунины, Станко, Лещенки, Найемы, Скрипины, Ткачи и прочие? Сидят и только сопят в две дырочки.
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******, разбудите меня. Копают под Пороха и его команду, это как януковощь Тимошенко упаковывал... ну нельзя прямо так историю повторять.
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Януковощь не так Тимошенко упаковывал.

В том случае две ********** подстилки конкурировали и одна лягла в лазарет на консервацию до востребования если чё вдруг произойдет.
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Безотносительно к тому, кто такая Тимошенко, Янык паковал её подобными, совершенно абсурдными и беспредельными методами. Чего они ей только не вменяли, и закупку скорых, и киотские деньги, пока не нашли тему, по которой её таки удалось закрыть.
Зелечка действует так же, арестовывая людей по беспределу.
Они, мрази, вот-вот сольют страну х*лу, но всех сильно интересует, как обеспечивалась безопасность Порошенко в отпуске несколько лет назад?
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На Тимошенко был мешок железобетонных доказательств,
но в суде специально шел процесс по каким-то бредням,
чтобы если чё, легко было реабилитировать.
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Былина
И сидела Вона сиднем на печи тридцать и три года
И услышала Вона голос небесный (Яйценюка) Юля,Юля,Юля...
Встань на каблуки и иди, кАзлов украинских пора разводить..
И встала Вона и пошла, и сбежалось сразу стадо кАзлов
И не обессилили руки Воны от долгого сиде-лежания
И долго доила Вона тех кАзлов
И остались все кАзлы удовлетворённые
И радовался такому хепи энду больше всех, іван суліма... "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 5250
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Так это же ежу понятно.
Создаётся информационный шум , даже грохот, дымовая завеса, чтобы пипл обсуждал какую-то хню многолетней давности и не замечал, что по ночам принимаются законы об амнистии оркам и готовятся капитулянтские варианты под мутным варевом «Нормандского формата» на котором пердиЗЕнт таки осуществит мечту сопливого детства : поручкаЦЦа с САМИМ %УЙЛОМ!
Его девиз - «УКРАИНА - поЗад усэ"
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Значит, от них никто не имеет права ничего скрывать (что правильно), а они имею право скрывать? "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 2213
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Повторюсь. Вот у меня есть вопрос. Допустим если Петро и его команда воровали, но пенсии и зарплаты бюджетникам исправно платили, на субсидии хватало, на доплату самым бедным пенсионерам хватало, на армию хватало, у местных советов деньги не отбирали, на ФОПов и крупные компании не наезжали и т.д. То что случилось в стране сейчас, что такая жопа с деньгами на всех уровнях? Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует? Кто своровал недостачу бюджета на 01.10.2019 в 37 млрд.грн.? Кто своровал деньги, отобранные Гончаруком у местных советов? Почему так бещенно растут цены на еду? Кто своровал субсидии у неимущих? Кто же тогда сейчас главный барыга - Зеля?
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Жопа из-за Зеленого марафона с законами. Они спешат, как голый в баню, сесть на денежные потоки. Где деньги? В табачных и металлургических производствах, в нефтегазе . Сейчас уже табачные компании отзывают деньги оплаченые в качестве акциза, закрывают производства табачных изделий и уходят с Украины. Металлурги, производство закрывают, людей увольняют. А это предприятия из первой десятки плательщиков налогов. Следущий год начнется очень интересно. Где взять 50-80 млрд. гривен, ни кто не подумал. Хорошо если дрогнут производственники, передумают и продолжат работать. А если нет, кто нибудь думал где взять столько гривны в бюджет?
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50-80 млрд.грн. - это очень оптимистично. Уже дыра в 37 млрд.грн. Плюс долги надо начинать в декабре отдавать по ценным бумагам под 20%, которых заняли на 100 млрд. грн. Плюс прямые потери от табачников и металлургов в 52 млрд. грн. и раза в два больше непрямых. Плюс потери от сокращения ФОПов и от их ухода в тень..... Увеличение нагрузки на фон безработицы и тд. и т.п. Так, что все движется в правильном направлении- прямо в задницу.
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Не, не, то всё Петя. Миллионы зебилов не могут ошибаться
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А чего "Схемы" заочковали? Если окажется клевета, оставит Петя этих журнализдов без штанов и труселей
"Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 4582
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На Рождество вся семейка Порошенко, слёзно "переживала" за бойцов на передовой. как им там тяжко. холодно под обстрелами.Ну так "пэдриоты" и "главнокомандующий" ....В ЗАПИСИ! А в это время реально рыбок красивых в Индийском океане рассматривала. обпивалась. обжиралась.
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Новые вообще с курортов не вылазят, рот постоянно шаурмой забит, что про это скажешь?
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Ты тему видишь? Новые своё получат. Не съезжай порохоботное...
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Ну раз я порохобот, то ты кончеенный ЗЕбил, как то так. И кто там чего получит, от тебя что ли?
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Новые это те которых в Трускавце учили? За чей счет? В смете ВР нет такой статьи расходов.
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А не подскажешь для сравнения сколько раз Порох отдыхал за все 5 лет, и сколько уже Зеля успел наотдыхать за 5 месяцев? Зеля даже в Японию детей с собой взял и снял два номера в WBF Kyoto Shijo Ninshikitei, и даже заказал экскурсию на Фудзи (это ж часа три в одну сторону). Отдыхает оно за наш счет, устало.
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Дайте бубочке отдохнуть, чего пристали, он ведь очень устает - каждую секунду о народе думает "Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 693
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Бубочка любопытный. Он и в Ниагару не забыл заскочить на денёк, когда к нам в Канадщину прилетал. Потусил там, селфи поделал, вся его свита охранников уж точно не за его счёт зарплату получала, а за ваш. Натусил там «на 4 Свинарчука» (около $120К) за один день, и лохорат доволен, бубочке нужен отдых, он тяжело впахивает, мы всё оплатим.
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Ну да, Порх то на Мальдивы за свои деньги летал, а эта пистобратия за чьи?
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Наивные. Чрезмерным объем информации никогда не бывает. В нынешний век информации тем более. Сопоставив информацию о поездках, расходах и пр. можно доказать, что все что было навешано на уши обществу не стоит выеденного яйца, все так называемые "журналистские" расследования красивые слова которые кем-то оплачены.
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Вылезут Бенины бабки и Портновские хотелки, к гадалке не ходи...
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Там не только Бенины и портновские вылезут. Там еще найдут и сокрытие доходов и уклонение от налогов. Сомневаюсь, что вся зарплата там "белая".
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Насчёт «навешано на уши обществу», боюсь, что у них совсем не такая цель расследования. Им надо Пете что-то предъявить, хоть проезд на красный свет, а не разоблачать «Схемы» и их фуфло.
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Помните хороший старый фильм: " А ты не воруй".
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Мальдивы? А не хочет посмотреть,расследовать схему многократного вылета Мертвечука в страну агрессор москву? и от имени Украины
Договориватся про скидку на газ? или дело майдана Портнова?
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Ум мощностью в две лошадиные силы (c)

"Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 5466

"Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 9349

"Чрезмерное вмешательство", - "Схемы" отреагировали на разрешение ГБР на доступ к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 4879

ШОК!!! РЕПОСТ!!!!!
Оказывается. Россия не хочет мира на Донбассе, а просто скинуть санкции!
Ах.....ть, открытие.
Б.....ь, потребовалось несколько месяцев, за которые почти полностью была похерена наша внешняя политика, начала разваливаться антироссийская коалиция, Запоребник стал восстанавливать утраченные позиции, а Украина перешла из субъекта международной политики в объект, чтобы понять очевидное.
Как тут в очередной раз не сказать: А мы вам, долбо........м, говорили.
Сергей Стеценко
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У вора не бывает своих денег. Порошенко - универсальный вор широкого профиля с чутьем филёра и уникальный лжец - профи, поэтому он и отдыхает с тем же размахом как и ворует. Если бы на Марсе были оазисы и пентхаузы за миллион долларов в сутки, - он бы слетал и туда,но уже с паспортом марсианина.
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зєлєйоббік ти зачморений...Порох вже не президент...і зєлі до нього, як до Австралії рачки...Неуч, який плутає навіть столиці держав та країни Європи...Таке саме чмо, як і ти, що за нього голосував...До того ж брехло, наркоман(навіть вище на світлині подивись на його вирячені очі...до речі, нагадує Добкіна меншого), дезертир, шавка коломойського...
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Не ображай людей покидьок!!!!!
Слава Господу, Порошенко вже нiколи не буде президентом та i чесною порядною людиною його нiхто в свiтi вже не назове!! Але ж ти Люся - маня як була зацикленим розумово-вiдсталим моральним уродом та обмеженим сектантом, - таким i залишишся найближчi 100 рокiв.амiнь
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Порох відпочивав на свій кошт й через декілька років дуже напруженої праці... Шмаркля лише й робить, що відпочиває, з першого дня каденції на державний кошт... Не бажають розслідувати шмаркліну поїздку всією сім'єю хоч би зараз у Японію???
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Ты, соевое, считаешь, что Президент Украины не имеет права поехать в Японию?
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Твоя сопля отдыхает за счёт государства, причём постоянно.
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ти ще прочитай разів десять те, що я написав, може тоді зрозумієш, про що йдеться... Зє дятел...
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78 лимонів щомісяця твій чиніхуа тягне з наших кишень!!! Не забагато, зєлєбобік??? на піцци одні за свій ганьбамарафон 130 тисяч викинли...
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На ЗЕ бонатики, Зеленский Президент Украины!(дышим..., дышим..., дышим.... Успокоились!???) Бюджетом предусмотрены средства на отправление деятельности Президента! Если что не так в СУД!....на зе бонатики...
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а не жирно живе галабародька, який кричав(далі цитата): "чуєш, продай авто і зроби дорогу" , "чуєш-то, а не літайте літаками, не доїть бюджет і робіть дороги". ??? Ніхто й не чекає, що він як обідранець буде ходити...Один його "вєлопарк" обходиться щомісячно в сотні тисяч грн...Ще раз запитую, чи морально(хоча, яка мораль в ухиленця і брехуна) в бідній країні витрачати стільки коштів на сєбя любімого???
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У вас, на зе бонатов, мораль слишком раздвоенная! даже если Президент Украины Зеленский будет собирать объедки на мусорке вы найдёте до чего доклепаться. Ибо это завет Свына Сывочёлого!!!!
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зєлєйоббіки!!! Ахтунг! Коли Порох прийшов до влади,- в казні, що вщент обікрав і вивіз ЗЕК, залишалося 108 тисяч грн.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! На ВСЕ!!! Армію, пенсію, допомогу матерям і дітям, зарплатню...- на всю державу!!! І, *******, це хоч хтось відчув??? Кому невчасно виплатили???Гниди!!! На один візит в США ЗєлєЧМОніки витратили 7 мільонів 300 тисяч!!! За один ганьбамарафон зжерли піцц , напоїв та різної жрачки на 130 тисяч(!!!) грн! А ви, гниди, все Пороха плюнлруєте, вилупки??? Порох своїх 2 мільярди витратив на Армію!!! Холуї ви зєлєбєніни!!! За 5 років Порох один раз за свої(!!!) поїхав на відпочинок, у тут обсир*фються зєлєжаби...Це криворізьке чиніхуа з перших місяців то на концертах, то на морі в Одесі декілька раз, то на Ніагарському водопаді, то в фонтанах з шаурмою...Ви зовсім чокнулися?? НЕ дивіться "скотів" та парашинські серіали з кварталом, та фейконовини від бєні,- бо у вас деградація повна, без натяку на поліпшення стану!!!
*****Цитата для вас, вишкварки!! Порівняйте витрати на Пороха і на цю шавку коломойського:

"77 796 201 грн - сума бюджетних коштів, витрачених на утримання пана Зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 млн за 1 місяць. На тлі цього досить цікаво виглядає його пролетарсько-гоповський піар про "чуєш, продай авто і зроби дорогу" , "чуєш-то, а не літайте літаками, не доїть бюджет і робіть дороги". А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно", - написав блогер.
Згідно з офіційними даними казначейства, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України та Адміністрації президента України з бюджету було витрачено з січня по травень 326,5 млн гривень, а з січня по червень - 404,3 млн гривень
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"""Це криворізьке чиніхуа з перших місяців то на концертах, то на морі в Одесі декілька раз""""

Ага... А шоколадний барига то на Віденський бал, то на Мальдіви. Відчуйте різницю.
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фінансіст, з пту-шною освітою...78 лимонів в місяць витрачають на твоє чиніхуа...вкурюєш, телепень!!!? За те, що знищує державу і економіку, ганьбиться на міжнародній арені і просто повне чмо...З твоїх кишень також...або з кишень твоїх батьків...бо щось ти таке лепечеш, як тільки з горщика зліз
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Питання, а чий Труба? Хто його на посаду заштовхнув?
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Всё украденное быстро превращается в своё.... Свын это хорошо знает!
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Це ж який страшний злочин - відпочинок за власні кошти один раз за 5 років, що на його викриття необхідно витрачати стільки зусиль. Інших важливіших справ у ДБР немає, очевидно. А як щодо викрадання грошей з Приватбанку Коломойським і Ко, що підтверджує вердікт Лондонського суду? Або фальсифікації документов Богданом, коли він діяв у інтересах МО РФ?
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За які такі власні кошти? Він хоча б щось корисне зробив за своє життя? Дві кондитерські фабрики привласнив. Ще завод на Рибальському привласнив. От і всі "власні кошти".
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Потихоньку микрофон им задницу заталкивают. Браво Беня.
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"Журналисты отмечают, что столь пристальный интерес ГБР создает риски для раскрытия источников информации."

Что они дурака включают - именно источники этой информации и нужны ГБР - потому как телепрограмму "Схемы" суд в качестве свидетеля не примет, а больше НИЧЕГО НЕТ
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Порошенко слетал на 2 дня на Мальдивы за свой счёт! А ничё, что американский президент летает каждую пятницу на государственном самолёте за деньги бюджета отдохнуть на Майами, и при этом не слышно никаких воплей амерских журналистов на сей счёт?
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А в этих ваших Омериках пенсы тоже получают по $80 пенсии???
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Да здесь и так все понятно. Порошенко поднял в 6-7 раз тарифы. Страна стала нищей, а Ринат получил сверхприбыли. Далее Ринат ему откатил часть сверхприбыли. За эти "свои" Порошенко с семьей поехал отдыхать на Мальдивы.
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а ты нищий откуда взял деньги на комп и инет? воруешь?)))
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жуналюги поняли что гбр может раскопать то что их расследование просто фейк))
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Такое решение этого так называемого суда не выглядит странным в единственном случае: это когда хотят наказать не тех, кто нарушил, а проучить тех, кто рассказал о нарушении.
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Таким чином у прокуратури немає доказів і вони звернулися до аматорів😁🤣😆
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"произошла чудовищная ошибка" начало
ви зробили це разом шлюхи
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Не голосував за Петю. Також не голосував за ЗЕпоца і ніколи не буду голосувати за когось з національних меншин. Вже трохи починає дратувати боротьба з Пєтею після його політичної кончини. Як то кажуть "Здох Максим ну і фуй з ним". Перемивати кісточки Петі це як постановка димової завіси від уваги до дій ЗЕпоца з Бєніною рукою в дупі на користь *****. Як на мене то різниці між Петею і чистокровним Зепоцем ніякої - обидва ********** ***** і дбають про власні кишені. Єдина розбіжність хіба що в оточенні - такої кількості генетичних дегенератів та профанів у владі не було ніколи. І саме тому зебіли продовжують на будь яку критику ЗЕпоца тупо волати про "злочинну владу Петі". Країна потребує конструктиву, а не щурячих перегонів за голоси зебілів "по приколу". А ось конструктиву як не було при Петі так немає і при ЗЕпоці, котрий, по суті, така собі буффонада - ********* чисто містечкового розливу. Якщо Пєтю почали "дубасити" через рік то Зепоца навесні почнуть вбивати...
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