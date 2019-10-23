 Суд дав дозвіл ДБР на тимчасовий доступ до матеріалів розслідування журналістів "Схем" про відпочинок Порошенка на Мальдівах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Окрім того, слідчі отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.
Таке рішення суд ухвалив 17 жовтня в рамках досудового розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо ймовірного "незаконного переправлення осіб" – зокрема, експрезидента – через державний кордон "із використанням завідомо підроблених документів".
Строк дії ухвали – місяць. Згідно з рішенням суду, якщо редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд, за клопотанням слідчих ДБР, "має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів".
Перелік даних, який журналісти мають передати в ДБР на виконання ухвали суду, такий:
- весь відзнятий матеріал;
- інформаційні запити і відповіді на них, які виконані під час готування зазначеної передачі;
- можливі документальні матеріали, що підтверджують присутність (обліки робочого часу, завдання, бухгалтерські документи про виплати грошової винагороди за виконання завдань, редакційні завдання, оплату транспортних послуг, путівок на автомобілі) задіяних журналістів, операторів, водіїв та інших співробітників під час знімання матеріалу в т.ч. у вечірній і нічний час (в т.ч. 08.01.2018) для вказаної передачі;
- інші наявні документальні матеріали, що стосуються зазначеної телепередачі (службові записки, повідомлення, погодження випуску в ефір, редагування, затвердження тексту телепередачі, внесення правок, рецензії, заперечення тощо).
В ухвалі Печерського районного суду Києва зазначається також, що вона не підлягає оскарженню.
Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.
Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.
Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192802_1571759662
ковбаса як і при петі була й по 200 була й зараз є по 70 дивлячись що брати (краще взагалі нічого) теж саме стосується й сирів різні сорти,сало погоджуюсь хліб ні,олія залишилась на петіному рівні,гречка,молоко,борошно теж,виросла картопля але ії тут нема 9тому що був неврожай як і капусти).
Так само, як статки Порошенка з 1,6 мільярда в 2013 році збільшились у 82 рази і стали 0,7 мільярда.
Президент Петр Порошенко в декларации за 2018 год указал доходы в 90 раз превышающие доходы за 2017 год.
Если
25 млн долларов и дивиденды. Декларация президента Порошенко, который баллотируется на второй срок
в 2017 году президент указал доходы в размере 16,3 млн грн, в 2018 году Порошенко задекларировал 1,56 млрд грн. Среди них: 336 тыс. грн заработная плата, 20,1 млн грн - проценты по депозиту в его банке "МИБ", почти 400 тыс. грн - банковский перевод, 777 тыс. грн - доход от отчуждения недвижимого имущества, 400 млн грн - дивиденды от "Прайм Эссетс Кэпитал", еще 1,1 млрд грн - дивиденды от Rothschild Trust Schweiz AG, почти 29 млн грн - прибыль от приобретения ОВГЗ.
Кроме того, в декларации президента содержатся сведения о его денежных активов. В частности, президент на банковских счетах в банке "МИБ" держит 61 млн долларов, 2,3 млн грн, 7 146 евро, 8 032 фунтов стерлингов; в банке Rothschild Bank AG - 427 тыс. долларов. Для сравнения - в 2017 году у президента на счетах было размещено 25,49 млн долларов.
3,5 млн долларов и 1,1 млн грн Порошенко одолжил третьему лицу, наличными президент держит 21 тыс. долларов и 60 тыс грн.
Президент также задекларировал Mercedes-benz 2010 года выпуска и автомобиль жены Jaguar 2018 года выпуска, машины стоили супругам около 900 тыс. грн. В собственности Порошенко коллекция произведений искусства, а его жена имеет различные драгоценности и ювелирные средства. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/dohody-poroshenko-za-god-vyrosli-pochti-v-100-raz-deklaraciya-1321578.html
Порошенко кроме дивидендов, которые все увидели, показал в той же декларации всё своё имущество и акции, которые зебилы в упор видеть не хотят.
Эти акции стоят миллиарды гривень и это согласно декларации тоже имущество Порошенко.
Почему ты считаешь только дивиденды ?
Если
25 млн долларов и дивиденды. Декларация президента Порошенко, который баллотируется на второй срок
в 2017 году президент указал доходы в размере 16,3 млн грн, в 2018 году Порошенко задекларировал 1,56 млрд грн
тот, который стоит 0,7 млрд баксов
Ты ж сам его декларацию в глаза не видел.
Ты перепечатываешь то, что тебе Беня по телевизору впарил.
не пригадаю щоб він заперечував цю інформацію які були на всіх новостних порталах.
Хіба він винний, шо Беня впарив даунам про зміну одного розділу декларації обставивши це так, ніби то вся декларація ?
Якшо ти о однієї кишені перекладеш гроші в іншу свою кишеню, ти станеш багатшим ?
Це твої слова? я тобі все пояснив чи досі не дійшло?
і ще одне
Женщина из Западной Украины, которой больше 90 лет, пожертвовала на нужды армии 10 тысяч долларов. Эти деньги женщина направила на счет волонтеров фонда "Вернись живым", сообщили в Facebook члены организации.
можеш далі повторювати мантри про рятівника нації
Просто объедение
А мясо с колбасой есть вредно
петя, как всегда брешет.
Или у них мозговой штурм?
Между делом Порох вообще-то не бедный и мог себе позволить....
Теперь осталось обосраться с Мальдивами и вот вся зебилья попаганда оказалась просто гнилоротым враньем
Нашли повод для расстройства.
"Схемы" попали по полной!
Весь черный нал придется показать...
А Порох отдыхал за свои...
Злодіям не місце серед людей!
вот ты внятно можешь мне ответить ?
Может таки Путин и прав?
Всё это говнонаселение не заслуживает на собственное государство?
Ну, і ще один блюдолизний троль-гасударствєннік зі своїм саслужівцем, як завжди, на манежі.
альо, судите все ВСУ, которое на Восточном фронте воюет под псевдо
Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам". Источник: https://censor.net.ua/n3155513
это не тот ли Портнов, который сказал, что
РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ это Воровская революция.
На сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение, что у них создан департамент по преступлениям, связанным с революцией достоинства.
Извините, а вы не окуели там у себя в прокуратуре? Это кто такой термин придумал? Кто решил, что это должно иметь именно такое название? Или Вы уже определились, чью сторону будете в этих расследованиях занимать? Или может вы считаете произошедшее в 2014-м году революцией как-то связанной с достоинством?
Генеральный прокурор, Вы не подходите на эту должность, Вам пора потихоньку на дембель.
Революцию он будет расследовать. Назначили на свою голову.
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