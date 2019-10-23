 Поліцейські знайшли автомобіль, на якому викрали немовля в Коцюбинському

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.
"О 15:20 дано відбій поліцейському плану-перехоплення. Авто з орієнтування зупинила патрульна поліція Києва. Зараз водій дає свідчення слідчим", - повідомили в поліції.
Водночас, кримінальна поліція Київської області продовжує здійснювати невідкладні пошукові заходи для встановлення місця перебування викрадачки і малюка.
Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі. Правоохоронці ввели в Київській області план-перехоплення.
Похоже спланированная акция, значит подумывали и планировали. Значит знали, что искать будут.
Перекрывать все и трусить всех (если уже не поздно)...