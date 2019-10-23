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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3317) інвестиції (240) Японія (190)

 "Ми дуже серйозно налаштовані на реформи", - Зеленський закликав японські компанії інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії зустрівся з керівництвом компанії Marubeni Corporation.

Під час зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що на початку жовтня в Україні було підписано закон про стимулювання інвестиційної діяльності, який покликаний поліпшити інвестклімат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже серйозно налаштовані на реформи. Ми посилюємо на законодавчому рівні захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів", - зазначив Глава держави.

Президент також зазначив, що Україна виходить на завершальну стадію масштабної приватизації. "Ми підготуємо правову базу для приватизації понад 500 держпідприємств. Наші пріоритети: дерегуляція з переходом на онлайн-послуги від держави для бізнесу; ліквідація тіньової економіки та корупційних схем; розвиток інфраструктури; оптимізація податкової системи; запровадження в Україні європейських стандартів", - наголосив він.

Представники Marubeni Corporation розповіли, що вже постачають з України до Японії зернові та молочну продукцію і розраховують на розширення переліку агропромислової продукції. В Україні вони також реалізують екологічні проєкти, наприклад постачають сонячні панелі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відчуваю дружнє ставлення з вашого боку, - Зеленський на зустрічі з японськими парламентаріями

Глава держави запросив співрозмовників інвестувати в сміттєпереробні заводи в Україні, згадавши екологічні проблеми у Львові та інших українських мегаполісах.

Крім того, президент звернув увагу представників японської компанії на можливість інвестування в будівництво доріг в Україні.

"Уряд нещодавно порахував протяжність доріг національного значення - це 44 тис. кілометрів. Ми розглянемо пропозиції щодо розбудови сучасних доріг, цікаві концесійні проєкти", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155470
 
 
 Топ коментарі
 
После ваших реформы заводы закрываются а инвесторы те что есть забирают бабло! А весь мелкий и средний бизнес вообще в шоке от реформ и то же так сказать сидит на чемоданах! Думаешь после таких реформ сюда кто то пойдет!!
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Угу, там повні дурні, інтернета не мають та новини про Україну подивитися не можуть
Роб иак щоб ті хто вжепрацює не тікали, то нові самі прийдуть. А слова нічого не варті.
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Это тоже японская компания... "Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 9028


"Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 925

Ще один виробник сигарет відмовляється викуповувати акцизні марки на 350 мільйонів

Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо відмови викуповувати акцизні марки на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.
Про це повідомляє кореспондент ЕП.
"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами.
"Ми відмовляємося від замовлених акцизних марок на 350 млн грн через прийняття Верховною Радою законопроекту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", - сказав в коментарі ЕП директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела.https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/22/652828/
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Угу, там повні дурні, інтернета не мають та новини про Україну подивитися не можуть
Роб иак щоб ті хто вжепрацює не тікали, то нові самі прийдуть. А слова нічого не варті.
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В Україні є японська Амбасада та Японський центр, де є аналітики. Тому там є повна інформація.
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Он обещает инвестиции такие как на зелёном тарифе, сначала втянуть инвесторов в аферу, а потом прикинуться дурачком и всё отменить или урезать, то что пытает сделать сейчас Герус
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Алексей Арестович
Я давно сказал, что итоги правления Зеленского определит второй и третий состав его команды.
Назначение Сивохо главным специалистом по реинтеграции Донбасса в каком-то смысле стало кульминацией первого принципа назначения:
- кумовского.
«Кумовья» в ближайшее политическое время (до годовщины правления) развалят все, что смогут (ходят тёмные слухи, что в министерстве обороны, например, третий месяц не подписывают ключевые платёжные документы), зимние платежки за коммунальные добьют электорат и по факту констатации провала «креативной команды», придёт время чистки и замены.
На кого же будет осуществлена эта замена?..
Вы удивитесь и обрадуетесь.
На старые, добрые лица.
Например, на Юлию Владимировну в качестве премьера.
Второй принцип назначения вернётся к логике олигархического баланса, традиционного со времён Кучмы.
Одному кучерявому олигарху придётся подвинуться, ибо в Украине правление одного никогда не длится долго, также возможны, досрочные парламентские выборы.
После периода расколбашивания, связанного с захватом и делёжкой рынка земли, постановки и смены лиц и команд на ключевые должности, в стране снова воцарится олигархический консенсус, все, как в старые добрые времена.
Есть и крайние варианты: Зе может натупить в вопросе уступок Путину, тогда перебалансировку осуществит нечто, вроде военного Майдана.
Что не изменится:
- кучмовская модель государственности: несколько ФПГшек проедают страну, заигрывая с пролетариатом и люмпенами;
- эксплуатация политтехнологами худших человеческих качеств в электорате, т.е. развращение и без того развращенных, слабых, больных умов продолжится;
- старые команды снова вернутся к власти;
- бегство среднего класса во внешнюю и внутреннюю эмиграцию.
Что изменится:
- возможно, «технократический уряд» немножко подтянет фискальную дисциплину и сможет слегка улучшить регуляторную/инвестиционную политику в некоторых отраслях;
- политика движения в НАТО/ЕС будет ослаблена, в том или ином варианте, мы снова сдрейфуем к многовекторности по беларусско/казахскому варианту: Китай, Турция, Израиль, арабы там, где ими можно заместить Россию и ЕС.
Резюме:
- великие надежды на укрощение олигархов, на реанимацию среднего класса, замену модели проедания на модель развития, на устойчивое продвижение в ЕС/НАТО, не сбудутся.
Модель волшебника на голубом вертолете, модель «вдруг откуда не возьмись, появился вротебись», и всех спас, в Украине невозможна.
Не-воз-мож-на.
У нас для подвига быстрых, революционных реформ элементарно не хватает кадров: мы нация с многократно уничтоженной элитой, а сегодня ещё и развращенная до потери морального облика.
Любому супер-реформатору, занесённому на вершину по тому или иному капризу судьбы, просто не на кого будет опереться.
Для сверхцивилизационного рывка нужен сверхцивилизационный потенциал.
А откуда он у нас, если мы до сих пор не определились: к какой цивилизации принадлежим, а потенциал, и без того убогий, за 28 лет спустили в унитаз окончательно?
Рабочим сценарием для нас был бы консервативный сценарий, первой задачей руководителя в котором было бы бережное взращивание классов, на которых можно было бы опереться в деле курощения олигархов и воспитания люмпенов, а именно: силовиков, как касты и корпорации чести, и среднего, предпринимательского класса, как линии креатива и модернизации (олигархи силовиков коррумпируют до потери профессионализма, а люмпенов развращают до потери человеческого облика).
Вторая линия: постепенное, очень выверенное сужение пространства для произвола олигархата и спасения пролетариата от самих себя: т.е. создание справедливой судебной системы и - образования, особенно, усиленное образование для взрослых.
Ничего этого при Зеленском не будет.
Не тот кадр.
Конкретный олигарх съел его в течении четырёх месяцев после избрания, а олигархическая система доест к годовщине избрания.
То, что вы поверили в то, что конкретный кадр сможет поставить и решить задачи, которые ценой невероятных усилий еле-еле смогли решить Петр Первый и Дэн Сяопин - факт не столько его, сколько вашей биографии.
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Навчіть його робити харакірі, хай не ганьбиться, щоб соромно не було за нього.
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После ваших реформы заводы закрываются а инвесторы те что есть забирают бабло! А весь мелкий и средний бизнес вообще в шоке от реформ и то же так сказать сидит на чемоданах! Думаешь после таких реформ сюда кто то пойдет!!
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Это тоже японская компания... "Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 9028


"Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 925

Ще один виробник сигарет відмовляється викуповувати акцизні марки на 350 мільйонів

Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо відмови викуповувати акцизні марки на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.
Про це повідомляє кореспондент ЕП.
"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами.
"Ми відмовляємося від замовлених акцизних марок на 350 млн грн через прийняття Верховною Радою законопроекту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", - сказав в коментарі ЕП директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела.https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/22/652828/
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Сейчас послушают Зеленского и вернутся.
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Угу. Побежали японцы с деньгами в Украину аж волосы назад... Типо ни украинские новости не читают и наших чиновников, судей и мусоров во главе с рекетиром Рюкзаковым не знают.
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Так чогож не побігти,коли землю продаватимуть...Куплять тут пів Японіі,і пофіг їм ті острови з москалями...
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Vinainochka‏ @Vinainochka 17 ч.17 часов назад

"Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 1695

Британские СМИ пишут, что приглашены офиц. люди и члены королевских семей со 180 стран. 180!!! 2000 приглашённых. И у зеленског всего 3 встречи, и те отстойные.
Это ой как много о чем говорит.
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"Мы очень серьезно настроены на реформы", - всі жінки в Україні повинні одягати жовті платтячка. "Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 4466
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Настроены на реформы?
Да у вас рояль не настроен
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Компании будут из Японии , а рабочие из Вьетнама . Зеля , думай головой . Хотя , о чём я ...
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Порошенко тоже призывал. Тоже не думал? Или он правильно призывал, а Зеленский неправильно призывает? "Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 9996
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Странное сравнение . Петя торгаш , а зеля шут .
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И что? На данный момент он - президент. Это его обязанность.
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Ну по закону он - президент. Я не прикалываюсь. И Витя-Хам был президентом. И Петя-мародёр. Закон нужно уважать. "Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 8892
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В чём обязанность ? Пригласить на работу в Украину народ с не очень раскрытыми глазами ? Мы от них никогда не избавимся . Я не расист , но потом не обижайся , если будешь нянчить внуков с восточными чертами лица .
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Твоя логика мне понятна. Пригласит инвесторов из США - караул, негры наступают; пригласит японцев - караул, узкоплёночные поперли; пригласит немцев - ой, нацисты снова пришли на нашу землю; пригласит французов - караул, опять черножопые. Каких же тогда инвесторов нужно приглашать? "Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 1964
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Надо приглашать Деньги , при условии , что рабочие места будут предоставлены исключительно жителям Украины . Моя логика понятна ?
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Понятна. Почему ты решил, что приедут работать японцы? Потому что нынешний президент тебе не нравится? А Порошенко нравился и при нём ты был по поводу этого сопкоен?
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вот - вот, и пока оно несет там околесицу,
здесь Japan Tabacco Internetional - заявила о намерении закрыть свои завод в Украине и подала заяву до Державної фіскальної служби щодо відмови викуповувати акцизні марки на 350 мільйонів гривень.
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Вложи деньги в украинское предприятие а Зештанмаер возьмет и отведет войска за Днепр и окажутся японцы в обьятиях Орды. Им нах*** не впиралось ваши качели и ваша жизнь по понятиям а не по законам. Уже не говорю что инвестор ногой не ступит на землю где такие бешенные налоги. Саакашвили в Грузии снизил налоги до 3% чтобы привлечь инвесторов и ему ето удалось.
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японцы заценили наряд лены, накормили и отпустили
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Hellis‏ @13Hellis_13 58 мин.58 минут назад

"Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 4323

как я вчера и предположила, поездка Вовы в Японию имела три причины:
1. отдохнуть всем семейством, включая детей
2. удрать из Украины, где он ни хрена не понимает и ему страшно
3. встретиться на нейтральной территории с Штайнмайером (говорят, что встреча имела место быть)
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Нужно было добавить что Прилуки тому подтверждение.
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Серьезные аналитики считают, что Зеленский поставил крест на путинском плане Новороссии, когда 15.10.19 ТКГ поставили серию условий, типа ликвидации ДЛНР. А платные порохоботы все еще визжат о мифической зраде

Сценарий Кремля после провала проекта "Новороссии"

роспуск квазигруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня;
обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
вывод из территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы".


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Не "Зеленский поставил крест", а финансовая ситуация в Москве, которая больше не может содержать эти два зоопарка "Л/ДНР".
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Давно перестал читать Пионтковского: ни одно из его "экспертных" предположений-предсказаний не сбылось. Такой "эксперт", видимо...
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Не Зебіл поставив хрест на "новоросії", а добровольці та ЗСУ, і не в 2019 р., а в 2014-15 р.р.. А теперішній преЗЕдент в той час ложив свій х.й на клавіші рояля і похабив Україну.
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Монiка Зеленські в Токіо подякувала Назарбаєву за... "поддєржку України"!!!
Це при тому, що Казахстан підтримав окупацію доМбасу та анексію Криму, і вже 5 років голосує в ООН проти України...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2750278.html
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"Мы очень серьезно настроены на реформы", - Зеленский призвал японские компании инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 9095
Зеленский настраивается на рехформы. Саундчек
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Халва-халва.

Тем временем, медреформа остановлена, 1,7 млрд.гривен изъяты из бюджета МОЗ, через таможню не пропускают лекарства для тяжелобольных людей. У здания МОЗ опять автомобили персонажей из фармацевтической мафии.


Что б вы, черти, лечились не в Феофании, а в районной поликлинике, со своей зелёнкой и бинтами.

Тьфу.
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Черти они и есть. За что такое несчастье на Украину ?
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это да, живой пример тому, три табачные компании - Вritish American Tabacco, Philip Morris и Japan Tabacco Internetional - заявили о намерении закрыть свои заводы в Украине.
Самая крупная фабрика Украина British American Tobacco попросила у правительства отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.
как то так
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"Ми дуже серйозно налаштовані на реформи." А лице зробив серйозним? Японці не сміялися?
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а пока все обсуждают эту пургу от Зели, ...

Зеленский встретился со Штайнмайером: обсудили "нормандский формат" и Донбасс.

Президенты согласились, что "нормандский формат" является ключевым для прекращения боевых действий в Украине.

"Украина выполнила свою часть для восстановления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Зеленский.

... президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на "формулу Штайнмайера".
"Формула" очень короткая и предусматривает только то, что оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада закрепит этот особый статус на постоянной основе.
При этом о выводе войск и контроле над границей со стороны Украины до выборов в формуле не говорится.
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Для потока инвестиций должен быть первый Закон:
Расстрелять всех, кто захочет изменить условия ведения бизнеса и налоговую политику в ближайшие 20 лет!
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