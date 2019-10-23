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Все про:озброєння (1149) ОБСЄ (2286) СЦКК (476)

 Понад 20 "Градів" і "Гвоздик": ОБСЄ виявила на Донбасі розміщене з порушенням ліній відведення озброєння окупантів

22 жовтня СММ ОБСЄ оприлюднило інформацію, що на непідконтрольній уряду України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, 19 жовтня, біля населеного пункту Краснолуцький, що на Луганщині, БПЛА СММ зафіксував 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а поблизу населеного пункту Тернове, що на Донеччині - 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Разом з тим, як зазначає українська сторона СЦКК, СММ ОБСЄ зафіксувала вороже озброєння, розташоване без порушення ліній відведення, але за межами певних місць зберігання.

19 жовтня, на основі доступних даних повітряного спостереження, біля Круглика, виявлено 26 танків (невстановленого типу), біля населеного пункту Мирне - 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 18 танків (невстановленого типу), 9 буксируваних гаубиць Д-30 "Лягушка" та 5 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра".

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Крім того, біля населеного пункту Хрустальний виявлено 10 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б"" та 8 одиниць буксируваних гармат калібру 152 мм 2А36 "Гіацинт-Б". Окрім того у районі населеного пункту Тернове виявлено 8 танків Т-72.

Понад 20 Градів і Гвоздик: ОБСЄ виявила на Донбасі розміщене з порушенням ліній відведення озброєння окупантів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155477
 
 
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От бездействий власти наступает усталость нации. Апатия.
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Нужно отводить ВСУ на 50км от фронта чтобы не достали? Верно я говорю?
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Лучше сразу за Днепр, или к Польской границе.
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виявили, ...? конфіскували? повідомили в лігу націй? що зробили? вчив і вивчив--не тотожні поняття.
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я думаю,для початку,треба озабоченність об"вити Понад 20 "Градів" і "Гвоздик": ОБСЄ виявила на Донбасі розміщене з порушенням ліній відведення озброєння окупантів - Цензор.НЕТ 8291
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кто-то хочет сказать о "стремлениии миру"? Разъясните МУДАКУ, что сидит на Банковой... ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ... Просто он ей МЕШАЕТ!!!!
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И что дальше? Отправим ЗЕдепутатов в Трускавец или на полиграф?
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Это орки так отвели, в обратную сторону правда.
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Та це вони приїхали зайняти позиції наших відведених військ. Це ж нічого? Це ж "повстанці"? А ми що, ми робимо собі імя на вбитих українцях, щирих там і близько немає, вони тупцюються біля годівниці. У них попереду дерібан земельки і прихватизація підприємств. Мова, армія, віра - то не для них. Аби не Порошенко!
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