 Розколу у фракції СН немає, є гарячі дискусії, - Арахамія

Про це глава фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія сказав журналістам на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі хочуть побачити розкол "Слуги народу". Такого немає. У нас нормальна монобільшість... Якщо ми нормально голосуємо, у нас є партійна дисципліна, все працює - це означає, що жодних розколів немає", - зазначив він.

При цьому Арахамія додав, що у фракції відбуваються дискусії щодо тих чи інших питань.

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"У нас 254 людини. Дискусії є навіть у фракціях, де 18-20 людей, а у нас ще більше гарячих дискусій. У нас різні люди, є багаті, є новачки, є люди з бізнесу, є активісти. Звичайно вони всі мають свої думки і так далі. Але розколу в нашій фракції немає", - підсумував глава фракції СН.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"