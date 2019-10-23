 Не гуляти, закривати вікна, мити підлогу, - в КМДА розповіли, як пережити туман

Густий туман у столиці викликаний температурною інверсією. Про це заявили в Київській міськадміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
"Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися", - сказано в повідомленні.
Згідно з даними Центральної геофізичної лабораторії ім. Срезневського за 21 жовтня, рівень СО в столиці перебуває в нормі. Його перевищення зафіксували тільки на Деміївській площі – 3,5 мг/куб. м (при нормі 3 мг/куб. м.)
При цьому були зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій формальдегіду.
У КМДА нагадують про шкідливість спалювання сухого листя і трави. А при виявленні задимленості рекомендують таке:
- обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
- не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.
"Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря", - додали в КМДА.
Лорд (смотрит в окно):
- Сегодня смог.
Дворецкий:
- Поздравляю, сэр.
И поменьше жечь кислород у газовых плиток, переходить на ботву и клубни.
И вообще - не живите! Не кушайте ничего! А если хотите жить и погулять, то надевайте скафандр и пртивогаС))
- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ".
И, улыбаясь, душой погас,-
Я розумію - 73%... але ж не усі люди ідіоти!
Mayhem - Funeral Fog
Щороку в цей саме час
Цей похмурий туман буде з'являтися
Він виповзає зі склепів
Щоб забpали ще одне життя, що опиниться поруч
У центpі Тpансільваніі
Все життя зникло давно
Туманна імла така чарівна
Але при цьому темна і таємнича...
Знову молиться священик -
"Хай помилує нас господь!"
Туман знову тут
Він завершить цей похоpон
...З неживого пpостору...
Лише мертві деpева pостуть тут
...Він приходить здалеку...
Лише мертві деpева pостуть тут
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
(хто не в курсі, nature sauvage, себто "дика природа", читається "натюр соваж")
люблю в ночном лесу прогулки
туман луна nature sauvage
вот кто-то ухает ну ****
сова ж
Естественно, каждый идиот принимает туман за ядовитый смог, напущенный на них Адским Порошенко.
Что не так?
Говорят, на 2 срока.
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"