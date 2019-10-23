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 Політика України, Економіка
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Все про:ВВП (73) держбюджет (238) курс (69) Гончарук_Олексій (183)

 Зростання ВВП на 3,7% і курс 27 грн за долар, - Гончарук озвучив макроекономічний прогноз на 2020 рік. ВIДЕО

Уряду надано макроекономічний прогноз на 2020 рік, на підставі якого уряд підготує до другого читання закон про Державний бюджет на наступний рік.

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 23 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Дохідна частина бюджету будуватиметься на показнику, який збігається з прогнозом Світового банку, - 3,7% зростання ВВП.

При цьому прем'єр підкреслив, що можливе і сильніше зростання.

"Це консервативний прогноз, я підкреслю. І це більше, ніж було навесні. А за оптимістичним прогнозом Мінекономіки бачить зростання економіки на рівні 4,8%. Ми подивилися на обидва сценарії і вирішили вибрати консервативний. Дуже важлива реалістичність, щоб не наобіцяти людям захмарні виплати і зобов'язання. Ми не хочемо грати в популізм", - сказав глава уряду.

Читайте також: Ладен посперечатися, що в наступні 3-4 роки ми побачимо один рік зі зростанням 10%, - фінансист, член наглядової ради "Приватбанку" Сульжик. ВIДЕО

Гончарук пояснив, що консервативний і оптимістичний прогнози відрізняються параметрами щодо реальної боротьби з корупцією.

За його словами, в разі успішної боротьби з корупцією Україна може вийти на показники оптимістичного прогнозу зростання економіки - на 4,8%.

Середній курс гривні у взятому за основу консервативному прогнозі становить 27 грн за дол. США (в старому проєкті Державного бюджету пропонувався курс 28,2 грн за дол. США). Оптимістичний варіант прогнозу встановлював курс на рівні 24,8 грн за дол. США.

Також читайте: Держбюджет-2020 побудовано на прогнозі курсу 28,2 грн за долар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155507
 
 
 Топ коментарі
 
мне пофиг. ЗП фиксированная в баксах. А поскольку , когда бакс падал, а цены нет, то эффекта от дешевого доллара я для себя не увидел. А теперь хоть в переводе на гривны может больше станет. Плохо у зебубиков выходит с финансами
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а где рост - где обеЩеное улучшение - где пенсии и зарплаты - где вообще все го обещали - И ТУТ ПОЛНЫЙ ОБМАН ВО ВСЕМ - ЭТО ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА - ЗЕЛЕНОЙ БАНДЫ
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Буде вам ріст. В квитанціях на оплату.
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мне пофиг. ЗП фиксированная в баксах. А поскольку , когда бакс падал, а цены нет, то эффекта от дешевого доллара я для себя не увидел. А теперь хоть в переводе на гривны может больше станет. Плохо у зебубиков выходит с финансами
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да всім байдуже, як краще для вас, бо крім вас є ще принаймні 30 мільйонів))
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і шо цим 30 мільйонам? як долар ріс, то цибуля дорожчала. бач, тепер долар впав, а цибуля - дзуськи. Картошка ше й вгору полізла. Так шо 30 мільйонам також наср*ати на курс зеленого. В краому випадку все було як і було, а в гіршому - все здорожчає
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Хто ще пам'ятає про 40 % чи цю лапшу вже з'їли?
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похоже, никто исправлять беспредел режима вальцмана-поросенко не собирается))
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а где рост - где обеЩеное улучшение - где пенсии и зарплаты - где вообще все го обещали - И ТУТ ПОЛНЫЙ ОБМАН ВО ВСЕМ - ЭТО ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА - ЗЕЛЕНОЙ БАНДЫ
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Буде вам ріст. В квитанціях на оплату.
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Я не пойняв, а шо доляра по вiсiм вже не буде?
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Когда страной руководят Клоуны, рост может быть только ЦЕН!
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Так це в межах похибки - нульовий результат. Можна йти у відставку.
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Цікаво, для чого зараз курс тримають на рівні 25? Хто скуповує долар? І головне, чому при низькому курсі, ціни все вище і вище? Ці питання не для зе-дебилів, у них від таких питань залишок мізків зовсім витече.
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Курс сейчас держится за счет того что агро-предприятия как раз закончили уборку урожая и массово ее продают, в том числе за валюту. Как только поток вливания валюты от продаж закончится, курс начнет расти.
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Евробонды. все будет гораздо серьезней..плохо конечно, но зебилы должны страдать( нормальные люди тоже пострадают,конечно, но я лично как то переживу-зато с каким удовольствием я УЖЕ говорю зебилам-ВЫ это сделали...мычат в ответ про плохого Порошенко )
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ВВП считается в гривнах. При инфляции 8,7%, роста ВВП не будет, будет снижение ВВП на 5%.
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Ціни на товари - це звичайно важливий фактор для показників ВВП, але не єдиний.
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Ну все ж таки долар попустили на 1 гривню для розрахунку бюджету, що вже добре.
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