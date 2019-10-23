 Послуга електронних прав і техпаспорта запрацює незабаром, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запроваджуємо цифровізацію документів, які будуть завжди під рукою — у вашому смартфоні! Після авторизації в електронному кабінеті громадянина через мобільномий додаток "ДіЯ", кожен українець зможе швидко та зручно їх пред'явити у разі потреби", - розповів прем'єр, додавши, що вже незабаром послуга запрацює в тестовому режимі.

За його словами, це експеримент, і в подальшому перелік документів буде розширюватися.

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