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Все про:Кабмін (3220) опалювальний сезон (237) транзит газу (80) Гончарук_Олексій (183)

 Якщо РФ припинить транзит газу, у низки міст можуть виникнути проблеми з опаленням, - Гончарук

Необхідність переведення газотранспортної системи України в інший режим роботи в разі припинення Росією транзиту газу з 1 січня 2020 року може викликати тимчасові проблеми в деяких невеликих українських містах.

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Гончарук нагадав, що комунальне господарство в Україні в основному зношене, тому аварії в тепломережах і на станціях можливі, уряд до них готовий.

"У деяких міст невеликих можуть бути тимчасові проблеми. Ми про них наперед знаємо, наперед думаємо. Тому, гадаю, жодних позаштатних історій у нас не буде", - сказав глава Кабміну.

Гончарук підкреслив, що в цілому Україна до опалювального сезону готова і накопичила достатні запаси природного газу в сховищах.

"Підстав вважати, що у нас будуть якісь незаплановані проблеми - їх немає", - запевнив прем'єр.

Читайте також: Вмикати опалення в Києві почнуть з 25 жовтня, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155518
 
 
 Топ коментарі
 
Налицо потужная энергетическая независимость от рассейского газа, которую так любил декларировать пухлый кондитер.
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Т У П О Р Ы Л Ы Й ..в 14 война начавдась и ссссуууука выжили...а вы зебилы войну закончили..или нет??...а почему нет??..и у вас проблемы с газом???..НИ КАКОГО МАЙДАНА..НИ КАКИХ ШИН..СУКИ СИДИТЕ ЕЩЕ 4 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ...ПУСТЬ ДЕБИЛЬНАЯ ВАТА ВЫМРЕТ
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Алчевськ 2006 рік, 60 тис. мешканців, аварія національного масштабу через припинення опалення! Замерзла навіть каналізація і людей прийшлось евакуйовувати по всій Україні, а зі всієї України звозити зварювальників та сантехників для відновлення опалення і не змогли закінчити роботи до кінця зими! Якщо буде хоча б два таких Алчевська - це буде катастрофа з десятками тисяч загинувших людей, епідеміями та бунтами!
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)) якщо в одному Алчевську при такій катастрофі не було тисяч загиблих, то чому при двох алчевськах раптом будуть десятки тисяч? можете не відповідати Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7940
до речі, якщо це станеться саме в алчевську, ну і десь, скажімо в єнакієво, то особливо ніхто не заперечуватиме )))
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Тому що при відключенні газу зі сторони росії будуть сотні розморожених будинків в кожному місті і в кожному місті буде катастрофа і допомагати дрібним населеним пунктам які будуть повністю замерзати без газу та світла ніхто не буде, просто не буде людей, труб та техніки! Тому будуть десятки тисяч загиблих! Сценарій приблизно такий - відключення газу, потім зупинка або часткова зупинка котельних на сході в центрі та на півдні України, збільшення навантаження на електромережу для підігріву приміщень, як наслідок перевантаження електромережі, масові аварії на електромережах з відключенням світла та з виходом з ладу трансформаторів, потім без опалення та світла - розмерзання систем опалення будинків і повільна холодна смерть для пенсіонерів та всіх хто не може виїти з квартири і десь зігрітись біля пічки в наметі ДСНС. Розумні люди в даний момент купляють собі дров'яні пічки!
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Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
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Україні потрібно терміново розвивати у співробітництві з Китаєм космічну програму і до Нового року розпочати доставку метану з Титану! Інакше доведеться в січні іти в похід на масковію "віджимати" нафтогазові провінції!
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Порошенко виноват что газ есть, но Зекоманда это исправит...
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Наверное причина по которой следует принять российские условия транзита газа...
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А если КМУ возьмет и тоже кое - какие транзиты с паРашии прекратит?
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"Если для народа это (формула Штайнмайера) приемлемая цена, мы это делаем. Если нет... выносим все у вас из дому, отбираем лисапет, кушаем ваших детушек, отключаем газ, палим дом, отдаем одному патриоту "Приватбанк" и хрен вы нас потом найдете, - ну или формула Штайнмайера, выбирайте. Источник: https://censor.net.ua/r3154701
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Налицо потужная энергетическая независимость от рассейского газа, которую так любил декларировать пухлый кондитер.
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дебил..пороха пол года нет..аааа..сорри..папередники
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Пороха нет, а "энергетическая независимость", которую он потужно здобув и постоянно ставил себе в плюс - есть, или ты не согласен?
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Зебил... от зебил... и смайлик здесь же...
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Порохосос і тут хуцпу наганяє. Чи не ваша п-братія тепер всюди зраду нагоняє та зловтішається, хоча в більшості випадків причини проблем закладені в часи правління шакаладних або ще до них, але хапужними "реформами" ніяк не вирішувались, зате декларувались патужні успіхи по всіх фронтах.
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есть, просто гончарук с зелей ее, независимость, уничтожают.
уж скоро полгода будет как начали УНИЧТОЖАТЬ..)))
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Т У П О Р Ы Л Ы Й ..в 14 война начавдась и ********** выжили...а вы зебилы войну закончили..или нет??...а почему нет??..и у вас проблемы с газом???..НИ КАКОГО МАЙДАНА..НИ КАКИХ ШИН..СУКИ СИДИТЕ ЕЩЕ 4 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ...ПУСТЬ ДЕБИЛЬНАЯ ВАТА ВЫМРЕТ
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Скорее барину ***** в ноги бросайся, доктор Стрейндж, твой камертон тебя только похвалит!
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очень плохо!
На шестом году войны мы все еще зависим от газа, который РФ качает через нашу ГТС для европейского потребителя!
И еще хуже, что если вдруг не будут качать для европейского потребителя (а когда то таки не будут), то проблему возникнут у городов Украины!

а если проблем таки нет, то к чему выкатывать их в СМИ? так что же он хотел этим нам сказать? будут или ...?
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Он хотел этим сказать,шо газ как откачивался з транзитной трубы,так и откачивается,токо нам преподносится как европейский(по бумагам).Ну это шоб "патриоты" . не буянили и успокоились.
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навязывание мысли, что Украине без РФ никуда не деться, что нужно капитулировать.
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Если РФ прекратит транзит газа, у ряда городов могут возникнуть проблемы с отоплением, - Гончарук

=============
пошло вон, никчёмное зелёное чмо, со своим российским газом!
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як ти думаєш чий вони газ закачували і за чий кошт ця з вереском рекордна кількість?
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а кем Вы являетесь премьер министром то должны были все предусмотреть очередная говорящая голова




tZE inform

@tZEinform

Контрабанда победила ! Кабмин снял с повестки дня обсуждение ужесточения борьбы с контрабандой. Только Вове не рассказывайте - он ее уже ж победил...
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Это типа надо соглашаться на договор по транзиту, который продавливает Газпром?А может поинтересуйтесь у Тимошенко как она организовала реверс.Ах да Европа будет мерзнуть, ну так они заключали договоры с Газпромом с него и спрос
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Тімошенка ніяких реверсів не організовувала.
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а как вы готовились к отопительному сезону интересно?

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина завершила подготовку к отопительному сезону - запасов газа и угля должно хватить для прохождения зимы.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Отопительный сезон начался. Страна к нему готова: у нас достаточное количество угля на складах, у нас достаточное количество газа в наших хранилищах, у нас в пригодном для эксплуатации состоянии вся необходимая инфраструктура", - подчеркнул премьер.
В то же время он не исключает того, что во время отопительного сезона возможны локальные аварии в ходе работы теплосетей.
"Но мы понимаем как с ними справляться, поэтому я уверен, что зиму страна пройдет нормально", - добавил Гончарук.
Напомним:
Ранее Гончарук заявил о готовности к отопительному сезону всех городов Украины, кроме двух - Смелы и Нового Роздола.
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если рф прекратит транзит то "словацкого" газа тоже не будет.
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земоники начинают продвигать договор о закупках газа у пукина, а не на еврорынке
все что было сделано для энерго независимости спускают коту под хвост.
интересно какой уровень откатов от пукина они получат?
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Яка трейдерам різниця купувати в Україні чи в ЄС газ расєйського походження?
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разница в договорных обязательствах,
порою КАБАЛЬНЫХ для украины
))))))))))))
а так никакой )))))))))0
но зебилам ЭТОГО не понять
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А конкретно яких зобов'язаннях? Ляпнути "про зебілів" - обов'язкова умова оплати ваших постів?
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тут нет ликбеза.
выводы стокгольмского арбитража между нафтогазом и газпромом в инете вполне доступны.
там все есть про кабальные условия.. и позиция газпрома вполне широко освещается про заключение нового договора по транзиту и поставкам газа для украины..
даже на цензор.нет
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Все ясно, аргументації в порохоботика не знайшлось
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Нас есть даже если газа не будет совсем! Главное в СМИ это преподнести как пэрэмогу и что бы какое-то чмо из евросоюза одобрило! Многим этот газ будет и так не по карману.
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Кабмин Гройсмана это не пугало, видимо там профФесионалов было побольше.
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Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу! Якщо, так будуть робити всі фанати Зе і "слуги народа", але в трубу, то ми зможем не тільки забезпечити газом країну, а й залишиться на експорт!
Якщо РФ припинить транзит газу, у низки міст можуть виникнути проблеми з опаленням, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7454
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це супер!!! тільки треба екологічний податок сплатить і касовий апарат бо інакше 40% зростання не буде!
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