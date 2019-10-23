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 Кабмін затвердив текст закону про саморегулювання: люди на ринку можуть самі собі встановлювати правила, - Гончарук

Уряд затвердив текст закону про саморегулювання.

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 23 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це означає, що люди на ринку можуть самі собі встановлювати правила", - зазначив він.

"Саморегулювання - поширений у світі і цивілізований інструмент ... Ми поступово будемо передавати ці повноваження", - додав він, уточнивши, що питання безпеки і захисту прав споживачів залишаться під контролем держави.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155499
 
 
 Топ коментарі
 
Патриет зеленый, а что цены не растут? Кабмін затвердив текст закону про саморегулювання: люди на ринку можуть самі собі встановлювати правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8202 Или тебя смущает 4 месяца Пети? Так не переживай, 1 апреля 2020 цифры будут еще веселее Кабмін затвердив текст закону про саморегулювання: люди на ринку можуть самі собі встановлювати правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8202
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Идёшь на рынок и устанавливаешь правило, что мясо тебе можно брать бесплатно
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да если ты на танке то весь рынок и так твой.. Гончарук чего он такого курит интересно...
какое саморегулирование..ага счась вот анекдот из Одессы захожу сегодня на сайт ОЭЭК Одесская энергетическая компания поставщик по свету, выставляет платежки за свет... смотрю у меня вместо 153 гривен за полмесяца....а у меня программка есть считает по 2 зонному счетчику сама.. расхождение в 10 гривен максимум с програмкой у энергетиков, а мне впалили почти 500 гривен!!!!!!! звоню... а мне мол Одесаоблэерго впарило по второму кругу всем бытовым птребителям платежи за сентябрь... а кому принадлежит Облэнерго Татарин АХМЕТКЕ НАПЕРСТКУ..во как и харил Ахметка с болтом и без роялю типа рынок по свету в Украине.. а Гончарук самобанда короче... дебилы ля.. Кабмин утвердил текст закона о саморегулировании: люди на рынке могут сами себе устанавливать правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 514
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Это типа по зокону должен быть кассовый аппарат, но ты сам себе устанавливаешь, что у тебя его не будет и потому ты будешь платить штрафы? Кабмин утвердил текст закона о саморегулировании: люди на рынке могут сами себе устанавливать правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6408
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Ти ідіот??? Чи сої пережрав? Кабмин утвердил текст закона о саморегулировании: люди на рынке могут сами себе устанавливать правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 444
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Патриет зеленый, а что цены не растут? Кабмін затвердив текст закону про саморегулювання: люди на ринку можуть самі собі встановлювати правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8202 Или тебя смущает 4 месяца Пети? Так не переживай, 1 апреля 2020 цифры будут еще веселее Кабмін затвердив текст закону про саморегулювання: люди на ринку можуть самі собі встановлювати правила, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8202
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я таки извинюсь - вы от бессилия так обзываетесь - я понимаю шо вам обидно - но кто вам виноват - зебилами не рождаються ими становяться)))))
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где картинки можно скачать? - я тут зебилу послать на телефон хочу
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Ну для объективности нужна такая-же картинка 2014-2015
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переведи?(C)

Эти типа можно тихонько химичить, мух плодить, немножко огнетушителей недопоставить, ну там гирьки с весами из 90х вернуть, но если попадешься, то государство будет на стороне потребителей? ))
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люди на рынке не могут купить ни сала ни картошки...
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не правда ваша - эпоха бедности скинчилась,ну или почти скинчилась - шо не слышали)))
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я слышал, что украинская Рада самая тяжелая в мире на килограмм живого веса.
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ялинки стать вареника-а так було раніше
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Лучше бы озаботился тем, что на ценниках рядом с ценой за штуку ОБЯЗАТЕЛЬНО стоялда цена за килограмм/литр!
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Авіакомпанія Brussels Airlines прийняла рішення щодо припинення виконання рейсів, прямуючих до Києва та у зворотньому напрямку починаючи з 18 листопада 2019 року з комерційних причин. Нагадаємо, що раніше подібне рішення про скасування своїх рейсів з/до Києва (з 3 жовтня 2019) також прийняла авіакомпанія British Airways.
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..."на горбу стоит верба в двое изогнутая ,по Твоим глазам я вижу.что Ты ипанутая""""Саморегулированиея - распространенный в мире и цивилизованный инструмент-энто где в США ,фрг,Японии в Китае ,али хранции такая хрень ....???
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