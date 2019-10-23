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 Політика України
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 Розколу у фракції СН немає, є гарячі дискусії, - Арахамія

У фракції "Слуга народу" немає розколу, а є робочий процес, який супроводжується гарячими дискусіями.

Про це глава фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія сказав журналістам на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі хочуть побачити розкол "Слуги народу". Такого немає. У нас нормальна монобільшість... Якщо ми нормально голосуємо, у нас є партійна дисципліна, все працює - це означає, що жодних розколів немає", - зазначив він.

При цьому Арахамія додав, що у фракції відбуваються дискусії щодо тих чи інших питань.

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"У нас 254 людини. Дискусії є навіть у фракціях, де 18-20 людей, а у нас ще більше гарячих дискусій. У нас різні люди, є багаті, є новачки, є люди з бізнесу, є активісти. Звичайно вони всі мають свої думки і так далі. Але розколу в нашій фракції немає", - підсумував глава фракції СН.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155519
 
 
 Топ коментарі
 
" У нас разные люди, есть богатые, есть новички, есть люди из бизнеса, есть активисты"

Стесняюсь спросить Раскола во фракции СН нет, есть горячие дискуссии, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7107 А умные у вас там есть? Образованные... А то, что там сплошь богатые (и новички, и активисты) сидят, то оно и так видно, без уточнений)).
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Хліба не буде, будуть "зреліща". Бубочка ж обіцяв: "Скушно не будет"
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крысиная грызня теперь горячие дискуссии
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А взятки за голосование - это тоже горячие дискуссии?
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об этом и дискуссии..кто сколько взял..продешивившие очень расстраиваются Раскола во фракции СН нет, есть горячие дискуссии, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4659
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Хліба не буде, будуть "зреліща". Бубочка ж обіцяв: "Скушно не будет"
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поясни будь ласка при петі 200 гр масла коштувало 35 грн зараз 42 грн так яким чином воно виросло на 65 відсотків? ще одне ковбасу зараз можна купити і за 70 так і за 200 (як при петі) дивлячись що ти береш.
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Владимир Николенко 123e1460, а когда закончилась эпоха бедности?( я наверное составлю тест-проверку на зебелизм)
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відразу після закінчення епохи "житія по-новому" Розколу у фракції СН немає, є гарячі дискусії, - Арахамія - Цензор.НЕТ 878
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Пети нет, а он есть - по ночам в супермаркетах масло подгрызает
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Гаряе дискутувало якось стадо овець. Кричали "Беее", "Беее". І одностайно дійшли рішення: "Беее"
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" У нас разные люди, есть богатые, есть новички, есть люди из бизнеса, есть активисты"

Стесняюсь спросить Раскола во фракции СН нет, есть горячие дискуссии, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7107 А умные у вас там есть? Образованные... А то, что там сплошь богатые (и новички, и активисты) сидят, то оно и так видно, без уточнений)).
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"Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти?" - Бутусов о выступлении "слуги" Шевченко на российском ТВ" - тут явное предательство Украины, потому с этим ублюдком надо говорить как с предателем во время войны, и наказание должно быть соответствующее - однозначно, нары.
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это не дискуссии, это аукцион по распределению взяток
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Гарячо - это у богдана с зеленским . У вас - разброд и смятение ю
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