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Все про:підкуп (193) Арахамія (82) Слуга народу (361)

 Завтра на "Право на владу" приведу свідка пропонування хабаря в $30 тис. "Слугам народу", - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія заявив, що приведе в четвер на токшоу "Право на владу" свідка пропозиції хабаря нардепам від "Слуги народу" за відмову підтримати законопроєкт щодо ліквідації так званих "майданчиків Яценка".

Про це він сказав журналістам на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завтра на телеканалі 1+1 у програмі "Право на владу" виступить людина, яка є свідком пропозиції хабаря в $30 тис. депутатам від "Слуги народу"", - сказав Арахамія.

При цьому він не став називати того, хто пропонував хабар.

"Не один олігарх напряму не запропонує, йдеться про посередників", - зазначив Арахамія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запросила на завтра поліграфолога в комітет ВР, де пройду поліграф сама і надам фахівця всім охочим нардепам, - Василевська-Смаглюк

Також він додав, що доказів отримання хабаря нардепами від СН на цей момент немає.

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру ". А Генпрокурор Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі:"наступні листування будуть про сухарі".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155496
 
 
 Топ коментарі
 
Ток-шоу буде 5 років, якщо збіговисько клоунів не зупинити.
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ентого свидетеля в прокуратуру сегодня тащи
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Вот у меня есть вопрос. Допустим если Петро и его команда воровали, но пенсии и зарплаты бюджетникам исправно платили, на субсидии хватало, на доплату самым бедным пенсионерам хватало, на армию хватало, у местных советов деньги не отбирали, на ФОПов и крупные компании не наезжали и т.д. То что случилось в стране сейчас, что такая жопа с деньгами на всех уровнях? Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует полгода? Кто своровал недостачу бюджета на 01.10.2019 в 37 млрд.грн.? Кто своровал деньги, отобранные Гончаруком у местных советов? Почему так бещенно растут цены на еду? Кто своровал субсидии у неимущих? Кто же тогда сейчас главный барыга - Зеля?
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ентого свидетеля в прокуратуру сегодня тащи
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Начинается клоунада. Оправдания - во всем виноват Петя, уже не срабатывают. Начинают обвинять друг-друга.
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Действительно дебил, есть свидетель - в ГБР, ГПУ или НАБУ его тащи и вперед и с песней. Заводите дело, снимайте неприкосновенность и под суд. А они цирк устраивают для благодарных зелебобиков. Пусть жуют эту жвачку и не задают лишних вопросов.
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Вообще неплохо бы сделать ревизию скандальным проектам. И ВСЕХ НА ПОЛИГРАФ

ВОТ например закон про евробляхи , направленный против собственного народа
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Петю на полиграф в первую очередь.
Пусть расскажет о своих потужных рехформах
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Он должен рассказать про карманного гепрокурора Зе ? Или про депутатов Слуг народа, которые за голосование по 30 тыс зелени получают ? Завтра на "Право на владу" приведу свідка пропонування хабаря в $30 тис. "Слугам народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 3223
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Не, у пэти свои подвиги.пусть за свои расскажет.
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Я тебе и без Пети могу про его подвиги рассказать - ассоциация с ЕС, безвиз, томос, восстановил армию, остановил российскую агрессию, добился введения санкций против кремля, очистил от оккупации 2/3 донбасса.
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Я бы с тобой "подискутировал" на тему,кто кого остановил,шо восстановил и шо очистил,но "дискуссия" на цензоре, с вами пэтроботами, нам "кремлёвским ахентам" дорого обходится.
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Ты забыл добавить Макс чтобы этот Зебил шел на*" вконце
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Совсем глупьій? Президентьі Украиньі связаньі гос. тайной и не имеют права точить лясьі как здесь некоторьіе на цензоре, разве что список вопросов будет заранее определен и не коснется секретной информации. А секретной можно сделать инфу по любому вопросу, кроме разве что отдьіха на Мальдивах.
С другой стороньі, у зеленского сейчас вся власть и все ресурсьі в руках, вот пусть и расследует все то в чем обвиняют порошенко и других чиновников, а не надеются, что те сами во всем признаются.
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Хотите посмеяться? Насчет новіх расследователей.

Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием. Что-то новенькое. И что они тепрь14 ноября предъявят? Календарики и те не прокатили...
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При Петиных реформах регионалы массово как рыба на нерест не перлись в Украину.
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Вот у меня есть вопрос. Допустим если Петро и его команда воровали, но пенсии и зарплаты бюджетникам исправно платили, на субсидии хватало, на доплату самым бедным пенсионерам хватало, на армию хватало, у местных советов деньги не отбирали, на ФОПов и крупные компании не наезжали и т.д. То что случилось в стране сейчас, что такая жопа с деньгами на всех уровнях? Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует полгода? Кто своровал недостачу бюджета на 01.10.2019 в 37 млрд.грн.? Кто своровал деньги, отобранные Гончаруком у местных советов? Почему так бещенно растут цены на еду? Кто своровал субсидии у неимущих? Кто же тогда сейчас главный барыга - Зеля?
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"Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует полгода?"

Завтра на "Право на владу" приведу свідка пропонування хабаря в $30 тис. "Слугам народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 2850

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А как еще сказать? Завтра на "Право на владу" приведу свідка пропонування хабаря в $30 тис. "Слугам народу", - Арахамія - Цензор.НЕТ 1873 Полгода же не у власти.
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все налоги направлены против собственного народа
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"Правильные" "слуги народа" топят "неправильных"? Или наоборот? Зелебобики, объясните тупому порохоботу, что происходит?
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Пацаны выстроили красивую схему где бабло за голосования идет смотрящим а мелкие кнопкодавы кнопкодавят за капейки. От мелкие кнопкодавы и сходили на "халтурку" что сильно расстроило их хазяев)
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Ток-шоу буде 5 років, якщо збіговисько клоунів не зупинити.
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Сначала в НАБУ его своди, чмордяй!
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Что ни день, то светопреставление. Зеленое и унылое.
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Шоу отвлекают от провала во всем внешней политике єкономике 95 квартал в жизнь во всем шоумені
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Говорят, нет ничего смешнее, чем драка клоунов
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а ось Мародьор своїх подєльніков-крадіїв ніколи не здавав.. бо чоткій пацанчік
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це точно за клан бариг навіть владу втратив,а злодіїв не здавав під закон
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На канал Коломойского приведёт человека который знает факты о подкупе со стороны партнёров Коломойского ( в данном случае Яценко) ?)))
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невозможно не поверить человеку с таким грустным епалом.
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Заодно нехай приведе свідка, який підтвердить, що $20 млн за незвільнення Кличка пропонували, а то щось усі забули про цю справу.
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это наверное тот атошник которому тысячу предлагали на митинг ні капітуляціі
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В общем, у кого монополия на СМИ, у того и власть.

Этот режим ещё несколько раз может сбросить чешую - заменить премьера на Юлю, например, и т.д. Кучмовская олигархическая модель желает сохраниться. Поскольку она экономически несостоятельна, ей нужны деньги. Деньги обещают дать северо-восточные соседи, в обмен "мир на Донбассе". Всё просто.
Для народа Украины в этой схеме места нет, разумеется.
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Опять 30000, только уже не гривен, а долларов. Хору Веревки есть куда расти.
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І прокурора, і суддів на говноканал пригласіть, і там же нехай рішення виносять, а після передачі виступ 95 кварталу і фуршет.
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кажется, зелебобики попутали полиграфов
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Занимательная арифметика, или когда 5% равны 33%. Или 50%. Или...?

Есть у нас в стране такая штука, как субсидии на коммуналку. Там все немного неочевидно, но, если я правильно понял, получается примерно следующее: исходя из среднего дохода на члена семьи высчитывается т.н. "обязательный платеж". Если коммуналка превышает посчитанный по формуле обязательный платеж, разницу доплачивает государство в виде субсидии.

В формуле присутствует устаналиваемый государством прожиточный минимум и некая "базовая норма оплаты" в процентах (о ней и пойдет речь чуть позже).

Получателю субсидии выгодно, чтобы повышался прожиточный минимум. Тогда снижается обязательный платеж (согласно формуле) и, при тех-же доходах в семье и расходах на коммуналку, государство должно дать больше денег в виде субсидии.

А вот повышение "базовой нормы оплаты" товарищу пересічному совершенно невыгодно. Ее увеличение приводит к пропорциональному увеличению обязательного платежа, что снижает субсидию, а то и вовсе отменяет его (если обязательный платеж превышает суммы в платежках за коммуналку).

Плавно подходим к сути. Позавчера, когда один веселый хор сливал в унитаз свою репутацию за очень символическую (и весьма символичную) сумму, Кабмин решил изменить эту самую "базовую норму оплаты". Было 15%, стало 20%. Во всех новостях пишут, что изменение составило 5% (20-15=5, вроде логично?). Нет, разумеется. Изменение составило 20/15=1.33, т.е. коэффициент увеличился на 33%. На треть, иными словами. Соответственно, ровно на треть поднимется вычисленный обязательный платеж. И разница между ним и платежем по коммуналке существенно сократится, если не исчезнет вовсе.

Простой пример (числа взяты с потолка; важна суть):
Было:
- Коммуналка: 2500 грн
- Обязательный платеж: 1500 грн
- Субсидия: 2500-1500=1000 грн
Стало:
- Коммуналка: 2500 грн
- Обязательный платеж: 2000 грн
- Субсидия: 2500-2000=500

Не надо быть лауреатом Филдсовской премии, чтобы увидеть разницу в субсидии: сократилась в 2 раза. Кому повезет еще больше - субсидии вообще не останется.
Вот и получается, что задекларированное изменение на 5% является, на самом деле, изменением на 33%, которое приводит к изменению субсидии (в меньшую сторону, разумеется) на 50%. С чем я категорически поздравляю всех избирателей нынешней правящей верхушки Украины. Наконец-то те сделали хоть что-то правильное, для чего их и выбирали!
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А как же свой в доску генпрокурор? Ему не нужно свидетеля коррупционного действия показать?
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Прикольно кошерные смеются с верозавров - с числом "30". Веропитеки кукарекают об иудах, брызжут слюной и крепко ругаются, а нормальным смешно.
Ибо целый хор, там бла-бла-бла какой "народный" за 30тыс. грн.(!) даже лежа на диване не споет частушку, не то шо репетировать пол-дня(или день, или два), а потом ехать и петь.
А веропитекам как соловьям - здравый смысл по краям (это шоб цензурно было))
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Если ведут на ТВ, а не в прокуратуру, то грош цена этому свидетелю...
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Намечается новое шоу " Вечерний Полиграф".))
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а сколько "СВИДЕТЕЛЮ" дали что бы он сказал в
" предложении взятки в $30 тыс. "слугам народа " ?
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а зачем тащить свидетеля в телевизор??
возбуждайте уголовку и сажайте предлагавшего..
или зеленка только на клоунаду способны????
детсад, чесслово... и это премьер ))))
)))))))))))))))))))
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