 Викрадене в Коцюбинському немовля знайшли, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Особу викрадачки встановили і затримали на Софійській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій. Дитина жива і неушкоджена, в подальшому її оглянуть медики", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причини викрадення.
Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину в матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі. Правоохоронці ввели в Київській області план-перехоплення.
(слава Богу нашли манюньку)
Хоть, что-то позитивное.
Негатив зашкаливает.
В принципі це все щось дуже особисте, жіночне, і безглузде, на емоціях. Ще вдень дружині сказав - ця історія буде розкрита до вечора максимум. Крали дитину непрофессіонали, камери на всіх будинках, перехожі бачили номер авто, швидкість розповсюдження інформації вражаюча. Хвилин за 10 про це знали навіть в Херсоні. Ну єдине що та жінка зробили для конспірації - кинула свою автівку і взяла таксі, але поліція швидко затримала і допросила водія. Не дивлячись на інформаційну допомогу місцевих - поліція молодці.