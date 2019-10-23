 Шевченка ніхто не уповноважував давати коментар росЗМІ. У понеділок щодо нього винесемо рішення, - заступниця голови фракції СН Кравчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ні фракція, ні партія не уповноважували Євгена Шевченка брати участь у пропагандистському токшоу на російському каналі. Тим більше озвучувати якусь консолідовану партійну позицію. Цей інцидент фракція розгляне на своєму засіданні в понеділок", - зазначила вона.
Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".
"Всякой твари по паре..."
Та все це на Г+Г в прайм-тайм А потім коментарі від "коломИйського"
Отвыступался....
1. Висловити депутатові Шевченко суворе "ай-яй-яй" і "ніззя".
2. Прийняти рішення про попередження своїх перед участю у ток-шоу РФ, щоб пацани та дівки могли в прямому ефірі дивитися (особливо якщо там є онлайн-чат)