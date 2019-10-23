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Все про:гроші (224) Зеленський (3317) прес-конференція (95)

 Пресмарафон Зеленського обійшовся в понад 370 тис. грн, - ДУС

Проведення пресмарафону президента України Володимира Зеленського 10 жовтня на базі Kyiv Food Market обійшлося в понад 370 тис. гривень.

Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на інформаційний запит "112.ua", передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на 21 жовтня до Державного управління справами надійшли документи на оплату послуг з ресторанного обслуговування під час згаданого заходу на суму 174 396 грн.

"На оплату послуг з технічного забезпечення проведення відео- та аудіозапису і трансляції пресмарафону на суму 198 529 грн", - зазначили в пресслужбі.

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Також в ДУС додали, що документи на оплату інших послуг, пов'язаних з проведенням заходу, не надходили.

Нагадаємо, 10 жовтня відбувся 14-годинний пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155539
 
 
 Топ коментарі
 
- За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? (с)
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Твою ж мать! А якби ж ті гроші та на онкохворих дітей було віддати, скільки життів врятовано було б. А зебіли, що скажете? Чи що там діти, шоу ж важливіше?
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тю, его что-ли? народ за все его банкеты платит
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- За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? (с)
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ну, слугам платят - нє слугі же должни платіть!
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сомнительно чтоб совецкая цензура переживала за репутацию царя и бояр)
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за рєпутацію "рулєвого" пєрєжівала
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патамушта отвєт "народ" на вопрос "кто оплачівать будєт?" визивал очєвіднийє і очєнь опасниє для рєжима аллюзії
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При Порошенко такого не было. Тот бережливый был. Деньгами не бросался. Всё в офшоры переправлял. Пресс-марафон Зеленского обошелся в более 370 тыс. грн, - ГУД - Цензор.НЕТ 6106
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Это часом не на те оффшоры...что 95 Анал открыл за бугром?)))и через которые выгоняли деньги Привата...
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Твою ж мать! А якби ж ті гроші та на онкохворих дітей було віддати, скільки життів врятовано було б. А зебіли, що скажете? Чи що там діти, шоу ж важливіше?
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И вы же перед этим воняли что Зеленский боится журналистов, боится давать интервью в прямом эфире, боится дискуссии и так далее.
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А що, то було інтерв`ю, була дискусія?! І що то ми з того реально почули, придурку? Ідіоте, для того, щоб дати реальні відповіді на реальні питання достатньо було б години часу звичайної прес-конференції в ОП, а не ще одне шоу більш ніж за третину мільйона влаштовувати у якомусь фастфуді. Але ж для відповідей тяму треба мати, чути, розуміти, думати. а з тим ж проблема.
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14 годин, жрали й говорили ніпрощо за гроші платників податків. Акуєть... вони зробили Вас (хто нолосував за зелю) усіх разом, зразу.
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Нисколько не спасли бы. За 15 тыщ долларов рак в нормальной стране не вылечить.
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Ти батькам тих дітей розкажи, які з простягнутою рукою по копійці збирають.
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не я, а ты пойди и расскажи, что целых 15 тыщ долларов у них забрал Зе.
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Не, ну. это не бог знает что. Зато каждый утвердился в своём мнении.. Пресс-марафон Зеленского обошелся в более 370 тыс. грн, - ГУД - Цензор.НЕТ 4120
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А сколько в этой сумме откатов？ зебобики без отката не работают...это их смысл жизни...
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Поинтересуйся у Порошенко. Он в этом - дока. Всё тебе расскажет.
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😀 Апохмелись зебобик...деньги попилили на прессухе чувака с ксивой презЕдента...
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это с каких пор слуги за счет хозяев гуляют?
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Да какие 370 тыс? Тут ведь не в деньгах дело. Зеленский утопил в сортире и без того жалкие остатки репутации. А это куда дороже обойдется стране.
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Греческий марафонец (Фиддипид), тот пробежал марафон и умер, а маланский отбарабанил и забыл.. Пресс-марафон Зеленского обошелся в более 370 тыс. грн, - ГУД - Цензор.НЕТ 4928
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А ресторанчик с которого типа кормежка была кому принадлежит？ как его выбрали？ может быть тендер на прозоро был？
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Известно, что заведение, в котором началась пресс-конференция, открыли два бизнесмена: основатель "Городского рынка еды" в Одессе Алекс Купер и владелец сети ресторанов La Famiglia Михаил Бейлин. К слову, Купер тесно связан с влиятельным предпринимателем Владимиром Галантерником, который был вместе с главой ОП Богданом на скандальной свадьбе в Сен-Тропе. Также известно, что и самого главу государства часто замечают в заведениях, которые принадлежат Галантернику. Пресмарафон Зеленського обійшовся в понад 370 тис. грн, - ДУС - Цензор.НЕТ 7963
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ну вы журналюги и пожрать на шару мастаки...
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Молодцы. Дешево. И дело полезное, на многие вопросы ответил. А соевые боты - подкацапные прихвостни.
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Здесь эта цифра была обнародована 19/10-19. Гы-гы https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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