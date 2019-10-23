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 Запросила на завтра поліграфолога в комітет ВР, де пройду поліграф сама і надам фахівця всім охочим нардепам, - Василевська-Смаглюк

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк звернулася до керівника САП Назара Холодницького з тим, що готова першою надати всі необхідні свідчення в кримінальному провадженні щодо можливого підкупу нардепів від СН під час голосування за законопроєкт про оціночну діяльність і ліквідацію корупційних схем.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від СН, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"Шкода, що замість конструктивної роботи на окрузі, змушена відбілювати свою репутацію.
Я утрималась від голосування за законопроєкт про оціночну діяльність і ліквідацію корупційних схем з кількох причин.

1. Перші два проєкти мають корупційну складову. Фролова - лобіює оцінщиків. Качури - лобіює майданчики. Третій - Железняка - не вирішує проблем з майданчиками, не гарантує, що ФДМУ в короткі строки розробить якісне ПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже всі нардепи від СН з фінансового комітету ВР погодилися на проходження поліграфа, - Арахамія

2. Напередодні робоча група визначила програму дій з ліквідації всіх майданчиків: АРМА, СЕТАМ, оцінщиків та Прозорро. А проводити засідання Комітету всупереч рішень робочої групи - дивна та неконструктивна позиція Голови.

3. Ліквідувати прокладки Прозорро окремим законом - неможливо, бо, щонайменше, всередині нашої фракції є лобісти Прозоро. А ліквідувати всі майданчики разом - цілком реально", - пояснила нардепка.

"Як журналіст, робила сюжети про майданчики Яценка і знаю, як їх можна обійти, занижуючи вартість нерухомості. Про те, як оцінщики занижують вартість нікому розказувати не потрібно. В святість Прозорро, вибачте, не вірю. Швабри в онкоцентрах донині закуповуються за цінами рентгенапаратів, але коли доходить до запитань співробітникам Прозорро, то вони розводять руками, бо "виконують функцію гугла". Порочити своє прізвище підозрами, ніби я взяла якісь кошти, не дозволю. Тому на завтра запросила відомого та незалежного поліграфолога у Комітет, де пройду поліграф сама і надам кабінет, устаткування, спеціаліста усім бажаючим народним депутатам, фігурантам цього скандалу. Усі мої підписники зможуть подивитися на цей процес онлайн. Замовляйте поп-корн. Допуск для ЗМІ передбачено. Анонс буде додатково", - додала Василевська -Смаглюк.

"Окрім цього, звернулась до керівника САП Назара Холодницького про те, що готова першою надати всі необхідні свідчення в цьому кримінальному провадженні. Відчуваю, що Данило Гетманцев, якого я поважала та бачила у ньому професійного та порядного керівника, жалкує через те, що під впливом емоцій пішов в ОП і обізвав всіх, хто пішов проти його волі, корупціонерами. Так тепер після кожного Гетманцев ходитимете в ОП? Наші стосунки вже не будуть такими, як раніше. Запрошую також його пройти поліграф. Не коментувала тему з поліграфом, бо ставлюсь до таких скандалів по-філософськи. Знала, на що йшла. Було цікаво подивитись зсередини. Бережу психіку, бо далі - буде", - резюмувала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському варто оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести до ВР, - Бутусов

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Усі члени фінансового комітету ВР мають пройти перевірку на детекторі брехні".

Запросила на завтра поліграфолога в комітет ВР, де пройду поліграф сама і надам фахівця всім охочим нардепам, - Василевська-Смаглюк 01
Запросила на завтра поліграфолога в комітет ВР, де пройду поліграф сама і надам фахівця всім охочим нардепам, - Василевська-Смаглюк 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155489
 
 
 Топ коментарі
 
Уфолога не треба? Допомагає від олігофренії, лікує шизу, знімає порчу.
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Какой-то хернёй занимаются .
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Пальчевский №2, главное не забудьте его включить.
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Дубінський допитує Арахамію на поліграфі, слуги народу т. звані ,зе білам в радість Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9433 Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6328
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А как они могут заниматься делом, если они ничего не понимают в этих вопросах. Клоуны, массажисты, дворники пытаются что-то понять то в чем не все специалисты со стажем и опытом могут разобраться
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Тоже так думаю. Слабоо им было бы пройти IQ-test в прямом эфире?
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каждый придет со своим полиграфом и знакомым полиграфистом и результат уже роли не играет...как результат медкомиссии претендента зеленского
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Уфолога не треба? Допомагає від олігофренії, лікує шизу, знімає порчу.
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А поліграфологу призначили тариф як хору Мотузки?
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В Киеве, самая дешевая херня (полиграф от студента с левой лицензией) около 700 -1100 бакинских. Эти студенты , тренируются на неверных женах и мужьях. Смеху будет....
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Предоставит специалиста всем желающим нардепам? Бедный специалист. Среди слуг такой сброд, что мало не будет. Можешь сам почитать их переписку. Прочел? А теперь убегай.
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Охренеть от этих депутатов. Кто-то дрочит, кто-то в носу ковыряется, а эти не смогли 30 тыс $ на семь разделить без остатка и решили сыграть в "полиграф".
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Судя по возне, кому то не досталось. Было бы каждому по 30, так мы бы и не узнали ничего.
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я понял. если говорить не "взяточники", а "лоббисты", можно сохранить основную мысль, но избавиться от негативного флера.
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для СН еще психиатра и нарколога нужно пройти всем
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Щоб слуга народу здала поліграф - потрібен правильний поліграфолог.
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Пригласили Полиграфа Полиграфовича. Как это символично!
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Взяточники Коломойского хотят перехватить инициативу, и находят своих полиграфологов.
не-не-не, так не пройдет. Всех вас на зону!
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Мой знакомй депутут от СН, не буду называть фамилии, рассазывал как над ними смеются другие фрации, что при голосовании не бурет денег, как это было раньше. Уже сложилась такса, сумма 30 тыс. баксов.
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"Одна бабка сказала"))
К чему этот пук в воздух??
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не все такие как ты, может читают умные люди.
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ну горазд же ты пи#деть, Игорюня!
А я тебе скажу, что "мой знакомый депутат из слуг(фамилии называть не буду) говорит, что они бабло по 30 штук зелени берут, аж гай шумит! Им тоже жрать охота!"
И?
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В отличие о тебя, у меня есть авторитет на этом форуме, судя по моим лайкам. Я никогда не вру.
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авторитет сред кого?!
И какими такими "лайками" ты решил похвастаться?
Но за "я никогда не вру" возьми с полки пирожок!
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авторитет среди нормальных юзеров, не прхоботов как ты, с нулевым рейтингом.
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а что такое "нормальных юзеров"?
Это любителей Моники ты так называешь?!
Жги, Игорюня!
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нормальные это те, у которых есть аргмнты, а не дурные методикуи по беню и монику, одно и туже у всех ботов.
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аргументы здесь есть только у порохоботов, у твоих духовных братьев только мантры.
Среди порохоботов твой "авторитет", мягко говоря, сомнителен, не обольщайся.
А про Монику не я придумал и огорчил тебя, это америкосы, увы.
Может, у тебя есть аргументы на простой вопрос.
Зе обещал снимать мантии еженедельно с недобросовестных судей.
Много наснимал за прошедшие 7 недель?
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Для зелебота всі люди здатні логічно та критично мислити порохоботи та щоколадні проститутки.
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не буду называть фамилии\\\\\\\\

Ни в коем случае не называй! Хочешь чтоб несчастного депутата за такое вышвырнули на улицу или даже посадили(в СИЗО)?
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Его фмилия ничего не даст, суть не в этом.
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Та ладно - радоваться надо, они будут "гореть вечно" когда подохнут, а мы - "вечно нахваливать Яхве и дудеть во флейты(бронзовые вестимо)" Запросила на завтра поліграфолога в комітет ВР, де пройду поліграф сама і надам фахівця всім охочим нардепам, - Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9309
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Треба усіх, хто не пройшов поліграф виганяти із партії назавжди та визнавати їх ворогами того народу, якому служать Слуги народу
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Вывести в чистое поле,

поставить лицом к стенке

и пулю в лоб
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15 октября Коломойский и Боголюбов проиграли в Апелляционном суде Лондона.
"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", - говорится в сообщении.
Также ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушания дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию.
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Беня:
-Порошенко коррупционер,и я не советую ему...
Иначе щаз жи вылетаю в Лондон и США и докажу...ой ******!
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Когда откроют, те более что то докажут, хлебанешь с "портянкой" шампусика.
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Кого ми мали, і кого маємо зараз. Лакея кремля з кривоногою чувіхою. Вони це зробили...цей дибіл спеціально їздить та ганьбить Україну.Запросила на завтра поліграфолога в комітет ВР, де пройду поліграф сама і надам фахівця всім охочим нардепам, - Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 3605
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Пристегивать пиджак к ширенке, это очень по европески!
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Ключевое слово - "возможного". Когда будет доказано, тогда и возрадуешься, а сейчас уймись и хватит засирать все темы.
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Все до субеьные расследования делают такую притавку в преступлениях.
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Рыга, ты ж сразу говори что это дело Портнова. Убил бы.
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Ви ще не встигли нахАпати, який поліграффф? Щоб потім коли розжирієте сказати, що поліграф проходили?
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"Если вы не согласитесь, Мы напишем в "спортлото"".(с)
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и еще эта пидпидычка целку из себя строит...тьфу, противно...
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Как раз Дубинского слушаю - ругается и приглашает всех на полиграф. Разбушевался не на шутку. Значит - честный и очень добрый, это хорошо Пригласила на завтра полиграфолога в комитет ВР, где пройду полиграф сама и предоставлю специалиста всем желающим нардепам, - Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1195
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И очень умный, судя по его законопроектам
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Да, умнее некуда - его на Ютубе в коментах толсто обосрали за тот з.проект про 1% с размена денег.
А кто-то писал что и его закон, а, тут писало, про табак чет там, из-за которого ушли компании отсюда.
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Сам беру сам гуляю сам себя проверяю. К опозиции обращайтесь к опзиции она может и проверит. А то лепите дурня слушать противно.Сделали бесправной опозицию. И корчите из
себя.. это как ее святую наивность.
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Поліграфолог теж "наш чєловєк", так само як прокурор?
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чтоб не сделали эти дятлы, радует только одно, во всем виноват Зеля
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нове видовище для плебса - поліграфшоу.
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