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 Політика України
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Все про:РНБО (584) Сивохо (2)

 Моє головне завдання - ментально повернути жителів окупованих територій в Україну, - Сивохо

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення окупованих територій Донбасу Сергій Сивохо зазначив, що пропонуватиме органам влади певні ідеї з гуманітарної політики щодо окупованих територій Донбасу, і прийняті до виконання пропозиції будуть потім доноситися суспільству.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у середу в Краматорську, де проходило виїзне засідання комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Криму.

"Це як раз моє головне завдання (ментально повернути жителів окупованих територій в Україну. - Ред.). Коли на людей стільки років навішували маркери "свій - чужий", коли працювала пропаганда, по обидва боки, з обох сторін працювала пропаганда ... Дуже важко це буде, це не моментально, це дуже довгий процес, але починати потрібно було вже вчора. Почнемо сьогодні", - сказав Сивохо.

Сивохо зауважив, що працюватиме із гуманітарними проблемами, даватиме поради.

"Що буде ухвалювати, і які кроки на підставі моїх порад буде робити виконавча влада - побачимо. Поки не розкажу про свої пропозиції, тому що деякі можуть бути відкинуті, а деякі - прийняті. З тих, що будуть прийняті, я сам до вас ( ЗМІ. - Ред.) буду звертатися, щоб ви допомагали вам розкручувати цю тему", - зазначив він.

Читайте також: Працювати будемо з людьми і смислами. З висновками прошу не поспішати, - Сивохо про своє призначення у РНБО

Говорячи про настрої серед жителів окупованого Донбасу, радник секретаря РНБО сказав, що "це одне з найскладніших питань, але зараз склалася унікальна ситуація, і гріх нею не скористатися".

Сивохо розповів, що народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко, який також став радником секретаря РНБО з реінтеграції та відновлення Донбасу, буде займатися гуманітарними проблемами Луганської області, а сам Сивохо - Донецької області.

"І разом ми, звичайно ж, перетинатимемося", - додав він.

Нагадаємо, 21 жовтня Сивохо повідомив, що його призначили радником секретаря СНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155468
 
   
 Топ коментарі
 
Ментально возвращать - это жесть.
А не идиота назначить на должность нельзя было?
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И вашим и нашим позиция малороса "с обеих сторон была пропаганда" а что Украина на своей земле пропагандировала?
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Краще нехай він заспіває жителям дамбаса "Hello, Dolly"...
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Господи, ну что за идиотов понабирали во власть!
Ну вот например, жители ОРДИЛО, ненавидящие Украину и желающие жить в России, - зачем они нам нужны, зачем их "ментально возвращать"?
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Да нет там таких жителей.
Есть поднявшиеся на грабежах и гуманитарках и у кого руки в крови.
А Сивохи нам их мнение за мнение людей которых они в задожниках держат выдают.
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Тихіше на поворотах, бовдур.
Кримінальний кодекс України Стаття 161
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-161.htm
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Все аут нет не сил смеятся не грустить полный улет Моє головне завдання - ментально повернути жителів окупованих територій в Україну, - Сивохо - Цензор.НЕТ 2831
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Главное держись не бухай мы знаем вашу проблему с алкоголем.
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С каких это обеих сторон, и какая пропаганда? Что несёт этот дебил? Откуда такие берутся? Он же полностью "рускомирский"!!!!
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да, Сережа, маркер "свой-чужой" работает..а ты,гнида зеленая, для начала просто развалишь армию..где и работает маркер "свой-чужой".про пропаганду оно лепечет..так давай начнем брататься с убийцами украинцев-"все же не так однозначно"..
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цікаво він дуркує чи дурнуватий яка пропаганда є війна чи не є ,відведіть ущербного на передову ,в окоп на сутки тільки щоб росіяни не знали місце знаходження і може до нього дійде що пропаганда не тільки медійна
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Ты, блин, для начала сам перестань быть малоросийским хохлом подкацапским!
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Станцуешь? Или умняк состроишь Менделеевский?
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Треба відправити старого паяца на територію ОРДЛО,хай там цим і займається
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Вот.
Вот это я поддердиваю.
Отправить всю эту компанию в ордло и пусть там ментально возврвщают жителей.
Всяких моторыл и прочих.
А потом проведем среди них опрос понравилось им или нет.
Если живы будут.
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"с обєіх старон работала прапаганда"! Зі слів цього сивочолого скомароха виходить, що зафіксоване в Конституції твердження про Україну, як про унітарну державу - це є пропаганда.
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Т.е. независимость Украины, язык, и т.п. - это все Цукраинскач пропаганда"????
Для этого жирдяя надо на Хрещатике столб потолще выбрать, а то обычный не выдержит.
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в мене тікі 1 коментар.. а на кой херес їх повертати.. навіть ментально?
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Тихіше на поворотах, бовдур.
Кримінальний кодекс України Стаття 161
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-161.htm
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А воду Сивоха тоже научился заряжать..?
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В 2014 году Сивохо принимал участие в Антимайдане, то есть рыговская душонка. Что он может сделать хорошего для Украины? Правильно, ничего, а вот на "русский мир" он работать будет.
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Там в соседней теме один антимайдановец высказался.
Про ветерана погибшего вчера.
Почему он не уехал в Польшу как ему предлагали евроинтеграторы?
По моему проблема как раз в том что в таможенный союз интеграторы не уехали в рашу.
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Ватник будет пытаться ментально вернуть ватников в Украину??? Сначала "совок" из своей башки вытруси, "ментальный возвращатель" ... Вся верхушка "слуг" - убогие совкодрочеры, которые воспринимают Украину не иначе, как УССР... Отсюда и их быдлоюмор ниже пояса и показное "мышебратство"... Это носители совкового менталитета, а не граждане Украины.
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Тихіше на поворотах, бовдур.
Кримінальний кодекс України Стаття 161
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-161.htm
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Ватник когда вы на антимайданах призывали Януковича давить майДаунов танками вы о равноправии не думали?
Вот хочется человеку в таможенный союз и умереть в рассии ... ну собери чемодан и вали.
Нет.
Не хотят...
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Не выдавай желаемое за действительное.
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Что будут стоить,тысячи слов
Когда важна будет крепость руки
И вот ты стоишь на берегу
И думаешь плыть или не плыть Моє головне завдання - ментально повернути жителів окупованих територій в Україну, - Сивохо - Цензор.НЕТ 2172
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вобщем,зэ ******** на отлично-такого передаста в РНБО...
сивоха несмешная,езжай на Бимбас,пропаганду курить,долболоб жырный.
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Тихіше на поворотах, бовдур.
Кримінальний кодекс України Стаття 161
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-161.htm
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слы,макака необъезженая,жене своей статьи КК покажешь вместо.
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Малорос буде ментально повертати? Його промова вже дала відповідь, що його самого треба ментально повертати разом із депутатом Шевченко, Мендель і купою малоросів. Фраза, що була пропаганда з обох боків, то це він про Україну? Яку ж пропаганду вела Україна, молоросе?
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В принципе это задача именно для шоумена, работавшего с большими аудиториями. Вот только боюсь расийское количество победит украинское качество (если таковле и будет)...
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Ментально вернуть - супраментальными методами? Моє головне завдання - ментально повернути жителів окупованих територій в Україну, - Сивохо - Цензор.НЕТ 62
Ментальное расстройство (МР) - это психическое заболевание или нарушение психического (интеллектуального) развития, которое ограничивает способность человека работать или обслуживать себя, а также осложняет процесс интеграции в общество.
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Я думал он будет защищать интересы Мои и его избирателей, а не тех кто на них посягнул...
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Ща «Облако в штанах» как выйдет в степь широкую и жители оккупированных территорий не ментально, а моментально вернуться в Украину.
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Неужели во власти стали появляться здравомыслящие люди
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Зачем ломать людей через колено. Из этого ничего хорошего не получится. Этот процесс займет десятилетия, а может поколения. Нужно вводить миротворцев и замораживать конфликт.
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