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Все про:ГПУ (3289) звільнення (695) Горбатюк (308)

 ГПУ звільнила Горбатюка і Донського

Генеральна прокуратура звільнили очільника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію Горбатюк підтвердив "Громадському".

"Це свавільний наказ про звільнення, я ще не бачив наказу. Правових підстав звільняти слідчих у них немає", — сказав Горбатюк.

Горбатюк займався ГПУ зокрема справами щодо злочинів під час Революції Гідності.

Звільнили з ГПУ й прокурора Олексія Донського, який також займався справами Майдану. 

Читайте також: Прокурори почали проходити переатестацію, вже є перші позитивні результати, - Чумак. ФОТО (оновлено)

Він наголосив, що оскаржуватиме це рішення в суді, бо вважає звільнення незаконним. За його словами, у законі є підстави для звільнення прокурора, якщо той не написав заяву на проходження переатестації.

Донський написав таку заяву, але не того зразка, який пропонували підписати в ГПУ, а в довільній формі.

Читайте також: Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак

Нагадуємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак

Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак заявив, що "ніхто нікого не звільняв" з ГПУ. А правила і процедури переходу з ГПУ в Офіс генпрокурора були встановлені законом більше місяця тому.

Раніше Горбатюк заявив, що створені при Генеральній прокуратурі кадрові комісії не мають права проводити атестацію прокурорів, оскільки в законі зазначено, що атестацію має проводити комісія Офісу генпрокурора, який тільки планують створити.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155533
 
 
 Топ коментарі
 
чувак хотел быть генпрокурором, топил Луцика и Пороха в угоду дяде Бене, а его так подло кинули...
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Правильно зробили, трутня який 5 років імітував роботу..просто вигнали..
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Красавчик,пять лет просидел на своей сраке,ни уя не сделал,только денег поднял.
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Здається він не захотів проходити прокурорську атестацію .
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он присосался с хорошим деньгам и креслу, больше от него толку - НОЛЬ!
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Когда Майдан на этот счет?...Самого принципиального и честного прокурора уволили...ему даже Порох мешал.. ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 6941...
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Дивно, але цього прокурора мені якось не жаль. 😏
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чувак хотел быть генпрокурором, топил Луцика и Пороха в угоду дяде Бене, а его так подло кинули...
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отакая она, зеленая бочка варенья и ящик печенья ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 1598
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Гамількар Барка 25%‏ @ganimed31 22 ч.22 часа назад

ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 3784

Раньше оскорблением было назвать кого-то голубым, теперь - зеленым.
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5 лет!!!! зря получал деньги и командировочные!!
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Теперь расследование по Майдану может сдвинуться с мертвой точки.
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1. Портнов не будет расследовать.
2. Кто должен или может расследовать?
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1. Почему ты так уверен ?

Богдан, который летал с Януковичем и Азаровым в Москву на то совещание с ******, после которого начался Майдан, стал начальником администрации Президента Украины.

Это за гранью здравого смысла, но это произошло.

2. Расследовать должен кто-то независимый. Я бы попросил сделать это то же агентство, которое по Боингу провело расследование. Но хрен им кто даст.
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Мне все равно.
Я хочу знать, как там все начиналось и кто начал стрелять.
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А если Портнов тебе соврёт как там всё начиналось и кто начал стрелять ?
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Та ясен пень, что расследовать он не будет. Он и так всё знает.

Он будет писать результаты "расследования"
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Правильно зробили, трутня який 5 років імітував роботу..просто вигнали..
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Теперь расследовать Майдан будут специально отобраные Портновим люди совместно с СКР
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Красавчик,пять лет просидел на своей сраке,ни уя не сделал,только денег поднял.
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Що теж ..по мову ..в * Британію * ? ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 134
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.ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 9219...
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Еще бы 10 лет расследовал... ГПУ уволила начальника Управления специальных расследований Горбатюка - Цензор.НЕТ 9878Врочем как и все антикоррупционные органы
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3 года против него боролся мудень Луценко. Он показывал явные факты саботажа многих дел самим Луценко и его людьми. На сколько знаю его очень поддерживают семьи убитых Небесной сотни. Он занимался расследованием по этой трагедии и приводил много примеров как Луценко мешает следствию по расстрелам. Явно не тот сотрудник которого нужно убирать из этого болота под названием ГПУ
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а до луценка ему мешал шокин,
а до шокина ему мешал ярема,
а до яремы ему мешал махницкий

но пришел ЗЕ и теперь ему никто не мешает
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В Днепре толпа издевалась над пенсионером: их нашли и наказали, появилось видео.

Во вторник, 22 октября, появилась информация о том, что в Днепре на ж/м Солнечном, во дворе дома № 42, неизвестный парень ударил дворника, а компания других молодых людей равнодушно наблюдала за происходящим. Пострадавший пытался защищаться метлой.

Спустя несколько часов после появления видео в сети общественная организация «Опора» отыскала и «провела воспитательную беседу» с подозреваемыми в произошедшем.

Видео, которое удалось снять очевидцу нападения на дворника, распространили в Интернете. На нем показано, как мужчина убирал листья во дворе. Недалеко от него на скамейке отдыхала компания молодых людей. Один из них подошел ко дворнику и стал поправлять на нем картуз, а затем ударил с размаха рукой по лицу. Пострадавший отшатнулся, но устоял на ногах, и в ответ ударил обидчика метлой. На происходящее смотрели три других парня - очевидно, товарищи нападающего. Но утихомирить его они не решались.

На ситуацию обратила внимание организация «Опора». В своем Instagram-аккаунте они опубликовали видео с просьбой помочь в поисках героев публикации. Также они написали, что хотят «провести воспитательную беседу».
А позже им удалось осуществить намерения.
Спустя лишь 5 часов на их аккаунте появилось другое видео. На нем предполагаемый обидчик дворника сидит в углу подъезда и прикрывает голову руками, защищаясь. От него отводили другого парня, который, вероятно, и проводил "беседу".
По словам участников «Опоры», для всеобщего обозрения они выставили лишь «культурный кусок видео, дабы не заблокировал Instagram». Они также отметили, что герой публикации на ж/м Солнечном достаточно известен в плохом смысле слова и пообещали взять ситуацию с ним под личный контроль.
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Почему молчат шабунины, активисты, журналисты, которые 5 лет надрывали горло за Горбатюка, которому "не давали работать"?
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Он выполнил свою работу по очернению власти Порошенка. Можно списать в утиль......
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не дали досидеть до пенсии на деле Майдана
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