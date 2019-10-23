 Не гуляти, закривати вікна, мити підлогу, - в КМДА розповіли, як пережити туман

Густий туман у столиці викликаний температурною інверсією. Про це заявили в Київській міськадміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися", - сказано в повідомленні.

Згідно з даними Центральної геофізичної лабораторії ім. Срезневського за 21 жовтня, рівень СО в столиці перебуває в нормі. Його перевищення зафіксували тільки на Деміївській площі – 3,5 мг/куб. м (при нормі 3 мг/куб. м.)

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При цьому були зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій формальдегіду.

У КМДА нагадують про шкідливість спалювання сухого листя і трави. А при виявленні задимленості рекомендують таке:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

"Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря", - додали в КМДА.

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