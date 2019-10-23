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 Події, Суспільство
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 Українського політв'язня в РФ Вигівського перевели в одиночну камеру з гіршими умовами утримання, - Денісова

Українського політв'язня Валентина Вигівського помістили в одиночну камеру в російській в'язниці з гіршими умовами утримання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"Вчергове порушено права громадянина України Валентина Вигівського, який утримується в ФКУ ИК 11 УФСИН России по Кировской области. Згідно отриманої інформації, його помістили в одиночну камеру російської в'язниці з гіршими умовами утримання. Громадянина України утримують в повній ізоляції, недаючи спілкуватися з іншими людьми. Цей факт може негативно вплинути на його психологічний стан. Крім того, співробітники пенітенціарної установи вилучили його особистості речі та креслення будинку для онкохворих", - написала Денісова.

Нагадаємо, у вересні 2014 року київський підприємець, активіст Майдану Валентин Вигівський поїхав до Криму на виставку, пов'язану з авіацією. Тоді з ним зник зв'язок. Валентина затримали представники так званої "самооборони" для перевірки документів. Вигівського таємно вивезли в СІЗО Москви. Суди у цій справі проходили в закритому режимі - ні українського консула, ні журналістів там не було. У грудні 2015 року Валентина засудили до 11 років колонії, звинувативши в шпигунстві. Відбувати покарання його відправили до в'язниці в Кіровській області.

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Українського політвязня в РФ Вигівського перевели в одиночну камеру з гіршими умовами утримання, - Денісова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155530
 
 
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не "украінского" політзаключонного, а українця, який знаходиця в московському політичному ув'язненні
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Тримайся, козаче. Вечный позор и смерть кацапам! Украинского политзаключенного в РФ Выговского перевели в одиночную камеру с худшими условиями содержания, - Денисова - Цензор.НЕТ 6427
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