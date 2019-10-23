 В "Слузі народу" Шевченку рекомендували не виступати на російському каналі: це не журналістика, а пропаганда, - Корнієнко

"Чи була у нас заборона на рівні фракції "говорити - не говорити"? Не було. Чи була рекомендація пану Євгену не спілкуватися з цим каналом? Була. Він перепитував, ми сказали свою позицію, що краще цього не робити, тому що з якою б риторикою ти там не виступав ... а специфіка російського телебачення в тому, що це не журналістика, ... а пропаганда, і щоб ти не сказав, повернеться проти тебе", - сказав Корнієнко журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи будуть зроблені якісь оргвисновки щодо Шевченка, Корнієнко сказав: "Фракція не збиралася. У понеділок будемо вирішувати, що далі організаційно робити. Позбавити мандата депутата не можна. Можна зробити якісь організаційні дії. Наприклад, виключити з фракції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченка ніхто не уповноважував давати коментар росЗМІ. У понеділок щодо нього винесемо рішення, - заступниця голови фракції СН Кравчук

Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".