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Все про:Київська область (1034) немовля (12) Нацполіція (8377) викрадення (364)

 Поліцейські знайшли автомобіль, на якому викрали немовля в Коцюбинському

Правоохоронці виявили легковий автомобіль, на якому зникла невідома жінка, яка викрала 3-місячне немовля в селищі Коцюбинське Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.

"О 15:20 дано відбій поліцейському плану-перехоплення. Авто з орієнтування зупинила патрульна поліція Києва. Зараз водій дає свідчення слідчим", - повідомили в поліції.

Водночас, кримінальна поліція Київської області продовжує здійснювати невідкладні пошукові заходи для встановлення місця перебування викрадачки і малюка.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі. Правоохоронці ввели в Київській області план-перехоплення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155506
 
 
 Топ коментарі
 
кацап иди лучше пей стекломой)
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Наверное нужно пойти с ней на компромис и обменять ребенка на землю под Киевом а лучше в Киеве? Верно? Ведь так нам все предлогают и Европа и украинская власть поступать с террористами и похитителями?
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главное, чтобы уже не покинула Украину по поддельным, но качественным документам...
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Если это сделала цыганка, хрен, кто найдет.
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Если аэпорты и ж/д вокзалы не перекроют, тяжело найти будет.
Похоже спланированная акция, значит подумывали и планировали. Значит знали, что искать будут.

Перекрывать все и трусить всех (если уже не поздно)...
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Где Авакян? Что чины молчат. Чего поховались. Перемоги ждут. Сейчас,сейчас надо накачивать ситуацию.
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если это был заказ на взамен умершего младенца, то уже не найдут
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Могут без проблем вывезти на Рашку через ОРДЛО или крым. У нас же не контролируется та та граница и даже взрослых людей вывозят.
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Аваков возьмёт на поруки, и делов то.
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уже нашли ребенка, баба уже может сухари сушит
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