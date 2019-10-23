 Кабмін ухвалив рішення зробити 6 січня 2020 року вихідним днем

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 23 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, поки це єдине рішення, прийняте урядом з приводу вихідних у новорічні і різдвяні свята.

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