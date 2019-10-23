 Арахамія: Офіційне тестування на поліграфі для нардепів СН мають підготувати за тиждень

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах парламенту.
Відповідаючи на запитання журналістів, нардеп підтвердив, що офіційне тестування для депутатів повинні підготувати.
"Я думаю, що за тиждень ми маємо впоратися", - підкреслив Арахамія.
Також глава фракції зазначив, що проходження тестування є добровільним для народних депутатів.
"Ми зараз єдиним фронтом йдемо, щоб показати суспільству нашу відкриту позицію. Ви ж розумієте, що у нас немає зобов'язання проходити поліграф. Це виключно наша ініціатива. Підкреслюю, що це виключно добровільна процедура. Ніхто і нікого не може змусити піти на поліграф. Якщо відмовлятимуться - це їхнє право", - додав він.
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя зе бобиков"
21 октября 2019 г.https://kriminal.tv/articles/regionaly_i_esche_80_kompanij_byli_offshornymi_klientami_io_glavy_gfs_ukrainy.html
как дети, в самом деле.
На каком основании мандата лишать?
собаке, которой нечего делать...
А то мелкая шелупонь считай обокрала папиков
Новое оригинальное телешоу "Депутат на полиграфе!"
Звёзды 95 квартала каждый вечер в эфире !
Здесь гудят полиграфы
И горят фонари
И бубнят депутаты
От зари до зари!
Здесь всегда у нас кворум
Даже если устал
Здесь всегда зажыгает
Зебеляток кагал!
Одни устраивают шоу с полиграфом... Другой кричит что приведет свидетеля, не в суд или прокуратура а на тв-шоу... Электорату понравится)
зачем эти шоу? просто задержать, арестовать и в камеру, как с простыми людьми обычно делают.
а потом посидит в сизо месяц и сам все расскажет.
шоу для лохов