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Все про:бойовик (3084) СБУ (4817) найманці РФ (889)

 Найманець, виведений під час спецоперації з окупованої території, дав свідчення про діяльність силового блоку "ЛНР", - СБУ

Завдяки спеціальній операції Служба безпеки України вивела на підконтрольну Україні територію колишнього бойовика незаконних збройних формувань. Чоловік надав органам слідства та оперативним підрозділам інформацію про діяльність силового блоку терористичної організації "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2017 році мешканець Луганська через фінансові труднощі вступив до танкового підрозділу так званої "4-ї ОМБр 2 АК "Народної міліції ЛНР". Не отримавши обіцяних грошей і розчарувавшись у фейкових ідеях "молодої республіки", він невдовзі покинув бойовиків. Чоловік певний час залишався на тимчасово окупованій території.

Згодом колишній бойовик виявив готовність залишити ОРЛО та надати українським правоохоронцям свідчення про злочинну діяльність окупантів на території нашої країни та наявність російської військової техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманця РФ затримали на Луганщині: "Не сподобалося ставлення в "ДНР", виїхав на Україну". ВIДЕО

Співробітники СБУ провели ретельну перевірку і встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів. Він також надав слідству важливу інформацію про російську агресію проти нашої держави. За рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Дивіться: Найманця РФ, що служив у "народній міліції ЛНР", затримано на блокпосту на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155493
 
   
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Надо уже как в США запускать программу защиты свидетелей
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Что у нас,то и в рашке. Только у них ресурсы побольше. А так,та же срань ,только в профиль.
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Супер . Только не переселяйте в Киев , тут их сливают .
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Идет подготовка к Парижскому саммиту в Норм. формате , кто не понял. Вопрос о "трофейньіх" танках Лугандона очень важен в признании РФ стороной вооруженного конфликта , официально.
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за десят лет в СИЗО всё расскажет или придётся отпустить...
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