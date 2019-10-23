 Моє головне завдання - ментально повернути жителів окупованих територій в Україну, - Сивохо

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у середу в Краматорську, де проходило виїзне засідання комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Криму.
"Це як раз моє головне завдання (ментально повернути жителів окупованих територій в Україну. - Ред.). Коли на людей стільки років навішували маркери "свій - чужий", коли працювала пропаганда, по обидва боки, з обох сторін працювала пропаганда ... Дуже важко це буде, це не моментально, це дуже довгий процес, але починати потрібно було вже вчора. Почнемо сьогодні", - сказав Сивохо.
Сивохо зауважив, що працюватиме із гуманітарними проблемами, даватиме поради.
"Що буде ухвалювати, і які кроки на підставі моїх порад буде робити виконавча влада - побачимо. Поки не розкажу про свої пропозиції, тому що деякі можуть бути відкинуті, а деякі - прийняті. З тих, що будуть прийняті, я сам до вас ( ЗМІ. - Ред.) буду звертатися, щоб ви допомагали вам розкручувати цю тему", - зазначив він.
Говорячи про настрої серед жителів окупованого Донбасу, радник секретаря РНБО сказав, що "це одне з найскладніших питань, але зараз склалася унікальна ситуація, і гріх нею не скористатися".
Сивохо розповів, що народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко, який також став радником секретаря РНБО з реінтеграції та відновлення Донбасу, буде займатися гуманітарними проблемами Луганської області, а сам Сивохо - Донецької області.
"І разом ми, звичайно ж, перетинатимемося", - додав він.
Нагадаємо, 21 жовтня Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря СНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
Ну вот например, жители ОРДИЛО, ненавидящие Украину и желающие жить в России, - зачем они нам нужны, зачем их "ментально возвращать"?
Есть поднявшиеся на грабежах и гуманитарках и у кого руки в крови.
А Сивохи нам их мнение за мнение людей которых они в задожниках держат выдают.
Кримінальний кодекс України Стаття 161
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-161.htm
Вот это я поддердиваю.
Отправить всю эту компанию в ордло и пусть там ментально возврвщают жителей.
Всяких моторыл и прочих.
А потом проведем среди них опрос понравилось им или нет.
Если живы будут.
Для этого жирдяя надо на Хрещатике столб потолще выбрать, а то обычный не выдержит.
Кримінальний кодекс України Стаття 161
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-161.htm
Стаття 110
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-110.htm
Про ветерана погибшего вчера.
Почему он не уехал в Польшу как ему предлагали евроинтеграторы?
По моему проблема как раз в том что в таможенный союз интеграторы не уехали в рашу.
Кримінальний кодекс України Стаття 161
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-161.htm
Вот хочется человеку в таможенный союз и умереть в рассии ... ну собери чемодан и вали.
Нет.
Не хотят...
Когда важна будет крепость руки
И вот ты стоишь на берегу
И думаешь плыть или не плыть
сивоха несмешная,езжай на Бимбас,пропаганду курить,долболоб жырный.
Кримінальний кодекс України Стаття 161
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-161.htm
Ментальное расстройство (МР) - это психическое заболевание или нарушение психического (интеллектуального) развития, которое ограничивает способность человека работать или обслуживать себя, а также осложняет процесс интеграции в общество.