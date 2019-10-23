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 Політика України, Суспільство
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Все про:свято (414) вихідний (24) Гончарук_Олексій (183)

 Кабмін ухвалив рішення зробити 6 січня 2020 року вихідним днем

У 2020 році напередодні православного Різдва 6 січня буде вихідним, а робочий день перенесуть на 11 січня.

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 23 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, поки це єдине рішення, прийняте урядом з приводу вихідних у новорічні і різдвяні свята.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадастри працюватимуть за новими правилами, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155508
 
 
 Топ коментарі
 
6 ноября, как в заголовке - это по Фрейду
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6 ноября 2020 года? Это ж ждать больше года. Зачем они сейчас ЭТИМ занимаются?) Это - что - ТАК важно для людей?))
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Симоненко обещал возглавить.

Он к тому времени будет министром интеграции с РФ
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6 ноября, как в заголовке - это по Фрейду
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Там кава з коньяком, але коньяка було більше Кабмин принял решение сделать 6 января 2020 года выходным днем - Цензор.НЕТ 4451
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Подвійну каву з коньяком. Можна без кави...
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Точно. А мне казалось, что на Цензоре всё больше молодежь работает, а оно вон оно как.
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Да, я тоже испугался, что возвращают коммунизм )))
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Вєлікая Октябрьская Революція, тобто Жовтневий заколот будемо святкувати Кабмин принял решение сделать 6 ноября 2020 года выходным днем - Цензор.НЕТ 2704
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Симоненко обещал возглавить.

Он к тому времени будет министром интеграции с РФ
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З червоними прапорами і портретами улюблених керівників та пляшками шмурдяка у підворітні. Кабмин принял решение сделать 6 января 2020 года выходным днем - Цензор.НЕТ 5638
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ЭтА кАнЄШнА очччЄнь ЙОмкоЄ і своЄврЄменнАЄ рЄшеніЄ трЄБовавшеЄ тщатЄльной проработкі і вЄсомого вклада.... мля...
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Канут Дня Великой Октябрьской Социалистической Революции

вполне вписывается в парадигму совкового Квартала
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6 ноября 2020 года? Это ж ждать больше года. Зачем они сейчас ЭТИМ занимаются?) Это - что - ТАК важно для людей?))
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Цензор очень спешил и с эксклюзивным заголовком угадал)
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Та да, новость реально эксклюзивная, не дай бох ктото быстрее среагирует)))
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красный день календаря - день седьмого 6 ноября.

ДБЛ БЛД
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Народу один день кинули. как кость, а сами на каникулы разойдутся.....

Клоунская власть.....
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Треба розуміти, що то 6 січня, а не листопада. Але ж, блін, яка подія, який анонс - перенести робочий день на суботу. Більш ніж за 2 місяці повідомляють. Ну, щоб зебіли мали чим пісяти, пілять.
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ааа, да ладно!)) А то я уже кинулась было к календарю на 2020 год - искать - что то за день недели 6 ноября)) Но сначала был легкий ступор от непонимания. Был даже момент, что я уже отстала от жизни. Такой.
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Не відстанеш тут блін. Тут такий темп, не встигаємо. Це як за божевільними бігати - фіг передбачиш, куди воно шугане.
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Власної мочі перепило? Ну що ж ти так, міру треба мати, придурку. А загалом, зЕбіли вже істерять, щось то значить. Підгоряє вже напевно.
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Хворий, а ну марш в палату, а то санітарів покличу!
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Поскольку Новый год в 2020 году выпадает на середину рабочей недели - среду, 1 января, рабочие дни с понедельника, 30 декабря и вторника, 31 декабря перенесли на две субботы - 21 декабря и 28 декабря.
В Кабинете министров также решили сделать выходным понедельник, 6 января 2020 года. Рабочий день перенесли на субботу, 11 января.
Таким образом, в соответствии с документом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января. На Рождественские праздники украинцы тоже получат четыре выходных подряд - с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.

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Турбо-режим)) Турбо-жизнь. Короче говоря, Турбонаддув - один из методов агрегатного наддува, основанный на использовании энергии отработавших газов. Основной элемент системы - турбокомпрессор. А кто у нас турбокомпрессор?) Трудно уж теперь и разобраться. Один турбокомпрессорнее другого)). Но главное, что ничего хорошего... Только отработаВШИе газы).
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Нічього страшного. Кабмін ухвалив рішення зробити 6 січня 2020 року вихідним днем - Цензор.НЕТ 4255
Я теж, інколи, плутаю Грудень і Цицень. Кабмін ухвалив рішення зробити 6 січня 2020 року вихідним днем - Цензор.НЕТ 1558
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Ти не плутаєш, а лише у грудні бачиш Цицень Кабмін ухвалив рішення зробити 6 січня 2020 року вихідним днем - Цензор.НЕТ 3048
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Писали, что 27 октября переведут часы последний раз. В 6 вечера будет уже темно. При СССР я ходил в школу во вторую смену и не помню чтобы я возвращался со школы в темноте. Искал украденный час. Оказалось, что мы жили по Московскому времени.
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