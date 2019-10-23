 Завтра на "Право на владу" приведу свідка пропонування хабаря в $30 тис. "Слугам народу", - Арахамія

Про це він сказав журналістам на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Завтра на телеканалі 1+1 у програмі "Право на владу" виступить людина, яка є свідком пропозиції хабаря в $30 тис. депутатам від "Слуги народу"", - сказав Арахамія.
При цьому він не став називати того, хто пропонував хабар.
"Не один олігарх напряму не запропонує, йдеться про посередників", - зазначив Арахамія.
Також він додав, що доказів отримання хабаря нардепами від СН на цей момент немає.
Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру ". А Генпрокурор Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі:"наступні листування будуть про сухарі".
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.
Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"
ВОТ например закон про евробляхи , направленный против собственного народа
Пусть расскажет о своих потужных рехформах
С другой стороньі, у зеленского сейчас вся власть и все ресурсьі в руках, вот пусть и расследует все то в чем обвиняют порошенко и других чиновников, а не надеются, что те сами во всем признаются.
Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием. Что-то новенькое. И что они тепрь14 ноября предъявят? Календарики и те не прокатили...
Этот режим ещё несколько раз может сбросить чешую - заменить премьера на Юлю, например, и т.д. Кучмовская олигархическая модель желает сохраниться. Поскольку она экономически несостоятельна, ей нужны деньги. Деньги обещают дать северо-восточные соседи, в обмен "мир на Донбассе". Всё просто.
Для народа Украины в этой схеме места нет, разумеется.
Есть у нас в стране такая штука, как субсидии на коммуналку. Там все немного неочевидно, но, если я правильно понял, получается примерно следующее: исходя из среднего дохода на члена семьи высчитывается т.н. "обязательный платеж". Если коммуналка превышает посчитанный по формуле обязательный платеж, разницу доплачивает государство в виде субсидии.
В формуле присутствует устаналиваемый государством прожиточный минимум и некая "базовая норма оплаты" в процентах (о ней и пойдет речь чуть позже).
Получателю субсидии выгодно, чтобы повышался прожиточный минимум. Тогда снижается обязательный платеж (согласно формуле) и, при тех-же доходах в семье и расходах на коммуналку, государство должно дать больше денег в виде субсидии.
А вот повышение "базовой нормы оплаты" товарищу пересічному совершенно невыгодно. Ее увеличение приводит к пропорциональному увеличению обязательного платежа, что снижает субсидию, а то и вовсе отменяет его (если обязательный платеж превышает суммы в платежках за коммуналку).
Плавно подходим к сути. Позавчера, когда один веселый хор сливал в унитаз свою репутацию за очень символическую (и весьма символичную) сумму, Кабмин решил изменить эту самую "базовую норму оплаты". Было 15%, стало 20%. Во всех новостях пишут, что изменение составило 5% (20-15=5, вроде логично?). Нет, разумеется. Изменение составило 20/15=1.33, т.е. коэффициент увеличился на 33%. На треть, иными словами. Соответственно, ровно на треть поднимется вычисленный обязательный платеж. И разница между ним и платежем по коммуналке существенно сократится, если не исчезнет вовсе.
Простой пример (числа взяты с потолка; важна суть):
Было:
- Коммуналка: 2500 грн
- Обязательный платеж: 1500 грн
- Субсидия: 2500-1500=1000 грн
Стало:
- Коммуналка: 2500 грн
- Обязательный платеж: 2000 грн
- Субсидия: 2500-2000=500
Не надо быть лауреатом Филдсовской премии, чтобы увидеть разницу в субсидии: сократилась в 2 раза. Кому повезет еще больше - субсидии вообще не останется.
Вот и получается, что задекларированное изменение на 5% является, на самом деле, изменением на 33%, которое приводит к изменению субсидии (в меньшую сторону, разумеется) на 50%. С чем я категорически поздравляю всех избирателей нынешней правящей верхушки Украины. Наконец-то те сделали хоть что-то правильное, для чего их и выбирали!
Ибо целый хор, там бла-бла-бла какой "народный" за 30тыс. грн.(!) даже лежа на диване не споет частушку, не то шо репетировать пол-дня(или день, или два), а потом ехать и петь.
А веропитекам как соловьям - здравый смысл по краям (это шоб цензурно было))
" предложении взятки в $30 тыс. "слугам народа " ?
возбуждайте уголовку и сажайте предлагавшего..
или зеленка только на клоунаду способны????
детсад, чесслово... и это премьер ))))
)))))))))))))))))))