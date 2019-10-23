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Все про:пропаганда (1264) Росія (20220) ТБ (193) Кравчук Євгенія (3) Шевченко Євген Слуга народу (1)

 Шевченка ніхто не уповноважував давати коментар росЗМІ. У понеділок щодо нього винесемо рішення, - заступниця голови фракції СН Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що рішення щодо нардепа Євгена Шевченка, який дав коментар на "Першому каналі" російського ТБ, ухвалять у понеділок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ні фракція, ні партія не уповноважували Євгена Шевченка брати участь у пропагандистському токшоу на російському каналі. Тим більше озвучувати якусь консолідовану партійну позицію. Цей інцидент фракція розгляне на своєму засіданні в понеділок", - зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, обраний в 76-му окрузі на Запоріжжі Євген Шевченко у форматі включення з Києва взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

Читайте також: "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155474
 
 
 Топ коментарі
 
Он им скажет, сколько ему заплатили за участие и они сразу изменят свое мнение... Шевченко никто не уполномачивал давать комментарий росСМИ. В понедельник по нему примем решение, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 6673
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Тобто розстріляти, а перед тим повісити Шевченко никто не уполномачивал давать комментарий росСМИ. В понедельник по нему примем решение, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 9201
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Он им скажет, сколько ему заплатили за участие и они сразу изменят свое мнение... Шевченко никто не уполномачивал давать комментарий росСМИ. В понедельник по нему примем решение, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 6673
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Це інша справа. Нехай поділиться і йому все простять
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Точно, бо це їхні старі совкові методи Шевченко никто не уполномочивал давать комментарий росСМИ. В понедельник по нему примем решение, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 8760
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Я ні, а пропозиція у стилі ваших зебілів Шевченко никто не уполномочивал давать комментарий росСМИ. В понедельник по нему примем решение, - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 386
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Пообщался с законтаченными и сам стал таким.
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ибо сказано в Библии как избирать:

"Всякой твари по паре..."
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да-да, вы там у себя пересмотрите... ваши ж умы назначили коммуникаторов с прессой. А этот выскочка шо ж? Инициативный больно? Нахер его, под шконку, говнюка неумного!
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На парткомі винесуть догану із занесення в карточку
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так все ж начебто вірно: ви ж саме цього народу слуги, нє?
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...а потім влупити "сиртакі" на згарищі

Та все це на Г+Г в прайм-тайм А потім коментарі від "коломИйського"
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очень хорошая новость.
Отвыступался....
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партбилет на стол не положит, но от порицания с занесением в учётную карточку если отвертиться, то щитай повезло! )
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консервы мэйд ин раша начинают взрываться?
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Резолюція партії СН:
1. Висловити депутатові Шевченко суворе "ай-яй-яй" і "ніззя".
2. Прийняти рішення про попередження своїх перед участю у ток-шоу РФ, щоб пацани та дівки могли в прямому ефірі дивитися (особливо якщо там є онлайн-чат)
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Із-за таких "прєдставітєлєй народа" і страждає Україна віками від московії.!!!
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Вычеркнут из списков СН, чтоб другим не повадно было знаться м кацапами.
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Так у вас у всіх "слуг хрен знає кого" "недержание", що ви на одного з зебілят накинулися?
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відправлять на пєрєучіваніє в Трускавець в готель "ріксос".
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Кто служил , седел , тот знает что 70 - 85 % , стукачи и презервативы . Что хотите ?
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а формулу рашистского"штанмаера" кто уполномачивал и кого мазать за весь Украинский народ???
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Да в "прислугах коломойського " третя частина сепарів і просто придурків.
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Ну что здесь можно сказать? Тот, кто проголосовал за "Слугу народа", тот проголосовал за уничтожение Украины, и этот депутат Шевченко - яркое тому доказательство. И что примечательно, вы, избиратели "Слуги народа" и Зеленского, в условиях, когда государство будет рушится, жить будете в тысячу раз хуже, чем сейчас. Если вообще будете жить.
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