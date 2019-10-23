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 Викрадене в Коцюбинському немовля знайшли, - Нацполіція. ФОТО

Жінку, яка викрала 3-місячну дитину на Київщині, затримала поліція.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Викрадене в Коцюбинському немовля знайшли, - Нацполіція 01

"Особу викрадачки встановили і затримали на Софійській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій. Дитина жива і неушкоджена, в подальшому її оглянуть медики", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські знайшли автомобіль, на якому викрали немовля в Коцюбинському

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причини викрадення.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину в матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі. Правоохоронці ввели в Київській області план-перехоплення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155523
 
   
 Топ коментарі
 
черте что!
(слава Богу нашли манюньку)
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Слава Богу.
Хоть, что-то позитивное.
Негатив зашкаливает.
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на фото - папа, а де мама? Мо' то і є та женщина, шо "вкрала" дитину???
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Слава Богу.
Хоть, что-то позитивное.
Негатив зашкаливает.
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В Берегово в районі циганського табору (квартал так називають) можна побачити дітей 4-6 річного віку русявих і блондинів, зовсім не циганської зовнішності. Так ромали "кров" поліпшують.
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Тут ще один практичний аспект: воші тренують хмижжених дітей на крадіжки та весь інший кримінал. Бо злодійчуки європейської зовнішності викликають менше підозри, аніж циганята (бо тих побачив - і рефлекторно переходиш в режим посиленого слідкування за своїми матеріальними цінностями).
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У цыган другой принцип жизни. У них дети пашут на взрослых, потом сами становятся взрослыми и на них пашут их дети. Девочки с 13 лет рожают как из пушки и к 25 у неё уже своя команда по добыче денег. Я их не люблю лично. Но у меня есть знакомый цыганчёнок из оседлых цыган. Забавный малый, когда ему даю денег, он в ответ в знак благодарности предлагает что то для меня украсть. Нет слов.
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За киднеппинг статья серьезная...."поздравляю" Похищенного в Коцюбинском младенца нашли, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4144
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Вот хоть одна теплая новость, на душе приятней стало
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Это не первый случай обнаружения похищенного ребенка. А потом говорят у нас полиция плохая. Похищенного в Коцюбинском младенца нашли, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7788
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Поліція знайшла за 4 години. Там мутна історія. Дитину поцупили серед білого дня прям з під Нової Пошти, це самий центр містечка, десь о 12й. Он я на це відділення зараз дивлюсь, там завжди народу повно. Мама одразу повідомила про це в місцевий Viber, місцева спільнота одразу вирахувала, що під'їхав сірий Lanos, і дитину вкрала якась дівчина в окулярах. Менше ніж за три-п'ять хвилин ця новина розлетілась до форумам. Поліція оперативно перехопила два сірих авто, яки звідси віїжджали, одне не встигла, це і була автівка крадійки. До всього цього долучились небайдужі мамки, пропонували навіть зібратись і власноруч пробувати затримати крадійку. Дитину знайшли в районі Софіївської Борщагівки, з нею все гаразд, мама зараз їде на зустріч. Була інформація, що дитину викрала якась місцева громадська активістка, не пам'ятаю прізвище.

В принципі це все щось дуже особисте, жіночне, і безглузде, на емоціях. Ще вдень дружині сказав - ця історія буде розкрита до вечора максимум. Крали дитину непрофессіонали, камери на всіх будинках, перехожі бачили номер авто, швидкість розповсюдження інформації вражаюча. Хвилин за 10 про це знали навіть в Херсоні. Ну єдине що та жінка зробили для конспірації - кинула свою автівку і взяла таксі, але поліція швидко затримала і допросила водія. Не дивлячись на інформаційну допомогу місцевих - поліція молодці.
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