 На Львівському безпековому форумі будемо шукати альтернативу Мінську і "формулі Штайнмаєра", - Сироїд

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила співголова Львівського безпекового форуму лідерка політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

Вона наголосила, що загрози, які стоять зараз перед Україною, є як ніколи великими, оскільки президент Володимир Зеленський, по суті, готується виконувати план Кремля. І ці дії можуть призвести до втрати державності.

"В офісі Президента скільки завгодно можуть намагатися приховати правду від українців. Але ж ми прекрасно розуміємо: те, що називають формулою Штайнмаєра, насправді є планом Путіна. Усі кроки, до яких Україна останнім часом вдається у безпековому врегулюванні, спрямовані саме на виконання порядку денного Кремля", – заявила Оксана Сироїд.

Лідерка "Самопомочі" підкреслила, що всі зусилля України мають бути зосереджені на пошуку формули, яка враховуватиме, в першу чергу, українські інтереси.

"Жодних угод чи компромісів, які допоможуть Росії отримати контроль над Україною. Нам потрібно дбати про зростання нашого збройного потенціалу і отримати підтримку потужних союзників. Це і є "українська формула миру". Саме про неї будемо говорити з нашими партнерами під час Львівського безпекового форуму", – наголосила Оксана Сироїд.

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З 30 жовтня по 1 листопада у Львові вже втретє проходитиме Львівський безпековий форум. Цього року у ньому братимуть участь понад 200 авторитетних експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо. Модераторами заходу будуть співголови форуму Бен Годжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, та Оксана Сироїд, лідерка партії "Самопоміч".

Головна тема цьогорічного форуму - "Росія в Європі - старі помилки і нові виклики".