EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Київські новини, Суспільство
  751  15
Все про:Київ (6643) Кличко (744) опалювальний сезон (237)

 Вмикати опалення в Києві почнуть з 25 жовтня, - Кличко

Підключення житлових будинків Києва до системи централізованого опалення почнеться в п'ятницю, 25 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Радіо Київ".

"Наступний тиждень буде вже холодний. І ми післязавтра запускаємо систему опалення. Хочу попередити, що наша система центрального опалення найбільша в Європі, і для того, щоб почала працювати на всю потужність, нам потрібно десь 10 днів. Але післязавтра, 25 жовтня, вже починаємо опалювальний сезон", - сказав Кличко.

Водночас він наголосив, що місто підготовлене до опалювального сезону.

Читайте також: В опалювальному сезоні 2019-2020 субсидії отримуватимуть усі, хто їх потребує, - Гончарук

"Зокрема комунальне підприємство "Київтеплоенерго" вже замінило понад 80 кілометрів зношених тепломереж і роботи далі продовжуються. У спадок нам залишилося понад 20 тисяч кілометрів тепломереж, які потребують ремонту. Тим не менше, ми робимо ремонти зношених мереж. Гарантувати те, що поривів не буде я не можу, бо в спадок така система дісталася, і ми робимо все, щоб відремонтувати обладнання. Зараз підписані договори на закупівлю газу з "Нафтогазом", тобто до опалювального сезону ми готові", - зазначив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155498
 
 
 Топ коментарі
 
Придурки, что-ли , а платить чем ? Включать отопление в Киеве начнут с 25 октября, - Кличко - Цензор.НЕТ 1894
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В Словакии отопление с сентября. ( даже в августе включали)
ВСЕ НА АВТОМАТИКЕ - опустил температура ниже комфортной- отопление включается БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА МЭРА
 показати весь коментар
 
А потеплело- выключается. Сейчас стоит жара - отопления нет

Но в Украине ручное включение тепла выгодно мэрам и олигархам. Сколько раз в апреле уже было жарко, а в доме нечем дышать от батарей. ЭТО ЗНАЧИТ ПОЛНЫМ ХОДОМ ЗАРАЬАТЫВАЮТ ОЛИГАРХИ - ведь украинцев заставят заплатить и за эту Африку
 показати весь коментар
 
В Пекине пока не включили. Ещё холодов нет. Но ночью конечно не жарко.
Ждём...
 показати весь коментар
 
В Украине и так практически нет хорошего молока. На заводах только порошек.
 показати весь коментар
 
 
А вот это не правда. Есть доставка крестьянского молока частниками прямо с деревень. И дешевле и вкуснее, чем магазинное. Надо только застать и чтобы хватило
 показати весь коментар
 
Правильнее сказать, что квартплата за коммуналку вырастет в несколько раз уже с 25 октября. А включать никто и ничего пока не собирается.
 показати весь коментар
 
да чего там в "несколько раз". Пиши не стесняйся - вырастет в 200 раз. А можно и в 1000. Язык же без костей!
 показати весь коментар
 
"заменило более 80 километров"
"осталось более 20 тысяч километров"
Это на 250 лет замены. Ну при условии что на 80 км гарантия больше 250 лет.
Все верно?
 показати весь коментар
 
 
27 октября еще будет солнечно и температура +19. Зачем подключать 25-го?
 показати весь коментар
 
"наша система центрального опалення найбільша в Європі" добре що Кличко це підтвердив. А чому б не брати приклад з Європи і надати можливість мешканцям багатоквартирних будинків з системою централізованого теплопостачання за бажанням встановлювати автономне опалення у своїх квартирах?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору