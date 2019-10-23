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Все про:землевідведення (25) Держгеокадастр (65)

 Держгеокадастр від сьогодні оприлюднюватиме висновки щодо проєктів з відведення земельних ділянок

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру з 23 жовтня починає публікувати автоматично у відкритому доступі висновки про розгляд проєктів землеустрою з відведення земельних ділянок.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, зокрема, доступна інформація про дату реєстрації, реєстраційний номер проекту та його розробника, територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, статус розгляду проєкту, дату, номер і тип виведення, а також прізвище експерта територіального органу Держгеокадастру, який видав висновок, передає Цензор.НЕТ.

Функціонал також дозволяє здійснювати пошук за обраним параметром - за регіоном, типом або статусом ув'язнення.

Дані оновлюватимуться один раз на добу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155532
 
   
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никакой шары в бесплатном отведении участков быть не должно.
шара должна была закончиться при поганом Совке..
это пережиток плохих комуняк!!
тот кто из АТОшников и просто шаровиков получивших землю на шару, а потом продал землю, должны за нее заплатить по рыночной стоимости либо вернуть в державу...
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Раз ты такой борцун с шарой то тогда смотри.. человек всю жизнь с ЗП платит отчисления в пенсионный фонд, за 40 лет ежемесячно собираеца кстати очень солидная сумма...И не доживает до пенсии пару дней. Как насчёт вернуть бабло ближайшим родственникам?? Какого хера государство на халяву моё бабло забрало? А то ты хитросракий сильно, как и государство. Как в сторону людей так смотри как он бореца с шарой, а как в строну государства то шара процветает.
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Ну шо нормуль, теперь откройте данные по свободным земельным участкам, без всяких там...для продажу на торгах, а для реализации прав граждан на землю.
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