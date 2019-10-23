 Кадастри працюватимуть за новими правилами, - Гончарук

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 23 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні немає єдиних правил створення карт, і це зроблено для того, щоб приховати від суспільства реальні багатства країни.

Кабмін запровадить єдиний стандарт, який ліквідує можливість зловживань.

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"Це дуже крута системна штука. І якщо депутати нас підтримають, то з нового року кадастри будуть працювати за новими правилами", - зазначив прем'єр.