 Кабмін затвердив текст закону про саморегулювання: люди на ринку можуть самі собі встановлювати правила, - Гончарук

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 23 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це означає, що люди на ринку можуть самі собі встановлювати правила", - зазначив він.
"Саморегулювання - поширений у світі і цивілізований інструмент ... Ми поступово будемо передавати ці повноваження", - додав він, уточнивши, що питання безпеки і захисту прав споживачів залишаться під контролем держави.
какое саморегулирование..ага счась вот анекдот из Одессы захожу сегодня на сайт ОЭЭК Одесская энергетическая компания поставщик по свету, выставляет платежки за свет... смотрю у меня вместо 153 гривен за полмесяца....а у меня программка есть считает по 2 зонному счетчику сама.. расхождение в 10 гривен максимум с програмкой у энергетиков, а мне впалили почти 500 гривен!!!!!!! звоню... а мне мол Одесаоблэерго впарило по второму кругу всем бытовым птребителям платежи за сентябрь... а кому принадлежит Облэнерго Татарин АХМЕТКЕ НАПЕРСТКУ..во как и харил Ахметка с болтом и без роялю типа рынок по свету в Украине.. а Гончарук самобанда короче... дебилы ля..
Эти типа можно тихонько химичить, мух плодить, немножко огнетушителей недопоставить, ну там гирьки с весами из 90х вернуть, но если попадешься, то государство будет на стороне потребителей? ))
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