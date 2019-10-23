 Понад 20 "Градів" і "Гвоздик": ОБСЄ виявила на Донбасі розміщене з порушенням ліній відведення озброєння окупантів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, 19 жовтня, біля населеного пункту Краснолуцький, що на Луганщині, БПЛА СММ зафіксував 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а поблизу населеного пункту Тернове, що на Донеччині - 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Разом з тим, як зазначає українська сторона СЦКК, СММ ОБСЄ зафіксувала вороже озброєння, розташоване без порушення ліній відведення, але за межами певних місць зберігання.

19 жовтня, на основі доступних даних повітряного спостереження, біля Круглика, виявлено 26 танків (невстановленого типу), біля населеного пункту Мирне - 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 18 танків (невстановленого типу), 9 буксируваних гаубиць Д-30 "Лягушка" та 5 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра".

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Крім того, біля населеного пункту Хрустальний виявлено 10 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б"" та 8 одиниць буксируваних гармат калібру 152 мм 2А36 "Гіацинт-Б". Окрім того у районі населеного пункту Тернове виявлено 8 танків Т-72.