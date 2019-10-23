 Політв'язня Шумкова не перевезли в Москву, він у лікарні через голодування

Про це написала в Facebook тітка політв'язня Людмила Шумкова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, сьогодні в російському місті Торжок суд розглядає справу про незаконне поміщення Олександра в штрафний ізолятор. Сам політв'язень при цьому перебуває в лікарні.
"За повідомленням захисника Романа Лизлова, який зараз у Торжку, Сашу вчора вивезли в лікарню УФСВП м. Торжок в зв'язку з голодуванням", - написала вона.
У коментарях Людмила Шумкова підтверджує, що інформація про переведення Олександра в Москву не відповідає дійсності.
Жінка також повідомила, що рідня отримала від політв'язня лист від 17 жовтня.
"Знову почалися дрібні словесні провокації. Так, вчора лікар, яка приходила міряти мої вагу і тиск, прокоментувала моє голодування такими словами:"Хохляндія нам спокійно жити не дає!", - написав він.
"Тримаюсь як і раніше чудово, відчуваю, як Господь і душі всіх моїх духовних вчителів на нашому ланцюжку духовної спадкоємності - починаючи від князя Святослава Хороброго, підтримують мене з астралу своїми силами", - додав Олександр.
Нагадаємо, колишній охоронець ексдепутата ВР Дмитра Яроша Олександр Шумков потрапив у російське СІЗО у вересні 2017 року. У грудні 2018 року суд РФ визнав його винним за статтею "Участь в екстремістській організації, щодо якої судом прийнято рішення про заборону її діяльності". Шумкова засудили до чотирьох років ув'язнення.
15 жовтня Шумков оголосив голодування.