 ГПУ звільнила Горбатюка і Донського

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію Горбатюк підтвердив "Громадському".
"Це свавільний наказ про звільнення, я ще не бачив наказу. Правових підстав звільняти слідчих у них немає", — сказав Горбатюк.
Горбатюк займався ГПУ зокрема справами щодо злочинів під час Революції Гідності.
Звільнили з ГПУ й прокурора Олексія Донського, який також займався справами Майдану.
Він наголосив, що оскаржуватиме це рішення в суді, бо вважає звільнення незаконним. За його словами, у законі є підстави для звільнення прокурора, якщо той не написав заяву на проходження переатестації.
Донський написав таку заяву, але не того зразка, який пропонували підписати в ГПУ, а в довільній формі.
Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.
23 вересня закон підписав президент Зеленський.
Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.
Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.
Заступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що "ніхто нікого не звільняв" з ГПУ. А правила і процедури переходу з ГПУ в Офіс генпрокурора були встановлені законом більше місяця тому.
Раніше Горбатюк заявив, що створені при Генеральній прокуратурі кадрові комісії не мають права проводити атестацію прокурорів, оскільки в законі зазначено, що атестацію має проводити комісія Офісу генпрокурора, який тільки планують створити.
Раньше оскорблением было назвать кого-то голубым, теперь - зеленым.
Ну я ж не зебил.
2. Кто должен или может расследовать?
Богдан, который летал с Януковичем и Азаровым в Москву на то совещание с ******, после которого начался Майдан, стал начальником администрации Президента Украины.
Это за гранью здравого смысла, но это произошло.
2. Расследовать должен кто-то независимый. Я бы попросил сделать это то же агентство, которое по Боингу провело расследование. Но хрен им кто даст.
Я хочу знать, как там все начиналось и кто начал стрелять.
Он будет писать результаты "расследования"
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а до шокина ему мешал ярема,
а до яремы ему мешал махницкий
но пришел ЗЕ и теперь ему никто не мешает
Во вторник, 22 октября, появилась информация о том, что в Днепре на ж/м Солнечном, во дворе дома № 42, неизвестный парень ударил дворника, а компания других молодых людей равнодушно наблюдала за происходящим. Пострадавший пытался защищаться метлой.
Спустя несколько часов после появления видео в сети общественная организация «Опора» отыскала и «провела воспитательную беседу» с подозреваемыми в произошедшем.
Видео, которое удалось снять очевидцу нападения на дворника, распространили в Интернете. На нем показано, как мужчина убирал листья во дворе. Недалеко от него на скамейке отдыхала компания молодых людей. Один из них подошел ко дворнику и стал поправлять на нем картуз, а затем ударил с размаха рукой по лицу. Пострадавший отшатнулся, но устоял на ногах, и в ответ ударил обидчика метлой. На происходящее смотрели три других парня - очевидно, товарищи нападающего. Но утихомирить его они не решались.
На ситуацию обратила внимание организация «Опора». В своем Instagram-аккаунте они опубликовали видео с просьбой помочь в поисках героев публикации. Также они написали, что хотят «провести воспитательную беседу».
А позже им удалось осуществить намерения.
Спустя лишь 5 часов на их аккаунте появилось другое видео. На нем предполагаемый обидчик дворника сидит в углу подъезда и прикрывает голову руками, защищаясь. От него отводили другого парня, который, вероятно, и проводил "беседу".
По словам участников «Опоры», для всеобщего обозрения они выставили лишь «культурный кусок видео, дабы не заблокировал Instagram». Они также отметили, что герой публикации на ж/м Солнечном достаточно известен в плохом смысле слова и пообещали взять ситуацию с ним под личный контроль.