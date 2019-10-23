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Все про:кадастр (9) карта (48) Гончарук_Олексій (183)

 Кадастри працюватимуть за новими правилами, - Гончарук

Кабінет міністрів затвердив текст законопроєкту про національну систему геопросторових даних.

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 23 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні немає єдиних правил створення карт, і це зроблено для того, щоб приховати від суспільства реальні багатства країни.

Кабмін запровадить єдиний стандарт, який ліквідує можливість зловживань.

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"Це дуже крута системна штука. І якщо депутати нас підтримають, то з нового року кадастри будуть працювати за новими правилами", - зазначив прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155505
 
 
 Топ коментарі
 
Головне, щоб при створенні кадастру землі забрати її у всіх власників до держави, а потім продати іншим.
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У меня такое впечатление, что в Кабмине стоит задача к каждому следующему брифингу подготовить 3-5 новіх внедрения, не долго думая....ох, чую расхлебывать придется, если конечно у них от слов к делу перейдет...
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это не турбо кадастры.? А то со старыми не разобрались за двадцать лет.А с новыми с нового года. Круто как и рост на 40%
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Мене не влаштовує, а вам це нормально.
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Если нельзя победить, значит нужно возглавить.
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треба просто хоча б намагатися, а очолити бажаючі завжди найдуться.
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Якщо рейдерів неможливо саджати то, їх можна законно відстрілювати. Головне не намагатися стріляти в голову або спину.
стаття 36 ККУ
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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Оскільки для захисту звичайній людині дозволено користуватися мисливською рушницею, яка не є прицільною зброєю і має широкий сектор враження то, таж сама стаття пункт 4 говорить про:
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
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Головне, щоб при створенні кадастру землі забрати її у всіх власників до держави, а потім продати іншим.
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Пока такая коррупция , нельзя торговать землей .
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Я не вирішую. Можете назвати країну де повністю перемогли корупцію?
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Нет , но все начинается с тебя и меня .
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Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой -
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне! Кадастры будут работать по новым правилам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9974
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Зря я отличником был , в комитете комсомола 2 раза сидел . https://youtu.be/pML0F4oy1uY?list=RDpML0F4oy1uY
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такая хрень с этими кадастрами... (то бумажные то электронные)
то приватизируйте...то оформляйте кадастровый номер (но старый, приватизационный годится...или не годится...а может и сгодится) а теперь и новые кадастровые переделывать?
единый реестр, куда занесут и старые и новые и будущие и пустующие и т.д - это действительно было бы шикарно... и прежде чем кому-то что-то продать-купить чтобы была бы возможность проверить правдивую историю этого клочка...или шмата ))) (кому как повезет)
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У меня такое впечатление, что в Кабмине стоит задача к каждому следующему брифингу подготовить 3-5 новіх внедрения, не долго думая....ох, чую расхлебывать придется, если конечно у них от слов к делу перейдет...
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это не турбо кадастры.? А то со старыми не разобрались за двадцать лет.А с новыми с нового года. Круто как и рост на 40%
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