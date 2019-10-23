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 Політика України
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Все про:Зеленський (3317) Арахамія (82) поліграф (39) Слуга народу (361)

 Майже всі нардепи від СН з фінансового комітету ВР погодилися на проходження поліграфа, - Арахамія

Керівництво фракції "Слуга народу" веде переговори з декількома державними відомствами, щоб організувати масове проведення перевірки на поліграфі своїх нардепів з фінансового комітету.

Про це "Українській правді" розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз ведемо перемовини з кількома відомими відомствами, які мають досвідчених поліграфологів, зокрема це Служба безпеки України, Міністерство оборони, Головне управління розвідки. Ми хочемо знайти законний шлях, як це можна зробити правильно. Людей багато і процедура поліграф-тестування доволі тривала. Щоб не затягувати це на далекі роки, треба зробити це масово. Завтра (у четвер. – Ред.) зберемося на зібрання і вирішимо як це логістично зробити. Але всі, майже всі, члени комітету зараз у цьому питанні дають добровільну згоду на проходження поліграфа і вони кажуть, що вони готові проходити", - сказав він.

"Йдеться про всіх депутатів "Слуги народу" з комітету (Фінансового. - Ред.)", - уточнив він.

Арахамія наголосив, що фракції немає чого приховувати і він особисто був ініціатором процедури перевірки на поліграфі.

"Я кажу, в нас є слова одних, слова інших. Перевірити їх ми не маємо можливості. Тобто (поліграф. – Ред.) єдиний зараз вихід і інструмент, який нормальний з дуже високою вірогідністю – 95-98% вірогідності", - сказав він.

Арахамія сказав, що пройде поліграф у середу, проте готовий піти ще раз з усіма іншими, якщо цього буде недостатньо.

"У мене немає чого приховувати, я можу хоч кожного дня проходити поліграф", - сказав він.

Також читайте: Зеленському варто оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести до ВР, - Бутусов

Арахамія розповів також, що обговорював ситуацію із президентом Володимиром Зеленським.

"Він (президент. – Ред.) у мене питав, які зараз настрої у фракції щодо цього питання. Я йому сказав, що всі майжде наполягають на тому, щоб проходити поліграф, і давайте з цього зробимо якусь юридичну процедуру", - розповів голова фракції.

Арахамія також сказав, що поділяє позицію президента, що в разі незадовільних результатів проходження поліграфа, того чи іншого нардепа виключать із фракції.

У комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики наразі 32 народні депутати, з яких 20 - від фракції "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мою адресу лунають звинувачення в лобіюванні та корупції. Вирішив сам пройти детектор брехні, - нардеп від СН Качура

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Усі члени фінансового комітету ВР мають пройти перевірку на детекторі брехні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155479
 
   
 Топ коментарі
 
Я от них устал . Вообще плевать , пройдут они полиграф или нет . Их надо проверят на ДУРОМЕРЕ .
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Возьмите Петра. Он тоже честный. Практически все нардепы от СН из финансового комитета ВР согласились на прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6715
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Подпердиш Бени Дубинский совершив очередной акт услужения Бе, шумно кричит, вертя головой -ФУ, А КТО ЭТО ПЕР...НУЛ?
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А за ними йдуть ті, хто привів їх до влади.
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Дали дурню игрушку...Только игры за наш счет....
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Ну хоть видимость борьбы с мздоимством и то хорошо.А Кинзбурская- она с моего округа- точно троянский конь от харьковской мафии..В прокуратуру делала запрос о снятии ареста со многих компаний афилированных с Быстробогачём .Заботливая...
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А есть народная инициатива проведения соцопрсов , а то шо-то как-то они к 5 процентам подойдут а мы и знать не будем...
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кто согласился+премия 30 штук, кто нет партбилет на стол!)
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і в кого язик повернеться казати, що в них не важка робота?
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А тих, хто не пройде поліграф треба нейтралізувати, щоб не розповідали про зебардель у владі.
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Я цим не займаюся, а пропонували цю послугу ви. Тому питання до вас: скільки берете за отруєння депутатів?
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так конфеты же ваши,что трудно сказать почем кило?
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У мене нема цукерок, не споживаю їх принципово. Тому вам відповідати за свою кримінальну пропозицію. Майже всі нардепи від СН з фінансового комітету ВР погодилися на проходження поліграфа, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3184
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интересное дело,нейтрализовать собирался он ,а отвечать мне
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так вот в чем проблема ,вот значит какие конфеты твой кумир делает Майже всі нардепи від СН з фінансового комітету ВР погодилися на проходження поліграфа, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4005
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Дали Арахамії поліграфа. І давай він усіх поліграфити. Жаль, що поліграф не балалайка, а то б хоч якась користь була.
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Далі буде щодня така перевірка, яка триватиме 8 годин
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О це добре. Вони тодi не пiдуть до Ради. Практически все нардепы от СН из финансового комитета ВР согласились на прохождение полиграфа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4275
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" А кто не согласится - отключим газ "😀😀
Классика
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Я от них устал . Вообще плевать , пройдут они полиграф или нет . Их надо проверят на ДУРОМЕРЕ .
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Можна не перевіряти, бо результат відомий заздалегідь.
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А увесь цей веселий тиждень зі стидобою слуг Порох проплатив... Й наступні соцопитування він тєж...
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Подпердиш Бени Дубинский совершив очередной акт услужения Бе, шумно кричит, вертя головой -ФУ, А КТО ЭТО ПЕР...НУЛ?
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шоу для дебилов. "вы брали взятку?" - "нет!" полиграф показал "ложь". и что? куда с этим результатом дальше? в лучшем случае будет "последнее китайское предупреждение", зеля смешно нахмурит бровки по телевизору и что-то задвинет про чистоту рядов. а васька слушает, да ест.
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петя просто хмурил брови и задвигал про томос ,фетфрумос и відрубані ратиці.
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ответь мне, вова, у вас лоботомия принудительная процедура или добровольная? какая петя?! статью читал? там о молодой команде, с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. а тут такой ремиз, на первом месяце каденции, хабар. но у вас одна мантра - а вот при пете! дык нету пети, полгода уже! новые лица, живем по-новому! очнись, вова, ты обо..лся!
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по-новому мы уже жили,ответь мне юля,когда Зеленский сдаст Украину фуйлу а приватбанк бабломойскому о чем непрестанно вещают местные бабо-ванги?
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слепой еще к тому же.. ты вообще новость читаешь под которой комменты пишешь? обьясняю для альтернативно одаренных: партия "слуга народа" прошла в парламент под лозунгом безпащадной баратьбы с карупцией. и сейчас подозревается именно в том же. давай, жги еще.
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петя взагалі обіцяв посадити трьох своїх друзів (на фінансові потоки) Зеленський намагається власноруч навести лад з продажними депутатами так що він робить не так?
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петя, петя, ты прав. это петя купил всех слуг народа, а зеля теперь пытается понять, кого петя совратил, а кто изначально лишь за баблом в раду и пришел. все, твоя картина мира цельная и безупречная. не благодари.
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ні,не петя,(хоча його фракція блокує майже всі антикоррупційні реформи) не секрет що група депутатів СН представляє інтереси бабломойського:дубінський,василевська,бужанський,ляшенко.... вона теж ставить палиці в колеса цих діячив в списки можливо,було включено в обмін на медійну підтримку але тепер,думаю,Зеленський не хоче ділитися владою з одіозним персонажем який став для президента токсичним.
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Кто не пойдет на полиграф то пойдет на ленточную пилораму.
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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ ВР В ДЕРЬМЕ!!! В США в скандалах по зеленскому служащие в отставку подают , а тут - шоу нам покажут и рейтинги каналу Бени подымут
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Завтра Мосійчук буде пперевіряти право на владу Дубінского з Арахамію в прямому єфірі "дважди "гівноканалу Бєні
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Пусть в карты сыграют. Кто проиграл, тот и не прошел полиграф.
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Як довів професор Преображенскій,з поліграф поліграфовічів людини не вийде. Майже всі нардепи від СН з фінансового комітету ВР погодилися на проходження поліграфа, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2148
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