 Українського політв'язня в РФ Вигівського перевели в одиночну камеру з гіршими умовами утримання, - Денісова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"Вчергове порушено права громадянина України Валентина Вигівського, який утримується в ФКУ ИК 11 УФСИН России по Кировской области. Згідно отриманої інформації, його помістили в одиночну камеру російської в'язниці з гіршими умовами утримання. Громадянина України утримують в повній ізоляції, недаючи спілкуватися з іншими людьми. Цей факт може негативно вплинути на його психологічний стан. Крім того, співробітники пенітенціарної установи вилучили його особистості речі та креслення будинку для онкохворих", - написала Денісова.

Нагадаємо, у вересні 2014 року київський підприємець, активіст Майдану Валентин Вигівський поїхав до Криму на виставку, пов'язану з авіацією. Тоді з ним зник зв'язок. Валентина затримали представники так званої "самооборони" для перевірки документів. Вигівського таємно вивезли в СІЗО Москви. Суди у цій справі проходили в закритому режимі - ні українського консула, ні журналістів там не було. У грудні 2015 року Валентина засудили до 11 років колонії, звинувативши в шпигунстві. Відбувати покарання його відправили до в'язниці в Кіровській області.

Читайте також: Сподіваюся, Виговський і Кияшко зможуть потрапити у список наступного обміну, - адвокат Новіков