 Найманець, виведений під час спецоперації з окупованої території, дав свідчення про діяльність силового блоку "ЛНР", - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2017 році мешканець Луганська через фінансові труднощі вступив до танкового підрозділу так званої "4-ї ОМБр 2 АК "Народної міліції ЛНР". Не отримавши обіцяних грошей і розчарувавшись у фейкових ідеях "молодої республіки", він невдовзі покинув бойовиків. Чоловік певний час залишався на тимчасово окупованій території.

Згодом колишній бойовик виявив готовність залишити ОРЛО та надати українським правоохоронцям свідчення про злочинну діяльність окупантів на території нашої країни та наявність російської військової техніки.

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Співробітники СБУ провели ретельну перевірку і встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів. Він також надав слідству важливу інформацію про російську агресію проти нашої держави. За рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

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