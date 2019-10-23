 Плануємо на третину зменшити кількість депутатів обласних рад і на 40% - місцевих, - Корнієнко

Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За кількістю депутатів в облрадах. Ми плануємо переглянути ті кількості, які зараз, щоб було більш ефективно. Десь на третину приблизно їх зменшити", - сказав Корнієнко.

Депутат також анонсував скорочення кількості депутатів місцевих рад майже вдвічі.

"У нас зараз близько 100 тис. депутатів місцевих рад. Їх буде близько 60 тис. Тобто майже вдвічі зменшиться кількість депутатів місцевих рад", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скасування мажоритарки, без райрад і відкриті списки, - нардеп від СН Качура про новий Виборчий кодекс