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 Політика України
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Все про:Арахамія (82) поліграф (39) Слуга народу (361)

 Арахамія: Офіційне тестування на поліграфі для нардепів СН мають підготувати за тиждень

Офіційне тестування за допомогою поліграфа для народних депутатів фракції "Слуга народу" повинні підготувати за один тиждень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах парламенту.

Відповідаючи на запитання журналістів, нардеп підтвердив, що офіційне тестування для депутатів повинні підготувати.

"Я думаю, що за тиждень ми маємо впоратися", - підкреслив Арахамія.

Також глава фракції зазначив, що проходження тестування є добровільним для народних депутатів.

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"Ми зараз єдиним фронтом йдемо, щоб показати суспільству нашу відкриту позицію. Ви ж розумієте, що у нас немає зобов'язання проходити поліграф. Це виключно наша ініціатива. Підкреслюю, що це виключно добровільна процедура. Ніхто і нікого не може змусити піти на поліграф. Якщо відмовлятимуться - це їхнє право", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155527
 
   
 Топ коментарі
 
Арахермия пусть скажет когда монику проверят .
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Гребаные популисты,все увидели уже новые лица и сваты кумовья ваши,до жопы ваш полиграф для лохов ширма
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Арахермия пусть скажет когда монику проверят .
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Таки дослухались до Бені і перевірять всіх на "Я Е ДЕБІЛ"
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя зе бобиков"
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хм... я могу подготовить за один день.... с паяльником... 100% эффект - дешево но сердито... Арахамия: официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю - Цензор.НЕТ 2475
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Гребаные популисты,все увидели уже новые лица и сваты кумовья ваши,до жопы ваш полиграф для лохов ширма
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Там вся труппа такая...устроили очередную комедию для 73% позеленевшего стада
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Посадите Авакова и Медвейчука , и бухтеть прессе и народу не чего не надо . И Лолиту мальдивскую , туда же .
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То свои, Баканов друг Мертвечука и Суркиса
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"​Регионалы" и еще 80 компаний были "оффшорными клиентами" нынешнего и.о. главы ГФС Украины
21 октября 2019 г.https://kriminal.tv/articles/regionaly_i_esche_80_kompanij_byli_offshornymi_klientami_io_glavy_gfs_ukrainy.html
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А в Трускавце не могли сразу их проверить?
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Ну это ж какие расходы...человека полиграфического нанимать...
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Ну спишут лямов 20 на такую необходимую процедуру.
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Скромная вы девушка, Мария... нет у вас масштаба гуляния за госсредства...
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Сегодня по г+г будут транслировать еще одно представление... арахамия и вонючка-дубинский, тот что из-под бени, будут резвиться на полиграфе с контактами в голове... ну интересно ж народу... хлеб - в Кулиничах. Зрелища - по г+г... show must go oooooon...
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В Трускавці аналізи перевіряли, а не мозги. Виявилось що їхні мозги прямі, без звивин, як вудилище бамбукове. Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю - Цензор.НЕТ 4143
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и толку что вы пройдете?

как дети, в самом деле.

На каком основании мандата лишать?
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подергивание дебильных слуг напомнило мне народную мудрость о

собаке, которой нечего делать...
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Прально, деньги за решалово должны идтить бенефециарам.

А то мелкая шелупонь считай обокрала папиков Арахамия: официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю - Цензор.НЕТ 680
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а можно подготовить тестирование слуг с помощью АК-47? минуты 3 для подготовки мне хватит..
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ВНИМАНЕ!
Новое оригинальное телешоу "Депутат на полиграфе!"
Звёзды 95 квартала каждый вечер в эфире !

Здесь гудят полиграфы
И горят фонари
И бубнят депутаты
От зари до зари!
Здесь всегда у нас кворум
Даже если устал
Здесь всегда зажыгает
Зебеляток кагал!
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"Шоу маст гоу он!"
Одни устраивают шоу с полиграфом... Другой кричит что приведет свидетеля, не в суд или прокуратура а на тв-шоу... Электорату понравится)
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В горах не пригодившееся и потому с них слезшее АраХАМло услыхало новое красивое слово «полиграф» и теперь не успокоится, пока всех не забебает.
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Як довів професор Преображенскій,з поліграф поліграфовіча людини не вийде. Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю - Цензор.НЕТ 4350 Арахамия: Официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю - Цензор.НЕТ 5213
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нах эти полиграфы, даже для суда это не доказательства.
зачем эти шоу? просто задержать, арестовать и в камеру, как с простыми людьми обычно делают.
а потом посидит в сизо месяц и сам все расскажет.
шоу для лохов
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Хрєнотєнню займаються - гроші викидають на шоу, замість роботи... Завіса, для того, щоби сховати пограбування...
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Декларації про доходи перевірити - повільно, але надійно. А поліграф - це таке, поліграфом туди, поліграфом сюди. Куди повернеш, туди і вийшло
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