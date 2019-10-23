 Держгеокадастр від нинішнього дня оприлюднюватиме висновки щодо проєктів з відведення земельних ділянок

Згідно з повідомленням на сайті відомства, зокрема, доступна інформація про дату реєстрації, реєстраційний номер проекту та його розробника, територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, статус розгляду проєкту, дату, номер і тип виведення, а також прізвище експерта територіального органу Держгеокадастру, який видав висновок, передає Цензор.НЕТ.
Функціонал також дозволяє здійснювати пошук за обраним параметром - за регіоном, типом або статусом ув'язнення.
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шара должна была закончиться при поганом Совке..
это пережиток плохих комуняк!!
тот кто из АТОшников и просто шаровиков получивших землю на шару, а потом продал землю, должны за нее заплатить по рыночной стоимости либо вернуть в державу...