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 Політика України, Події
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Все про:Зеленський (3317) Бутусов Юрій (1083) Слуга народу (361)

 Зеленському варто оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести до ВР, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський має оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести в парламент.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст, зокрема, зазначає, що Зеленський обрав хибний алгоритм, зробивши ставку на публічність. На думку Бутусова, правильним є такий порядок дій.

  1. Детектор брехні не є підставою для відкриття кримінальної справи, і не може бути доказом у суді. Якість дослідження детектора брехні критично залежить від якості роботи й об'єктивності оператора-психолога. Щоб дослідження було незалежним, у такому разі потрібно оголосити тендер, інакше до результатів дослідження не буде довіри.
  2. Президент оголошує законопроєкт 2047-д про скасування поборів невідкладним і вносить від свого імені до парламенту.
  3. Верховна Рада вмикає "турборежим" і за один день виносить на голосування закон, через відхилення якого виникли підозри в корупції. За кількістю тих, хто проголосував, відразу стане зрозуміло, хто до чого причетний, і обговорення відбудеться в залі. Ось у залі і буде справжній детектор брехні.
  4. Правоохоронні органи зобов'язані включитися в розслідування негайно. САП сьогодні вранці вже відкрила кримінальну справу проти народних депутатів з комітету, а президент має взяти це розслідування на особистий контроль, і прокурори мають регулярно повідомляти про результати.
  5. У разі виникнення сумнівів у добропорядності депутатів комітету, і за відсутності реальних доказів, єдиною санкцією може бути хіба що розформування комітету і перетасування депутатів по інших комітетах для оновлення складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із питанням можливого отримання хабаря в $30 тис. нардепами від "СН" має працювати НАБУ, - Корнієнко

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

За словами джерел УП, керівник фракції "СН" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про проходження поліграфа нардепами від "СН" до нього телефонував президент. Самі ж депутати з комітету сприймають такі вимоги в штики, критикують своїх колег Андрія Мотоловца, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155471
 
   
 Топ коментарі
 
абсолютная првда, зеля лучайный , вот петя был системным вором и лжецом, который кроме личного обогащения на крови ничем не запомнился
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Петя мне также запомнился тем, что при нем боты массово появились на украинских информационных ресурсах. Порохобы=путиноботы. Все они угроза будущему Украины.
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Яценко - битый, по части всяких схем и отмываний бабла, подкупа и прочих подобных художеств. Он многими годами этим занимается, только с ним повязано куча всякой мрази, которая не даст его посадить, иначе он сдаст всю эту шелупень. Эту погань уже напалмом нужно выжигать. Вся законодательная и правовая система работает на них, а при педро всё, вообще, зацвело махровым цветом. Тут уже замешаны и международные коррупционеры из МВФ и прочих структур.
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Зеля вообще случайный человек . Я не понимаю , ему было до выборов было плохо ? Он тоже станет "попередником" . Позиция Зеленского в деле о возможном подкупе нардепов от СН не отвечает реальной ситуации. Нужен иной алгоритм, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8307
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абсолютная првда, зеля лучайный , вот петя был системным вором и лжецом, который кроме личного обогащения на крови ничем не запомнился
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Пут Ын -- сосед Педро по даче в Испании. Отношения у них сердечные и бабло они куют дружно.
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само придумало? чи нову методичку видали?
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і ви в це вірите? завидую по білому романтикаам, у вас іще все по переду
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Петя мне также запомнился тем, что при нем боты массово появились на украинских информационных ресурсах. Порохобы=путиноботы. Все они угроза будущему Украины.
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Він не чекав, що в Україні так багато зеб...зефілів.
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Бутусов есть постановление Кабмина о ликвидации таких площадок,это быстрее в разы,после провала голосования в комитете более быстрое это постанова Кабмина ,а закон пусть себе принимают,на это время надо,а не внести его ещё раз и провалить из-за продажнных людишек.
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Алгоритм так алгоритм. Сначала клиентов сортируют. Предлагаю сортировку вставкой или слиянием. К примеру, взять Арахамию и Дубинского и использовать слияние для выявления того, кто из них выше в иерархии слуг. Вставка тоже пойдет. Можно использовать пузырьки, но тут требуется осторожность, как бы клиенты ласты не отбросили...Уверен, что при виде такого, остальные не будут дожидаться стадии использования основных алгоритмов и сдадут всех и все уже на этом этапе. Все элементарно.
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Интересно , а кого из завсегдатаев корыта хоронят за счёт наших налогов? Только экс-презов или и всяких экс....?
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За що ж тоді "яценко" купуватиме цілу Умань з Жашковом та прилеглою совковою челяддю? Зеленскому следует объявить законопроект об отмене поборов "площадками Яценко" неотложным и внести в ВР, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3653
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Про площадки Яценко - пишу уже больше года - это просто классический вариант прокладок.
НО и тот вариант законопроекта (№ 2047-д), который был отклонен, - Не меньшая жуть.

В законопроект 2047-д (который отклонили), Прокладки просто заменяются коррупционной схемой. Так что по большому - хрен редьки не слаще.
Если поддут законопроект 2047-д - да еще Президент , да еще как неотложный - это будет ОГРОМНАЯ ошибка. Нужен совсем иной вариант отмены площадок. Чтобы не менял площадки на схемы.
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Яценко - битый, по части всяких схем и отмываний бабла, подкупа и прочих подобных художеств. Он многими годами этим занимается, только с ним повязано куча всякой мрази, которая не даст его посадить, иначе он сдаст всю эту шелупень. Эту погань уже напалмом нужно выжигать. Вся законодательная и правовая система работает на них, а при педро всё, вообще, зацвело махровым цветом. Тут уже замешаны и международные коррупционеры из МВФ и прочих структур.
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азухенвей!! Зеленському варто оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести до ВР, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2936 хто ж всрався = такі вже наступний-Яценюк... "своя людина"..,
бо ж на Порошенко НЕМА-ЧОГО-ЧІПЛЯТИ?? Зеленському варто оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести до ВР, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5531

бутусов ти шлємазл... Зеленському варто оголосити законопроєкт про скасування поборів "майданчиками Яценка" невідкладним і внести до ВР, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7198
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Зелебобиков разберут олигархи для лоббирования своих интересов, скупая их оптом и в розницу. СН потихоньку стушкуется, а потом они передерутся и начнут создавать отдельные фракции. В этом я был уверен еще до незаконных выборов в ВР.
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Нужно просто перестать стрелять брать вэятки.
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Просто? И много таких знаешь среди депутатов, чиновников? Абсолютное большинство за взятками и неприкосновенностью в Раду и на посты идут
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для меня равнобедренно что " площадка Яценко", что " формула Штайнмайера", что казино " Рояль"
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Где-то верно. Во всех случаях ******. Но Яценко упырь знатный. Там на пару ярдов в местной валюте можно струсить.
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