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 Київські новини
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Все про:КМДА (723) Київ (6643) туман (15)

 Не гуляти, закривати вікна, мити підлогу, - в КМДА розповіли, як пережити туман

У Київській міськадміністрації пояснили, чому столицю огорнув густий туман і розповіли, як пережити його навалу з мінімальною шкодою для здоров'я.

Густий туман у столиці викликаний температурною інверсією. Про це заявили в Київській міськадміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися", - сказано в повідомленні.

Згідно з даними Центральної геофізичної лабораторії ім. Срезневського за 21 жовтня, рівень СО в столиці перебуває в нормі. Його перевищення зафіксували тільки на Деміївській площі – 3,5 мг/куб. м (при нормі 3 мг/куб. м.) 

Дивіться також: Київ у тумані: столицю огорнула напівпрозора пелена. ФОТОрепортаж

При цьому були зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій формальдегіду.

У КМДА нагадують про шкідливість спалювання сухого листя і трави. А при виявленні задимленості рекомендують таке:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
  • не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

"Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря", - додали в КМДА.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155526
 
 
 Топ коментарі
 
Ні фіга собі у вас "тумани." Шо ж там в тих "туманах" що потрібно зачиняти вікна та поли мити. Пли мити коли туман мав би і так бути вологим)))))
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ЧАЭС давно нет, а рекомендации те же.
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Прислушались к советам уляны из USA.
И поменьше жечь кислород у газовых плиток, переходить на ботву и клубни.
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"Туман" ?!... да они ***** над нами издеваются...
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Згадалася дурня (про англійську мову тут краще не згадувати) Не гуляти, закривати вікна, мити підлогу, - в КМДА розповіли, як пережити туман - Цензор.НЕТ 9266


Лорд (смотрит в окно):
- Сегодня смог.
Дворецкий:
- Поздравляю, сэр.
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А штрафовать поджигателей листьев и мусора не пробовали?
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Прислушались к советам уляны из USA.
И поменьше жечь кислород у газовых плиток, переходить на ботву и клубни.
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зачєм еті уродлівиє уши спаніеля тут?!?!?! За картінуі с красівой грудью мєня нєщадно банят, а ето возмутітєльноє, оскорбляющєйє естетічєскіє чувства і убівающєйє сєксуальность, уродство тєрпят???
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Это тоже люди! Они тоже хотят жить. Просто у них такая жизнь)). Зато им не нужен ни туман, ни интернет, ни одежда)). Но они люди . И то, что Вы назвали ушами, так то называется грудь). Смторите, какие они счастливые! Ой, не дай Бог нам до такого до..........
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пусть іх мужикі на ніх смотрють - а мєня іх "так називаємая груть" оскорбляєт. Пусть живут сєбє, как живут миші, криси, гієни - я нє протів, токо нє надо нас с німі обобщать
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Не гулять, закрывать окна, мыть пол, - в КГГА рассказали, как пережить туман

И вообще - не живите! Не кушайте ничего! А если хотите жить и погулять, то надевайте скафандр и пртивогаС))
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А при обнаружении задымленности рекомендуют следующее:

- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ".
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Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас,-
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ждьом сігнала "над усією Україною чисте небо!"
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Під час туману?! Не гуляти?! Туману, Карле!!!
Я розумію - 73%... але ж не усі люди ідіоти!
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Ні фіга собі у вас "тумани." Шо ж там в тих "туманах" що потрібно зачиняти вікна та поли мити. Пли мити коли туман мав би і так бути вологим)))))
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Не можна просто так узяти і не згадати класику...
Mayhem - Funeral Fog

Щороку в цей саме час
Цей похмурий туман буде з'являтися
Він виповзає зі склепів
Щоб забpали ще одне життя, що опиниться поруч
У центpі Тpансільваніі
Все життя зникло давно
Туманна імла така чарівна
Але при цьому темна і таємнича...
Знову молиться священик -
"Хай помилує нас господь!"
Туман знову тут
Він завершить цей похоpон
...З неживого пpостору...
Лише мертві деpева pостуть тут
...Він приходить здалеку...
Лише мертві деpева pостуть тут
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
... Поховальний Туман
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они что думают,если я пол помою туман пройдёт?
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Статтю писав чоловік, якого дістала дружина. От хай тепер вона увесь день підлогу миє)
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Якось напейсав такий собі пейзажний віршик... а тут раптом пердімонокль - виявляється, туман небезпечний! Не гулять, закрывать окна, мыть пол, - в КГГА рассказали, как пережить туман - Цензор.НЕТ 5425
(хто не в курсі, nature sauvage, себто "дика природа", читається "натюр соваж")

люблю в ночном лесу прогулки
туман луна nature sauvage
вот кто-то ухает ну ****
сова ж
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Та не туман пережить, а продукты жизнедеятельности города ( от автотранспорта, предприятий и др.) так как отсутствует перемешивание слоев воздуха, млять! Так есть лаборатории, почему акцентировали внимание на окиси углерода? Не только она может быть в городском воздухе..
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КОМУ вы говорит?
Естественно, каждый идиот принимает туман за ядовитый смог, напущенный на них Адским Порошенко.
Что не так?
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порох тебе фсю мозгатуру затуманил. в каждом тумане амфашу грезится лолита. абалдеть.
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Як тут не згадати The Mist створений за новелою Стівена Кінга. Нашестя зе-зомбі.
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педалик уже ушёл из КГГА? Или это у него в башке туман?
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Слишком много внимания как для тумана.
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В Лондоне тоже не гуляют, закрывают окна и моют полы?
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Король Літр і доньки сідають на покинуті на пляжу ліжаки і енергійно сортирують склотару. На них з усіх боків повзе англійський туман смог.

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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Ребята, ну когда же мы научимся анализировать????. Костры из листьев жгли всегда. Но такого еще на моей памяти не было. В чем же причина??? А причина - это огромное количество автомобилей! Известно, что автомобиль самый большой поллютант среды. А самый малый знаете что? Будете удивлены но это....Атомная станция. Просто легче всего намалевать плакатик, и подойти к забору АЭС, чем вякнуть, что-либо против автомобилестроителей, а значит и нефте-газотрейдеров....Кто-то ездил по Киеву в эти субботу и воскресенье? То-то. ...Не спорю, безветрие важный фактор. Мой вывод, у нас начались такие же проблемы как в Южной Корее - много автомобилей и безветрие....
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