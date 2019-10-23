 Кадастри працюватимуть за новими правилами, - Гончарук

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 23 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні немає єдиних правил створення карт, і це зроблено для того, щоб приховати від суспільства реальні багатства країни.
Кабмін запровадить єдиний стандарт, який ліквідує можливість зловживань.
"Це дуже крута системна штука. І якщо депутати нас підтримають, то з нового року кадастри будуть працювати за новими правилами", - зазначив прем'єр.
стаття 36 ККУ
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.
Ленин всегда с тобой -
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
то приватизируйте...то оформляйте кадастровый номер (но старый, приватизационный годится...или не годится...а может и сгодится) а теперь и новые кадастровые переделывать?
единый реестр, куда занесут и старые и новые и будущие и пустующие и т.д - это действительно было бы шикарно... и прежде чем кому-то что-то продать-купить чтобы была бы возможность проверить правдивую историю этого клочка...или шмата ))) (кому как повезет)