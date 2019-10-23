 Якщо РФ припинить транзит газу, у низки міст можуть виникнути проблеми з опаленням, - Гончарук

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
Гончарук нагадав, що комунальне господарство в Україні в основному зношене, тому аварії в тепломережах і на станціях можливі, уряд до них готовий.
"У деяких міст невеликих можуть бути тимчасові проблеми. Ми про них наперед знаємо, наперед думаємо. Тому, гадаю, жодних позаштатних історій у нас не буде", - сказав глава Кабміну.
Гончарук підкреслив, що в цілому Україна до опалювального сезону готова і накопичила достатні запаси природного газу в сховищах.
"Підстав вважати, що у нас будуть якісь незаплановані проблеми - їх немає", - запевнив прем'єр.
до речі, якщо це станеться саме в алчевську, ну і десь, скажімо в єнакієво, то особливо ніхто не заперечуватиме )))
уж скоро полгода будет как начали УНИЧТОЖАТЬ..)))
На шестом году войны мы все еще зависим от газа, который РФ качает через нашу ГТС для европейского потребителя!
И еще хуже, что если вдруг не будут качать для европейского потребителя (а когда то таки не будут), то проблему возникнут у городов Украины!
а если проблем таки нет, то к чему выкатывать их в СМИ? так что же он хотел этим нам сказать? будут или ...?
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пошло вон, никчёмное зелёное чмо, со своим российским газом!
tZE inform
@tZEinform
Контрабанда победила ! Кабмин снял с повестки дня обсуждение ужесточения борьбы с контрабандой. Только Вове не рассказывайте - он ее уже ж победил...
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина завершила подготовку к отопительному сезону - запасов газа и угля должно хватить для прохождения зимы.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Отопительный сезон начался. Страна к нему готова: у нас достаточное количество угля на складах, у нас достаточное количество газа в наших хранилищах, у нас в пригодном для эксплуатации состоянии вся необходимая инфраструктура", - подчеркнул премьер.
В то же время он не исключает того, что во время отопительного сезона возможны локальные аварии в ходе работы теплосетей.
"Но мы понимаем как с ними справляться, поэтому я уверен, что зиму страна пройдет нормально", - добавил Гончарук.
Напомним:
Ранее Гончарук заявил о готовности к отопительному сезону всех городов Украины, кроме двух - Смелы и Нового Роздола.
все что было сделано для энерго независимости спускают коту под хвост.
интересно какой уровень откатов от пукина они получат?
порою КАБАЛЬНЫХ для украины
))))))))))))
а так никакой )))))))))0
но зебилам ЭТОГО не понять
выводы стокгольмского арбитража между нафтогазом и газпромом в инете вполне доступны.
там все есть про кабальные условия.. и позиция газпрома вполне широко освещается про заключение нового договора по транзиту и поставкам газа для украины..
даже на цензор.нет