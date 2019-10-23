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 Суспільство
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Все про:Денісова (379) пенсія (532) переселенці (243)

 Уряд заборгував переселенцям пенсій на суму понад 8 млн гривень, - Денісова

Український уряд заборгував пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб пенсії на суму понад 8 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Вона зазначила, що станом на 1 вересня 2018 року, 259,6 тис. пенсіонерів ВПО не виплатили пенсію, що пов'язано з припиненням їхньої виплати та відсутністю відповідного порядку, який до цього часу не затверджений Кабінетом міністрів України.

"Найбільш обурлива ситуація склалася з виплатою пенсій громадянам з числа ВПО, а також мешканцям непідконтрольних Уряду України територій. На 01.09.2019 року 259,6 тис. пенсіонерам ВПО не виплачено пенсію за минулий період на суму 8 096 623,4 тис. грн… в середньому заборгованість складає по 31 тис. грн. на особу, а загальна сума не виплачених пенсій пенсіонерам, які перебували на обліку в органах Фонду на територіях, що на сьогодні тимчасово окуповані, у період з червня 2016 року по квітень 2018 складає 33,6 млрд. грн", - написала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155492
 
 
 Топ коментарі
 
жители на не подконтрольной территории задолжали перед Украиной за , то что их родственники и они сами служат в оккупационных войсках и каждый день выполняют приказ стрелять по ВСУ.
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Внутренне перемещенные лица ? Они никуда не перемещались , лишь иногда эти "кормильцы" приезжают в Украину , чтобы отметиться и получить пенсию .
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и в народные депутаты нельзя выбирать.если не был в ЕС
Т К ничего нормального такие люди сами создать не способны
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Что такое большинство? Троечники, алкаши, наркоманы, шлюхи, старые маразматики , стайка с пивасом и сухарями. Можно продолжать долго, но это не Энштейн, не Коперник и Леонардо да Винчи. Фраза большинства- а ты шо, самый умный!? Большенство- мухи .
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жители на не подконтрольной территории задолжали перед Украиной за , то что их родственники и они сами служат в оккупационных войсках и каждый день выполняют приказ стрелять по ВСУ.
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Внутренне перемещенные лица ? Они никуда не перемещались , лишь иногда эти "кормильцы" приезжают в Украину , чтобы отметиться и получить пенсию .
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зашел в Сильпо...потом в АТБ....и везде встретил односельчан..друзей детства и коллег по работе..которые до этого терялись в этой толпе лугандонцев
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Перестаньте поставлять воду и электричество . сепарам , уроды .
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Дружище , тем кто у власти . Пять лет это делали ., если ты не заметил.
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Тепер можете не питати, бо вам нічого не обіцяли Уряд заборгував переселенцям пенсій на суму понад 8 млн гривень, - Денісова - Цензор.НЕТ 8104
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Считаю надо , как появятся деньги, 8 миллионов , в первую очередь , отдать Портнову , потому как есть решение суда и он не получал денег аж с начала 2014 года
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Там 33 млрд вообще то.
Гривен это больше миллиарда долларов.
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Меня подставили, Цензор или кто, пишут заголовки ...правда и я , не вникая давай строчить, ну это такое, я сам себя прощу
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Пенсію треба платити тільки на непідконтрольній території та в Ізраїлі, а всі інші повинні працювати і платити податки
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Не унижай Ізраиль , он и сам в состоянии платить, 50 $
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Так Зе заключив із Ізраїлем такий договір, тому це реальність.
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Если государство отказывается выполнять обязательства перед своими гражданами, то и те, в свою очередь, свободны от обязательств перед государством....
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Они сами себя освободили в 2014... а вот мы почему то им должны
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С одной стороны это плохо. Но с другой стороны что такое 8 млн. грн ? Это меньше, чем пенсии 20 украинских судей за год
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Интересно: куда эти задержанные деньги идут? Учительские, переселенческие...
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пора их верифицировать эти пенсии, надо узнать, а может часть людей на неподконтрольных территориях уже умерли, так может быть..., к сожалению мы этого никогда не узнаем...
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А при чем тут неподконтрольные территории? Речь-то о людях, которые как раз оттуда сбежали во внутрь страны...
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Хто проти Кім Ір Зена - виходь!

Знаєте, ми дуже, м'яко кажучи, скептично ставились до ліберальних обіцянок «Слуги народу» та президента. І знаєте, недарма.

Ані обіцяного ПнВК, ані адекватної податкової реформи, ані покращення умов для ведення бізнесу, ані медичного канабісу. У цих та ще багатьох питання зелені «лібертаріанці» вдали ніби й такого не обіцяли. «Ті, хто хочуть - потерплять», - зокрема зазначив президент України Володимир Зеленський. Кінець епохи пустих обіцянок.

А тепер до ринку землі. «Слуга народу» обіцяла його перед виборами. Скажемо більше, це було навіть у програмі партії! Скажемо ще більше, це навіть є в програмі «Демократичної Сокири»! Але твориться зрада (ох, як неочікувано!). «Слуга народу» впевнено сповзає зі своїх обіцянок та йде до того, щоб зафейлити реформу, що в принципі as usual для цієї великої фракції.

Хочемо нагадати, що Україна є клубі країн, де НЕ можна продавати землю. Серед них економічні гіганти КНДР, Таджикистан, Куба, Республіка Конго та, прости господи, Венесуела. Минулого року ми вже натякали Володимиру Борисовичу Гройсману, що не варто йти шляхом Венесуели в економічних реформах і перетворюватись на Гройсмана-Мадуро. Цього разу будемо натякати, що шлях КНДР a.k.a. Північної Кореї заведе нас туди, де зараз знаходиться сама КНДР. Тобто у велику, глибоку, безпросвітну… кризу.

Правительство задолжало переселенцам пенсии на сумму свыше 8 млн гривен, - Денисова - Цензор.НЕТ 1453

Шановні слуги народу! Ми хочемо нормальний ринок землі. Нормальний! А не оте все, що ви косо-криво на колінці за ширмою намагаєтесь написати. Ринок землі - це єдина можливість привести в Україну великі інвестиції і зробити економічне диво, яким свого часу стала Польща. Це понад 80 мільярдів доларів потенціалу (за найбільш скромною оцінкою) лише прямих інвестицій. Це дороги, світло і інфраструктура сел, це величезний поштовх до розвитку економіки, це можливість вкласти гроші для нас з вами. І ми змусимо Зеленського зробити це, як би він не дорожив своїм рейтингом.

У четвер ми прийдемо під Офіс Президента вимагати нормальної праволіберальної земельної реформи. Не під конкретних осіб, а для українців та інвесторів, з нормальними механізмами та нормами. Ти з нами?

Офіс Президента, вул. Банкова
Четвер, 24 жовтня. 18:00.

Щиро ваша, Демократична, але все ж таки Сокира.
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Правительство задолжало переселенцам пенсии на сумму свыше 8 млн гривен, - Денисова - Цензор.НЕТ 3924

Почти 50% облигаций включенных в глобальный индекс Barclays имеют доходность меньше 1% (занимаешь деньги почти бесплатно).
Украина размещает бонды под 14-17% годовых!
Раньше, когда у власти были "барыги", мы занимали у МВФ деньги под 3% годовых (бывало еще дешевле от других финансовых институтов), сейчас занимаем сами, но уже под 17% годовых.
Иностранный инвестор скупает эти облигации, заводит доллар в страну, меняет на гривну - гривна укрепляется.
Из-за укрепления гривны возникает дополнительный дефицит бюджета (который был рассчитан по курсу 29), минфин выходит на рынок и занимает ЕЩЕ денег под 17% годовых.
Лох не мамонт - лох не вымрет. Лохи - это мы с вами, естественно. Отдавать-то потом нам, а не Зеленскому.
Mark Savchuk
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Нда..... С такой политикой заимствований скоро без последних шаровар останемся.....
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Але ж мене за такі відомості зебіли звинувачували у брехні
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Можно подумать, Али, что Вы на них за это обиделись.
............ лают -- караван идет! Уряд заборгував переселенцям пенсій на суму понад 8 млн гривень, - Денісова - Цензор.НЕТ 9057
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Хочешь сказать тебя допустят в список покупателей ? Фиг там, ты стоишь ( как и я)в списке с которых будут проценты драть
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Ты совсем неправильно прочитал мои мысли. Уряд заборгував переселенцям пенсій на суму понад 8 млн гривень, - Денісова - Цензор.НЕТ 848 Но место в списке абсолютно верное.
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Украинцы с зарплатой 154$ и пенсией 48$ шестой год оплачивают комуналку за оккупированное россией ОРДЛО.

На халяву подают туда воду, газ и электричество.

В виде благодарочки им регулярно прилетает 120 мм в окоп.

Бегите из этого дурдома.
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8 млн?
Не то!
Не то!
Они подсыпали тебе сырой порох!

общая сумма не выплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах Фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 составляет 33,6 млрд. грн", - написала Денисова"
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