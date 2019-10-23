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 Протести в Гонконзі: влада офіційно відкликала законопроєкт, який обурив учасників мітингу

Влада Гонконгу виконала одну з вимог протестувальників. Вона остаточно відкликала законопроєкт, що став причиною заворушень.

Рішення відкликати законопроєкт ухвалив парламент Гонконгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Таким чином влада Гонконгу виконала одну з п'яти вимог учасників акцій протесту, які не вщухають вже кілька місяців.

Reuters зазначає, що це рішення навряд чи призведе до закінчення протистояння протестувальників і влади. Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам ще 4 вересня у своєму відеозверненні оголосила про початок процедури відкликання законопроєкту, але це не послабило масові акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Гонконгу обіцяє відкликати законопроєкт про екстрадицію в Китай. Протестувальники вважають це недостатнім

Водночас керівництво Китаю планує в довгостроковій перспективі зняти главу місцевого уряду Гонконгу. Як повідомляє видання Financial Times, вже в травні наступного року Лам може замінити її наступник. Міняти керівника регіону в Пекіні збираються тільки після того, як ситуація в Гонконзі стабілізується.

Китайське правління не хоче створити враження готовності йти на поступки протестувальникам, пише Financial Times.

Нагадаємо, протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців. Жителі міста виступили проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в деякі дні в акціях брали участь більш як мільйон осіб. На початку жовтня демонстранти почали надягати маски. Пізніше це було заборонено судом, що, в свою чергу, викликало нову потужну хвилю протестів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155467
 
   
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Зебилы, смотрите, чтоб бывает, когда начинают шутить с народом!
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ну вот почему власть слышит свой народ только через пиз*юлину?
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скоро в Украине - моника доиграется, до одного из требований - будет его отставка - пока пусть отменяет ту глупость шо уже попринимали - дебилы
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Вот как нужно требовать отмены законов!
А не 50 человек у порога с плакатами, в позе просителей.
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Сейчас в Чили серьезная заварушка, почему-то ничего не пишут.
Протести в Гонконзі: влада офіційно відкликала законопроєкт, який обурив учасників мітингу - Цензор.НЕТ 7660

Протести в Гонконзі: влада офіційно відкликала законопроєкт, який обурив учасників мітингу - Цензор.НЕТ 1945
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