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Все про:журналістика (887) Мальдіви (14) Порошенко (9801) суд (5635) ДБР (576)

 Суд дав дозвіл ДБР на тимчасовий доступ до матеріалів розслідування журналістів "Схем" про відпочинок Порошенка на Мальдівах

Печерський районний суд Києва надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Окрім того, слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.

Таке рішення суд ухвалив 17 жовтня в рамках досудового розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо ймовірного "незаконного переправлення осіб" – зокрема, експрезидента – через державний кордон "із використанням завідомо підроблених документів".

Строк дії ухвали – місяць. Згідно з рішенням суду, якщо редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд, за клопотанням слідчих ДБР, "має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів".

Читайте також: ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова

Перелік даних, який журналісти мають передати в ДБР на виконання ухвали суду, такий:

  • весь відзнятий матеріал;
  • інформаційні запити і відповіді на них, які виконані під час готування зазначеної передачі;
  • можливі документальні матеріали, що підтверджують присутність (обліки робочого часу, завдання, бухгалтерські документи про виплати грошової винагороди за виконання завдань, редакційні завдання, оплату транспортних послуг, путівок на автомобілі) задіяних журналістів, операторів, водіїв та інших співробітників під час знімання матеріалу в т.ч. у вечірній і нічний час (в т.ч. 08.01.2018) для вказаної передачі;
  • інші наявні документальні матеріали, що стосуються зазначеної телепередачі (службові записки, повідомлення, погодження випуску в ефір, редагування, затвердження тексту телепередачі, внесення правок, рецензії, заперечення тощо).

В ухвалі Печерського районного суду Києва зазначається також, що вона не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.

Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155513
 
 
 Топ коментарі
 
Чувак за свои деньги слетал раз в три года на неделю отдохнуть.

Стране нанесен невосполнимый ущерб
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Опять Петро.....

Давайте про Зелю поговорим!!!!

За чей счет, он со своим любовником Богданом отдыхал в Турции, а потом в Одессе???
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І чому ти виділив жирним шрифтом майже все, а не виділив основного... Слово "возможного". Дешево, тяп-ляп, аби вважалось...
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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможной служебной халатности бывшего президента и лидера партии "Европейская солидарность"

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192802_1571759662
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Спамити херню? Я ж не Ігор Д, я не міг такої дурні впороти.
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Гоша, а что трындит 112 и ЗИК. От Зеленского до Рабиновича уже совсем близко
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Да ты еще оказывается скрытый сепар? На хрена ты тут ссылку на эту помойку выложил, зебил?
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Петропарашные квакеры как обычно уже брешут, уже в трудах, аки пятро-параша...
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поясни мені про масло при петі було 200 гр 35 грн зараз 42 так яким чином воно збільшилось на 65 відсотків?
ковбаса як і при петі була й по 200 була й зараз є по 70 дивлячись що брати (краще взагалі нічого) теж саме стосується й сирів різні сорти,сало погоджуюсь хліб ні,олія залишилась на петіному рівні,гречка,молоко,борошно теж,виросла картопля але ії тут нема 9тому що був неврожай як і капусти).
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поясни мені про масло при петі було 200 гр 35 грн зараз 42 так яким чином воно збільшилось на 65 відсотків?


Так само, як статки Порошенка з 1,6 мільярда в 2013 році збільшились у 82 рази і стали 0,7 мільярда.
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ти з офшорами рахував чи без?

Президент Петр Порошенко в декларации за 2018 год указал доходы в 90 раз превышающие доходы за 2017 год.
Если
25 млн долларов и дивиденды. Декларация президента Порошенко, который баллотируется на второй срок
в 2017 году президент указал доходы в размере 16,3 млн грн, в 2018 году Порошенко задекларировал 1,56 млрд грн. Среди них: 336 тыс. грн заработная плата, 20,1 млн грн - проценты по депозиту в его банке "МИБ", почти 400 тыс. грн - банковский перевод, 777 тыс. грн - доход от отчуждения недвижимого имущества, 400 млн грн - дивиденды от "Прайм Эссетс Кэпитал", еще 1,1 млрд грн - дивиденды от Rothschild Trust Schweiz AG, почти 29 млн грн - прибыль от приобретения ОВГЗ.

Кроме того, в декларации президента содержатся сведения о его денежных активов. В частности, президент на банковских счетах в банке "МИБ" держит 61 млн долларов, 2,3 млн грн, 7 146 евро, 8 032 фунтов стерлингов; в банке Rothschild Bank AG - 427 тыс. долларов. Для сравнения - в 2017 году у президента на счетах было размещено 25,49 млн долларов.
3,5 млн долларов и 1,1 млн грн Порошенко одолжил третьему лицу, наличными президент держит 21 тыс. долларов и 60 тыс грн.
Президент также задекларировал Mercedes-benz 2010 года выпуска и автомобиль жены Jaguar 2018 года выпуска, машины стоили супругам около 900 тыс. грн. В собственности Порошенко коллекция произведений искусства, а его жена имеет различные драгоценности и ювелирные средства. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/dohody-poroshenko-za-god-vyrosli-pochti-v-100-raz-deklaraciya-1321578.html
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Ты даун ?

Порошенко кроме дивидендов, которые все увидели, показал в той же декларации всё своё имущество и акции, которые зебилы в упор видеть не хотят.

Эти акции стоят миллиарды гривень и это согласно декларации тоже имущество Порошенко.

Почему ты считаешь только дивиденды ?
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Президент Петр Порошенко в декларации за 2018 год указал доходы в 90 раз превышающие доходы за 2017 год.
Если
25 млн долларов и дивиденды. Декларация президента Порошенко, который баллотируется на второй срок
в 2017 году президент указал доходы в размере 16,3 млн грн, в 2018 году Порошенко задекларировал 1,56 млрд грн
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а в той же самой декларации он свой бизнес разве не декларировал ?

тот, который стоит 0,7 млрд баксов

Ты ж сам его декларацию в глаза не видел.

Ты перепечатываешь то, что тебе Беня по телевизору впарил.
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звичайно ні,він у сліпий траст усе передав Суд дав дозвіл ДБР на тимчасовий доступ до матеріалів розслідування журналістів "Схем" про відпочинок Порошенка на Мальдівах - Цензор.НЕТ 8721 (принаймні впарював).
не пригадаю щоб він заперечував цю інформацію які були на всіх новостних порталах.
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И что? Ну передал. Прибыль может брать в виде деведентов. ой, преступление - взял прибыль сос свого предприятия (с уплатой ввсех налогов)
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Якого х.. він має шось заперечувати, якшо він подав декларацію і вона є у вільному доступі ?

Хіба він винний, шо Беня впарив даунам про зміну одного розділу декларації обставивши це так, ніби то вся декларація ?

Якшо ти о однієї кишені перекладеш гроші в іншу свою кишеню, ти станеш багатшим ?
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....Так само, як статки Порошенка з 1,6 мільярда в 2013 році збільшились у 82 рази і стали 0,7 мільярда.

Це твої слова? я тобі все пояснив чи досі не дійшло?
і ще одне
Женщина из Западной Украины, которой больше 90 лет, пожертвовала на нужды армии 10 тысяч долларов. Эти деньги женщина направила на счет волонтеров фонда "Вернись живым", сообщили в Facebook члены организации.

можеш далі повторювати мантри про рятівника нації Суд дав дозвіл ДБР на тимчасовий доступ до матеріалів розслідування журналістів "Схем" про відпочинок Порошенка на Мальдівах - Цензор.НЕТ 9397
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Значить, нема такої "жєнщіни". Українці дали б мільярди доларів на створення армії, але, на жаль, нема кому дати - гроші, просто, вкрадуть.
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Да, для зебилов сойдет. Потому что в 17 году н ***** диведенты, а рошен отдеьно декларацию подает, а в 18 влял. наверно на предвыборную компанию. Хотя это если есть хоть капля мозгов, и не зеленого цвета.
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С каплей мозгов "диведенты" не пишут.
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А шо добавить в муку молочка притрусить присыпкой из гречки и в духовку
Просто объедение
А мясо с колбасой есть вредно
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Лично я ем мясо отдельно от колбасы
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что-то мне подсказывает, что зря затребовали. или окажется, что журналисты смонтировали чей-то материал, трудолюбиво собранный другими, либо оплачены поездки были не каналом.
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Вот не побоюсь сказать вы долб@#бы порохоботы. Такую ересть писать
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очередная сенсация - сейчас выясниться шо журналисты мягко говоря очень ошиблись - вот это будет скандал так скандал )))))
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вот и выясниться - по ходу спецопрация цапов ,по дискредитации главного противника, в Украине,наконец то будет понятно всем
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А как там дела по Медведчуку, Портнову, Лукаш, Ахметке что то зебилы как то подзабыли уже или то уже свои ребята? Главное Порох и бедные не знают что его уже приплести, сами нарыть нихрена не могут уже по журналистам пошли. А что делать, заказ с Москвы надо выполнять.
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Так это же союзники преЗЕдента...их нельзя трогать...
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Кстати, по Панаме дело тоже не закрыто.
петя, как всегда брешет.
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Где отряд из ребят педоботов?
Или у них мозговой штурм?

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Что, никак зеленые жуки не могут нарыть за что зацепиться?🙂
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Ну хорошо что уже не воруют, ток чего то бюджет сократили на 20 млрд и порог для субсидий подняли, а коммуналка не падает, зарплаты не растут,цены ростут. Где бабки Витя? 😀
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Пєтєрастики, заспівуй: "Гей ви, Мальді-и-и-и-ви! Мені насняться ваші ді-і-и-и-ви!" Суд дал разрешение ГБР на временный доступ к материалам расследования журналистов "Схем" об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 639
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А как насчет отдыха Богдана на свадьбе недавно кажется в Монако или Монте-карло? Или Портнов заявку не давал?
Между делом Порох вообще-то не бедный и мог себе позволить....
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Уже расследована ко-ко-коррупия по Роттердаму+, "контрабасу" деталей к технике.
Теперь осталось обосраться с Мальдивами и вот вся зебилья попаганда оказалась просто гнилоротым враньем Суд дал разрешение ГБР на временный доступ к материалам расследования журналистов "Схем" об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 5050
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Я думаю все помнят как свинорылые поспиливали все деревья и поменяли брущатку на Институцкой .
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Почему этот ВОР ещё ни на нарах ??????????????????????
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очень простой вопрос - а что украдено?
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Да ничегошеньки, Фролушка, не украдено, просто, первое место в Европе по нищете при самом богатом президенте.
Нашли повод для расстройства.
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с вами просто беда. Один орет "вор". Спрашиваю. что украли? Другой визжит "Роттердам 100 плюсов". И на деле все просто. Если вор - должен быть приговор суда. Без приговора максимум обвиняемый. Если "Роттердам" это коррупция (лично я в этом не сомневаюсь), то рядом с Петей должны сидеть на скамье обвиняемых и Грося и конечные бенефицианты, вроде Ахметова. А пока все это мышиная возня
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у зебилов еще инкубационный период продолжается, выборы прошли, уже новые расследования нужно проводить только по "слугам народа", а они все не могут успокоиться.
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Незаконная слежка, неизвестное финансирование, неуплата налогов ...
"Схемы" попали по полной!
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Журнашлюшки попали...
Весь черный нал придется показать...
А Порох отдыхал за свои...
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Да не волнуйся ты так, горемычный. авось все образуется. Шо ты так себя изводишь?
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мародера за грати!
Злодіям не місце серед людей!
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Глядя на всю эту мерзость начинаешь понимать, в какой стране живёшь....
Может таки Путин и прав?
Всё это говнонаселение не заслуживает на собственное государство?
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MD - це символ, який означає мудак, а DB, відповідно, дебіл.
Ну, і ще один блюдолизний троль-гасударствєннік зі своїм саслужівцем, як завжди, на манежі.
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"незаконной переправки лиц" - в частности, експрезидента - через государственную границу "с использованием заведомо поддельных документов".

альо, судите все ВСУ, которое на Восточном фронте воюет под псевдо
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Це все локшина для лохів. Будуть шукати неточності в деклараціях і інші сміхотворні порушення, хмурити брови, махати пальцем, але робити ніхто нічого не буде. Виходячи з наявності того гігантського масиву різноманітної інформації про злочинну діяльність представників попередньої правлячої кліки, вже давно мала бути створена спеціальна слідча група з залученням іноземних детективів для повного розслідування всіх аспектів цієї діяльності. За результатами цих розсідувань більша половина світу опинилась би в шоковому стані, а в Україні треба було б оголошувати кількатижневу жалобу зі священними літургіями по храмах всіх патріархатів, ну, можливо, крім синагог.
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Кому служит ГБР и почему молчим МЫ ?

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам". Источник: https://censor.net.ua/n3155513

это не тот ли Портнов, который сказал, что

РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ это Воровская революция.

На сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение, что у них создан департамент по преступлениям, связанным с революцией достоинства.
Извините, а вы не окуели там у себя в прокуратуре? Это кто такой термин придумал? Кто решил, что это должно иметь именно такое название? Или Вы уже определились, чью сторону будете в этих расследованиях занимать? Или может вы считаете произошедшее в 2014-м году революцией как-то связанной с достоинством?
Генеральный прокурор, Вы не подходите на эту должность, Вам пора потихоньку на дембель.
Революцию он будет расследовать. Назначили на свою голову.
www.aportnov.com
https://t.me/PortnovUA
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А, ми - це хто? Ті, що в Лондоні "англійську мову вивчають" чи боти з тролеферми?
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А проверить по журналу удошников, кто куда распределен по дате предполагаемого отсутствия .шоколадника
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