 У Кабміні хочуть, щоб закони і постанови друкували на сайтах, а не в "Голосі України" та "Урядовому кур'єрі"

Про це повідомив в Telegram міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно ми подали в Раду законопроєкт, який повинен позбавити нас дивного архаїзму", - написав він.

Новий законопроєкт передбачає публікацію законів та інших актів на офіційних сайтах, а не на папері.

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"До речі, цікава історія, як я ініціював цей законопроєкт. Кілька тижнів тому Рада прийняла закон, який Кабмін дуже чекав - у нас під нього був уже передбачений комплекс заходів.

І ось, наступного дня, коли закон мав вийти в газеті і, таким чином, набути чинності, ми виявили, що цього не сталося. Чому? Тому що співробітники друкарні сказали, що текст не помістився, і вони вирішили перенести його на наступний день!

Цей випадок був непорозумінням (напевно), але взагалі маніпуляції з друкарнями для відтягування набуття законами чинності траплялися в історії України не раз", - написав Дубілет.

Міністр підкреслив, що після ухвалення закону необхідно буде обговорити з суспільством подальшу долю обох видань - "Голосу України" та "Урядового кур'єру".



