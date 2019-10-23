 Послуга електронних прав і техпаспорта запрацює незабаром, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми запроваджуємо цифровізацію документів, які будуть завжди під рукою — у вашому смартфоні! Після авторизації в електронному кабінеті громадянина через мобільномий додаток "ДіЯ", кожен українець зможе швидко та зручно їх пред'явити у разі потреби", - розповів прем'єр, додавши, що вже незабаром послуга запрацює в тестовому режимі.
За його словами, це експеримент, і в подальшому перелік документів буде розширюватися.
Гончарук занимайся делом, а то уже заманал своим таблом махать под каждой новостью.
Мы вообще не должны знать как ты выглядишь. Выступил руководитель департамента регистрации и озвучил новость. Всё. Скоро в кабмине вымытые полы стримить начнёт и селфится. Работы по горло а оно туда же таблом торговать ив песбуках пучиться.
- Предъявите права и документы на авто
- А они у меня в смартфоне!
- Предъявите!
А я его ПОТЕРЯЛ.
И что дальше? Какие могут быть претензии к человеку "потерявшему " свой смарт ?
Ох и дебилы ...........
...
Попробуйте так сделать - сами всё увидите.
На данный момент - бумажный либо пластиковый, а в будущем - можно будет и цифровой.
А если ты, умный юрист Фрол, его не предъявил - то тебе положен штраф.
И любой, как ты, умный Фрол говоришь "эрист", тебе подтвердит, шо пофиг всем, разрядился
у тебя смартфон, или ты его потерял, или ты бумажные права свои дома забыл, или ты бумажник с правами жене отдал, или в карты проиграл.
И штрафовать тебя, умный эрист Фрол, будут не за разрядку смарта, и не за утерю бумажника, и не за то, шо ты, баран тупорылый, дома свои права забыл.
А исключительно за то, шо ты их вот прямо сейчас не предьявил.
А дебилы - так это они, конечно, и я наверное, но не ты, ни в коем случае.
Какой бортовой комп, у них планшеты. Это такая штука - как смартфон, только больше вчетверо, и без проводов работает, и даже к интернету подключается. Если мне не веришь - можешь в интернете посмотреть.
Я второй год езжу с электронной автоцивилкой, клацаешь в своём смартфоне (я так понял шо у тебя его нет, но если когда нибудь купишь - тоже так сможешь) - выскакивает квер код. Мусор наводит фотык планшета на квер код, втыкает в экран - и говорит - "все у порядку, щасливої дороги". Прикинь. И бумажный полис с печатью не нужен уже.
И вот этот электронный полис не при зелёных соплебобиках ввели, а при великом и мудром сывом спасителе нации.
Но с электронными полисами только дебилы и бараны ездят, для твоего уромня развития, умный юрист Фрол, пока ещё мабуть рановато.
Если нет - посмотри в интернете.
Там в штате Луизиана права в смартфоне легальны с 2016 года.
В штатах Мэриленд, Колорадо, Дэлавэр и Вайоминг - с 2018 года.
Вот прямо сейчас такую систему вводит Норвегия, в следующем году - Польша.
Хорошо шо там все дебилы и бараны, а у нас все умные, а самый умный - Фрол, обличитель зебильных соплебобиков.
https://www.forumdaily.com/v-ssha-nachali-vydavat-cifrovye-voditelskie-udostovereniya-kak-imi-polzovatsya/
И не равняй уровень жизни и комп. сетей в Штатах и у нас. И то там это дело добровольное. Так что там про копов с планшетами? или уже с ноутами?
Я тебе официальные документы штата Луизиана показывать не буду, там не по-русски, ты всё равно не поймёшь.
Но твои кацапы на твоём кацапском форуме тоже пишут, шо цифровые права действительны.
А про копов с планшетами - даже не сомневаюсь, шо в зарыганном селе, где ты живешь, нет мобильного интернета, и шо твой участковый шоб словить Киевстар на дерево вылазит, поэтому у него нет планшета.
А вот у киевских патрульных планшеты есть. В каждой машине. Прикинь, Фрол!
Хорошо шо они дебилы и зебилы, а ты умный, и не видел никогда мусора с планшетом.
Ты не нервничай, у нас тоже будет добровольно, никто тебя не заставить пользоваться сатанинским смартфонами и бездуховными программами, будешь себе возить свои бумажные права в кошелёчке спокойно и тыкать дули всем дебилам, зебилам и соплебобикам.
Делать не хрен??? Или в стране уже полная благодать??? Война закончена???
Зебилы дебильные!