 Шевченка ніхто не уповноважував давати коментар росЗМІ. У понеділок щодо нього винесемо рішення, - заступниця голови фракції СН Кравчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ні фракція, ні партія не уповноважували Євгена Шевченка брати участь у пропагандистському токшоу на російському каналі. Тим більше озвучувати якусь консолідовану партійну позицію. Цей інцидент фракція розгляне на своєму засіданні в понеділок", - зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

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