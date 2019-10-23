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 Політика України
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Все про:газета (26) закон (778) Кабмін (3220) Дмитро Дубілет (29)

 У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі"

Уряд ініціює законопроєкт, який скасовує норму про те, що для набуття постановою або законом чинності він має бути опублікований у пресі.

Про це повідомив в Telegram міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно ми подали в Раду законопроєкт, який повинен позбавити нас дивного архаїзму", - написав він.

Новий законопроєкт передбачає публікацію законів та інших актів на офіційних сайтах, а не на папері.

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"До речі, цікава історія, як я ініціював цей законопроєкт. Кілька тижнів тому Рада прийняла закон, який Кабмін дуже чекав - у нас під нього був уже передбачений комплекс заходів.

І ось, наступного дня, коли закон мав вийти в газеті і, таким чином, набути чинності, ми виявили, що цього не сталося. Чому? Тому що співробітники друкарні сказали, що текст не помістився, і вони вирішили перенести його на наступний день!

Цей випадок був непорозумінням (напевно), але взагалі маніпуляції з друкарнями для відтягування набуття законами чинності траплялися в історії України не раз", - написав Дубілет.

Міністр підкреслив, що після ухвалення закону необхідно буде обговорити з суспільством подальшу долю обох видань - "Голосу України" та "Урядового кур'єру".

У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в Голосі України та Урядовому курєрі 01
У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в Голосі України та Урядовому курєрі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155478
 
 
 Топ коментарі
 
Можно и на концертах "95-го" озвучивать.... В Кабмине хотят, чтобы законы и постановления печатали на сайтах, а не в "Голосі України" и "Урядовому кур'єрі" - Цензор.НЕТ 3190
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Угу, чтобы удобнее их было подменить? Это же не тираж изъять.
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Наптсаное на бумаге не вырубишь топором... а вот написаное на сайте "дубилеты" могут поавить так как хотят...
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А "95-ий" ще не держустанова? Якось дивно
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Замість хору_Верьовки: Державний_заслужений_академічний_дважди_краснознамЙОнний_95-ий
З такими "громадянами" це було б дуууже близько до істини
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а в судах что нет света полетела интернет система красота... Дубилет у тебя буква неверная вместо у.... И надо было...
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давно пора.... а то бедные аж тиражи изымали....
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Угу, чтобы удобнее их было подменить? Это же не тираж изъять.
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Ваши законы надо на подъездах размещать.
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Наптсаное на бумаге не вырубишь топором... а вот написаное на сайте "дубилеты" могут поавить так как хотят...
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Скажуть що пошутили, або сайт взламали, або то хтось виклав свою особисту точку зору.
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Нужно просто печатать законы на мягкой бумаге формата А5, с дырочкой для гвоздика.
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значит появятся "избранные" сайты, которые будут косить капусту на ровном месте? может сразу--на металлоломных площадках размещаать , или в конвертцентраах?
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Краще було б друкувати на туалетному папері. То всі б знали усі закони.
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а хто буде нести відповідальність за напісяне на сральтах ? друковані видання для того і існують щоб була можливість прочитати офіційну інформацію а не напісяне у підворотні (навіть у 95й)
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Сайты можно взломать, можно задним числом изменить текст и многое ещё чего учитывая кибератаки хремлядей, а то, что написано пером (типография) не вырубить топором
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Давайте взагалі заборонимо книги, журнали і газети! Це так ********* і негаджетно! Семимильними кроками створюємо реальність в стилі фільму "Доктор Хто"... А якщо електроенергії не буде, як суддя, наприклад, подивиться у сайт з законами? Друковане видання відтепер поза законом певне?
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С ошибками навыбивают.. У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі" - Цензор.НЕТ 8337 На заборах пусть малюют! (Как наркоши свои "закладки") У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі" - Цензор.НЕТ 8926
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Гройсман ремонтировал и строил дороги.
А ваша жалкая шайка - постановления клепает в турбо-режиме.
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А що робити тим, хто живе на території де немає інтернету або людям літного віку, які не вміють користуватися компютерами (смартфонами)? Де закони читати, і як?
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заодно можно на сайте и на рекламе подзаработать))) нидерланды отстают дико от украины, в селах газетки областные присылают еженедельно+на сайте новины обл.почитать можно))
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Следующий шаг - виртуальное заседание депутатов ВР У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі" - Цензор.НЕТ 8246 . И не надо будет жрать и дрочить в сессионном зале У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі" - Цензор.НЕТ 10
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Пора брать выше: сразу писать на заборах!
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Может, для начала, хотя бы начать подписывать (с меткой времени) тексты Законов на сайте Рады?
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Дебилы... Откуда они этих молодых и тупых понаходили?
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Суть не в молодости (им ведь не по 15 лет и они вполне взрослые дяди и тети), а именно в тупости и непонимании того, чем они занимаются, для чего сделаны определенные процедуры принятия законов, сроки и зачем их надо соблюдать, зачем печатают именно на бумаге, а не в электронном виде.....А если понимают и при этом делают, то это не идиоты а преступники, которым нужно бить по морде уже вчера!!!
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Знаете в чем прикол всей этой движухи и «страны в смартфоне» ? Потом при шухере моментально с серваков удаляются данные и потом никому ничего не докажешь.
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можна буде текст міняти як завгодно і коли завгодно в угоду певним потребам, сьогодні стаття звучить так, а завтра по іншому, це ж на офіційном сайті розміщено, нічим не доведеш, скажуть у тебе фотошоп.
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Видимість бурхливої діяльності продовжуеться.
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НЕ майтесь хернёй!
Оставьте традицию!
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