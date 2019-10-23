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Все про:Львів (1109) Самопоміч (299) Сироїд (163) Формула Штайнмаєра (148)

 На Львівському безпековому форумі будемо шукати альтернативу Мінську і "формулі Штайнмаєра", - Сироїд

Головним результатом Львівського безпекового форуму, який відбудеться наступного тижня у Львові, має бути альтернатива "формулі Штайнмаєра" і Мінському формату переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила співголова Львівського безпекового форуму лідерка політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

Вона наголосила, що загрози, які стоять зараз перед Україною, є як ніколи великими, оскільки президент Володимир Зеленський, по суті, готується виконувати план Кремля. І ці дії можуть призвести до втрати державності.

"В офісі Президента скільки завгодно можуть намагатися приховати правду від українців. Але ж ми прекрасно розуміємо: те, що називають формулою Штайнмаєра, насправді є планом Путіна. Усі кроки, до яких Україна останнім часом вдається у безпековому врегулюванні, спрямовані саме на виконання порядку денного Кремля", – заявила Оксана Сироїд.

Лідерка "Самопомочі" підкреслила, що всі зусилля України мають бути зосереджені на пошуку формули, яка враховуватиме, в першу чергу, українські інтереси.

"Жодних угод чи компромісів, які допоможуть Росії отримати контроль над Україною. Нам потрібно дбати про зростання нашого збройного потенціалу і отримати підтримку потужних союзників. Це і є "українська формула миру". Саме про неї будемо говорити з нашими партнерами під час Львівського безпекового форуму", – наголосила Оксана Сироїд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" має вивести Мінський процес з глухого кута, - глава МЗС Німеччини Маас

З 30 жовтня по 1 листопада у Львові вже втретє проходитиме Львівський безпековий форум. Цього року у ньому братимуть участь понад 200 авторитетних експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо. Модераторами заходу будуть співголови форуму Бен Годжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, та Оксана Сироїд, лідерка партії "Самопоміч".

Головна тема цьогорічного форуму - "Росія в Європі - старі помилки і нові виклики".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155521
 
   
 Топ коментарі
 
5 років "барига-мародер", слав мокшів нахєр і жодне місто не було без тепла.На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 8346
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Нет .Усиление санкций против кремлёвской орды заставят плешивое ракло прогнуться.Нужно не забывать Осетию,Аб.хазию,Приднестровье и решать в комплексе .Это звенья одной политики и бумеранг должен быть.Уже сейчас 90%т лаптей считают себя нищими.
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Я не політик. Я не буду брехати. Приєднати хочуть не Донбас до України, а Україну до Донбасу. Я проти! - Шклярhttps://kraina.biz.ua/editor3/41396/#.Xa4LzpIuWeI.twitterНа Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 5872
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Альтернатива Минску - война до победного конца.
Т.е. война на десятилетия.
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Ось такі вони Зе біли, з головою не дружать і як тільки обісрались, так зразу у "Финляндию" На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 1077 Стидно вийти під ВР і фізично "поправити" СН На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 1077
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5 років "барига-мародер", слав мокшів нахєр і жодне місто не було без тепла.На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 8346
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Шантажирует ****,как и Пристайко с пенсионерами
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Только хорватский сценарий нужен. Неожиданный и поддержанный всем миром. А там хоть трава не расти. Поставить перед фактом.Было ордло,стала Украина. Террористы повешены.Население прощено.
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Для некоторых форумчан там все террористы и единственный рецепт - напалм.
Поэтому, это на долго, к сожалению.
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а где в "хорватском сценарии" била играющая хреном по роялю мартишка?
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Здається Зе болікам чи як їх там, Зе *******, плетуть білі тапочки. Держава при них йде в рознос На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 8610
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Нет .Усиление санкций против кремлёвской орды заставят плешивое ракло прогнуться.Нужно не забывать Осетию,Аб.хазию,Приднестровье и решать в комплексе .Это звенья одной политики и бумеранг должен быть.Уже сейчас 90%т лаптей считают себя нищими.
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По прошествии 5 лет, могу с уверенностью сказать, санкции России до одного места. А ты и дальше можешь продолжать жить параллельной действительности
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Нельзя допустить, чтобы "народная милиция ДНР" и ФСБ, ГРУ РФ шастали по всей Украине. Не то, что мира не будет, это - гибель Украины
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Она подчеркнула... что президент Владимир Зеленский, по сути, готовится выполнять план Кремля. Источник: https://censor.net.ua/n3155521

А це не та Сироїд шо "зробила це разом"? На Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 3460
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Гениально. Во Львове будут рассуждать что делать с Донбассом)))
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а давайте у фейсбуке решим. а то как за хрень какую-то так "ми спитаэмо в людей на фейсбуки".
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Портнову на заметку: Парасюк должен сесть за экстремизм.
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Довірена особа Зеленського, депутат від СН Є.Шевченко повзав на пузі в кремлівському пропагандистському шоу. Вилив купу лайна на Украіну, розповів про "націоналістів",про мову-"сільський діалект" і все одно не сподобавсяНа Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 7195
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Я не політик. Я не буду брехати. Приєднати хочуть не Донбас до України, а Україну до Донбасу. Я проти! - Шклярhttps://kraina.biz.ua/editor3/41396/#.Xa4LzpIuWeI.twitterНа Львовском форуме по безопасности будем искать альтернативу Минску и "формуле Штайнмайера", - Сыроид - Цензор.НЕТ 5872
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Хватит тешить себя иллюзиями - какие- то голосования облсоветов по формуле, конференции, народные вече и проч перформансы....
Какой механизм урегулирования конфликта на Востоке Украины будет выбран, решается в Москве, Париже, Берлине и Вашингтоне.... Иногда, для соблюдения приличий, к этому подключают Киев... Хотя, чаще, ему просто объявляют о принятых решениях...
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А шо,має шанси підтягнути ту Самлпоміч...По розмові галичанка,по зовнішності жидівка,по поведінці бізнесовка,от тільки призвіще підкачало,зі жрачкою зв"язане...А коли жрачку згадують народ починає злитись...недоїдає... На Львівському безпековому форумі будемо шукати альтернативу Мінську і "формулі Штайнмаєра", - Сироїд - Цензор.НЕТ 1798
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Пригласите на форум миристра иностранных дел. А то, у него всего два пути - или на колени, или 1/3 бюджета. Научите человека нелинейно мыслить.
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