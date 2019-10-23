 В "Слузі народу" Шевченку рекомендували не виступати на російському каналі: це не журналістика, а пропаганда, - Корнієнко

"Чи була у нас заборона на рівні фракції "говорити - не говорити"? Не було. Чи була рекомендація пану Євгену не спілкуватися з цим каналом? Була. Він перепитував, ми сказали свою позицію, що краще цього не робити, тому що з якою б риторикою ти там не виступав ... а специфіка російського телебачення в тому, що це не журналістика, ... а пропаганда, і щоб ти не сказав, повернеться проти тебе", - сказав Корнієнко журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи будуть зроблені якісь оргвисновки щодо Шевченка, Корнієнко сказав: "Фракція не збиралася. У понеділок будемо вирішувати, що далі організаційно робити. Позбавити мандата депутата не можна. Можна зробити якісь організаційні дії. Наприклад, виключити з фракції".
Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".
Согласен, хоть от тебя такое слышать весьма нетипично.
Или опять будет "ну что, бить его, что ли"?
Джерело: відео передачі "1 канала" в YouTube, пост нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса в Facebook
Пряма мова Шевченка: "Наша фракція разом з президентом на виборах відстоювали позицію, щоб конфлікт на Донбасі і в цілому в Україні був вирішений мирним шляхом. І зараз ми все для цього робимо.
Та ситуація, що склалася у суспільстві відносно формули Штайнмаєра, вона була вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами, у яких у цілому їх політика полягає у ворожнечі, у війні.
що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора
задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толераувати послаблення санкцій.Что удивлятся Шевченку?
Они с Яременко говорят одно и тоже. Это линия партии Слуг народа
у них (у слуг ) там... все равны как на подбор...))))
Засланый казачок!
потрепали по плечу
почему не служил??
Тоже самое произойдет и на этой нормандской встрече, когда Меркель и Макрон скажут заткнутся нашему колбасному пианисту и послушать умного, старого Пу..... принять условия России...