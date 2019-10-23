 "Надмірне втручання", - "Схеми" відреагували на дозвіл ДБР на доступ до матеріалів про відпочинок Порошенка на Мальдівах

Про це сказано заяві редакції, опублікованій на сайті "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Оскільки відомство розслідує ймовірне перевищення повноважень експрезидентом Петром Порошенком, незрозуміло, як в офіційному встановленні цього факту можуть допомогти обліки робочого часу журналістів, операторів і водіїв програми, їхні зарплати і внутрішня комунікація", – йдеться в заяві редакції програми розслідувань.
Журналісти зазначають, що такий прискіпливий інтерес ДБР несе в собі потенційні ризики для розкриття джерел інформації.
"Зрозуміло, що виконати в повному обсязі ухвалу неможливо – наприклад, редакція не надаватиме листування журналістів і дані про редакційний процес підготовки програми розслідувань.Тому не можна виключати, що правоохоронці навмисно придумали підстави для здобуття права на проведення обшуків", – заявляють в редакції.
В "Схемах" підкреслили, що у серпні на прохання ДБР вже надавли слідчим офіційні запити, які журналісти відправляли під час підготування матеріалів, та відповіді на них.
"Тож незрозуміло, навіщо для подальшої співпраці слідчим знадобилось застосовувати інструмент примусу, під загрозою обшуків", – дивується редакція.
Наразі "Схеми" консультуються з адвокатами про те, які існують законні юридичні інструменти захисту від такого надмірного втручання в роботу журналістів.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Печерський районний суд Києва рішенням від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.
Слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.
Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.
Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.
Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".
Коломойский платит за "расследование" )))
В том случае две ********** подстилки конкурировали и одна лягла в лазарет на консервацию до востребования если чё вдруг произойдет.
Зелечка действует так же, арестовывая людей по беспределу.
Они, мрази, вот-вот сольют страну х*лу, но всех сильно интересует, как обеспечивалась безопасность Порошенко в отпуске несколько лет назад?
но в суде специально шел процесс по каким-то бредням,
чтобы если чё, легко было реабилитировать.
И сидела Вона сиднем на печи тридцать и три года
И услышала Вона голос небесный (Яйценюка) Юля,Юля,Юля...
Встань на каблуки и иди, кАзлов украинских пора разводить..
И встала Вона и пошла, и сбежалось сразу стадо кАзлов
И не обессилили руки Воны от долгого сиде-лежания
И долго доила Вона тех кАзлов
И остались все кАзлы удовлетворённые
И радовался такому хепи энду больше всех, іван суліма...
Создаётся информационный шум , даже грохот, дымовая завеса, чтобы пипл обсуждал какую-то хню многолетней давности и не замечал, что по ночам принимаются законы об амнистии оркам и готовятся капитулянтские варианты под мутным варевом «Нормандского формата» на котором пердиЗЕнт таки осуществит мечту сопливого детства : поручкаЦЦа с САМИМ %УЙЛОМ!
Его девиз - «УКРАИНА - поЗад усэ"
Договориватся про скидку на газ? или дело майдана Портнова?
ШОК!!! РЕПОСТ!!!!!
Оказывается. Россия не хочет мира на Донбассе, а просто скинуть санкции!
Ах.....ть, открытие.
Б.....ь, потребовалось несколько месяцев, за которые почти полностью была похерена наша внешняя политика, начала разваливаться антироссийская коалиция, Запоребник стал восстанавливать утраченные позиции, а Украина перешла из субъекта международной политики в объект, чтобы понять очевидное.
Как тут в очередной раз не сказать: А мы вам, долбо........м, говорили.
Сергей Стеценко
Слава Господу, Порошенко вже нiколи не буде президентом та i чесною порядною людиною його нiхто в свiтi вже не назове!! Але ж ти Люся - маня як була зацикленим розумово-вiдсталим моральним уродом та обмеженим сектантом, - таким i залишишся найближчi 100 рокiв.амiнь
*****Цитата для вас, вишкварки!! Порівняйте витрати на Пороха і на цю шавку коломойського:
"77 796 201 грн - сума бюджетних коштів, витрачених на утримання пана Зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 млн за 1 місяць. На тлі цього досить цікаво виглядає його пролетарсько-гоповський піар про "чуєш, продай авто і зроби дорогу" , "чуєш-то, а не літайте літаками, не доїть бюджет і робіть дороги". А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно", - написав блогер.
Згідно з офіційними даними казначейства, на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України та Адміністрації президента України з бюджету було витрачено з січня по травень 326,5 млн гривень, а з січня по червень - 404,3 млн гривень
Ага... А шоколадний барига то на Віденський бал, то на Мальдіви. Відчуйте різницю.
Что они дурака включают - именно источники этой информации и нужны ГБР - потому как телепрограмму "Схемы" суд в качестве свидетеля не примет, а больше НИЧЕГО НЕТ
ви зробили це разом шлюхи