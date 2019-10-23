 Зеленському варто оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести до ВР, - Бутусов

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст, зокрема, зазначає, що Зеленський обрав хибний алгоритм, зробивши ставку на публічність. На думку Бутусова, правильним є такий порядок дій.

Детектор брехні не є підставою для відкриття кримінальної справи, і не може бути доказом у суді. Якість дослідження детектора брехні критично залежить від якості роботи й об'єктивності оператора-психолога. Щоб дослідження було незалежним, у такому разі потрібно оголосити тендер, інакше до результатів дослідження не буде довіри. Президент оголошує законопроєкт 2047-д про скасування поборів невідкладним і вносить від свого імені до парламенту. Верховна Рада вмикає "турборежим" і за один день виносить на голосування закон, через відхилення якого виникли підозри в корупції. За кількістю тих, хто проголосував, відразу стане зрозуміло, хто до чого причетний, і обговорення відбудеться в залі. Ось у залі і буде справжній детектор брехні. Правоохоронні органи зобов'язані включитися в розслідування негайно. САП сьогодні вранці вже відкрила кримінальну справу проти народних депутатів з комітету, а президент має взяти це розслідування на особистий контроль, і прокурори мають регулярно повідомляти про результати. У разі виникнення сумнівів у добропорядності депутатів комітету, і за відсутності реальних доказів, єдиною санкцією може бути хіба що розформування комітету і перетасування депутатів по інших комітетах для оновлення складу.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.