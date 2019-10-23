 "Ми дуже серйозно налаштовані на реформи", - Зеленський закликав японські компанії інвестувати в Україну

Під час зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що на початку жовтня в Україні було підписано закон про стимулювання інвестиційної діяльності, який покликаний поліпшити інвестклімат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми дуже серйозно налаштовані на реформи. Ми посилюємо на законодавчому рівні захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів", - зазначив Глава держави.
Президент також зазначив, що Україна виходить на завершальну стадію масштабної приватизації. "Ми підготуємо правову базу для приватизації понад 500 держпідприємств. Наші пріоритети: дерегуляція з переходом на онлайн-послуги від держави для бізнесу; ліквідація тіньової економіки та корупційних схем; розвиток інфраструктури; оптимізація податкової системи; запровадження в Україні європейських стандартів", - наголосив він.
Представники Marubeni Corporation розповіли, що вже постачають з України до Японії зернові та молочну продукцію і розраховують на розширення переліку агропромислової продукції. В Україні вони також реалізують екологічні проєкти, наприклад постачають сонячні панелі.
Глава держави запросив співрозмовників інвестувати в сміттєпереробні заводи в Україні, згадавши екологічні проблеми у Львові та інших українських мегаполісах.
Крім того, президент звернув увагу представників японської компанії на можливість інвестування в будівництво доріг в Україні.
"Уряд нещодавно порахував протяжність доріг національного значення - це 44 тис. кілометрів. Ми розглянемо пропозиції щодо розбудови сучасних доріг, цікаві концесійні проєкти", - сказав Зеленський.
Роб иак щоб ті хто вжепрацює не тікали, то нові самі прийдуть. А слова нічого не варті.
Я давно сказал, что итоги правления Зеленского определит второй и третий состав его команды.
Назначение Сивохо главным специалистом по реинтеграции Донбасса в каком-то смысле стало кульминацией первого принципа назначения:
- кумовского.
«Кумовья» в ближайшее политическое время (до годовщины правления) развалят все, что смогут (ходят тёмные слухи, что в министерстве обороны, например, третий месяц не подписывают ключевые платёжные документы), зимние платежки за коммунальные добьют электорат и по факту констатации провала «креативной команды», придёт время чистки и замены.
На кого же будет осуществлена эта замена?..
Вы удивитесь и обрадуетесь.
На старые, добрые лица.
Например, на Юлию Владимировну в качестве премьера.
Второй принцип назначения вернётся к логике олигархического баланса, традиционного со времён Кучмы.
Одному кучерявому олигарху придётся подвинуться, ибо в Украине правление одного никогда не длится долго, также возможны, досрочные парламентские выборы.
После периода расколбашивания, связанного с захватом и делёжкой рынка земли, постановки и смены лиц и команд на ключевые должности, в стране снова воцарится олигархический консенсус, все, как в старые добрые времена.
Есть и крайние варианты: Зе может натупить в вопросе уступок Путину, тогда перебалансировку осуществит нечто, вроде военного Майдана.
Что не изменится:
- кучмовская модель государственности: несколько ФПГшек проедают страну, заигрывая с пролетариатом и люмпенами;
- эксплуатация политтехнологами худших человеческих качеств в электорате, т.е. развращение и без того развращенных, слабых, больных умов продолжится;
- старые команды снова вернутся к власти;
- бегство среднего класса во внешнюю и внутреннюю эмиграцию.
Что изменится:
- возможно, «технократический уряд» немножко подтянет фискальную дисциплину и сможет слегка улучшить регуляторную/инвестиционную политику в некоторых отраслях;
- политика движения в НАТО/ЕС будет ослаблена, в том или ином варианте, мы снова сдрейфуем к многовекторности по беларусско/казахскому варианту: Китай, Турция, Израиль, арабы там, где ими можно заместить Россию и ЕС.
Резюме:
- великие надежды на укрощение олигархов, на реанимацию среднего класса, замену модели проедания на модель развития, на устойчивое продвижение в ЕС/НАТО, не сбудутся.
Модель волшебника на голубом вертолете, модель «вдруг откуда не возьмись, появился вротебись», и всех спас, в Украине невозможна.
Не-воз-мож-на.
У нас для подвига быстрых, революционных реформ элементарно не хватает кадров: мы нация с многократно уничтоженной элитой, а сегодня ещё и развращенная до потери морального облика.
Любому супер-реформатору, занесённому на вершину по тому или иному капризу судьбы, просто не на кого будет опереться.
Для сверхцивилизационного рывка нужен сверхцивилизационный потенциал.
А откуда он у нас, если мы до сих пор не определились: к какой цивилизации принадлежим, а потенциал, и без того убогий, за 28 лет спустили в унитаз окончательно?
Рабочим сценарием для нас был бы консервативный сценарий, первой задачей руководителя в котором было бы бережное взращивание классов, на которых можно было бы опереться в деле курощения олигархов и воспитания люмпенов, а именно: силовиков, как касты и корпорации чести, и среднего, предпринимательского класса, как линии креатива и модернизации (олигархи силовиков коррумпируют до потери профессионализма, а люмпенов развращают до потери человеческого облика).
Вторая линия: постепенное, очень выверенное сужение пространства для произвола олигархата и спасения пролетариата от самих себя: т.е. создание справедливой судебной системы и - образования, особенно, усиленное образование для взрослых.
Ничего этого при Зеленском не будет.
Не тот кадр.
Конкретный олигарх съел его в течении четырёх месяцев после избрания, а олигархическая система доест к годовщине избрания.
То, что вы поверили в то, что конкретный кадр сможет поставить и решить задачи, которые ценой невероятных усилий еле-еле смогли решить Петр Первый и Дэн Сяопин - факт не столько его, сколько вашей биографии.
Ще один виробник сигарет відмовляється викуповувати акцизні марки на 350 мільйонів
Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо відмови викуповувати акцизні марки на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.
Про це повідомляє кореспондент ЕП.
"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами.
"Ми відмовляємося від замовлених акцизних марок на 350 млн грн через прийняття Верховною Радою законопроекту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", - сказав в коментарі ЕП директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела.https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/22/652828/
Британские СМИ пишут, что приглашены офиц. люди и члены королевских семей со 180 стран. 180!!! 2000 приглашённых. И у зеленског всего 3 встречи, и те отстойные.
Это ой как много о чем говорит.
Да у вас рояль не настроен
здесь Japan Tabacco Internetional - заявила о намерении закрыть свои завод в Украине и подала заяву до Державної фіскальної служби щодо відмови викуповувати акцизні марки на 350 мільйонів гривень.
как я вчера и предположила, поездка Вовы в Японию имела три причины:
1. отдохнуть всем семейством, включая детей
2. удрать из Украины, где он ни хрена не понимает и ему страшно
3. встретиться на нейтральной территории с Штайнмайером (говорят, что встреча имела место быть)
Сценарий Кремля после провала проекта "Новороссии"
роспуск квазигруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня;
обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
вывод из территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы".
Це при тому, що Казахстан підтримав окупацію доМбасу та анексію Криму, і вже 5 років голосує в ООН проти України...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2750278.html
Зеленский настраивается на рехформы. Саундчек
Тем временем, медреформа остановлена, 1,7 млрд.гривен изъяты из бюджета МОЗ, через таможню не пропускают лекарства для тяжелобольных людей. У здания МОЗ опять автомобили персонажей из фармацевтической мафии.
Что б вы, черти, лечились не в Феофании, а в районной поликлинике, со своей зелёнкой и бинтами.
Тьфу.
Самая крупная фабрика Украина British American Tobacco попросила у правительства отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.
как то так
Зеленский встретился со Штайнмайером: обсудили "нормандский формат" и Донбасс.
Президенты согласились, что "нормандский формат" является ключевым для прекращения боевых действий в Украине.
"Украина выполнила свою часть для восстановления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Зеленский.
... президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на "формулу Штайнмайера".
"Формула" очень короткая и предусматривает только то, что оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада закрепит этот особый статус на постоянной основе.
При этом о выводе войск и контроле над границей со стороны Украины до выборов в формуле не говорится.
Расстрелять всех, кто захочет изменить условия ведения бизнеса и налоговую политику в ближайшие 20 лет!