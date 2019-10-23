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 Суспільство
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Все про:Аваков (1261) посвідчення водія (32)

 Уряд підтримав ініціативи МВС та Мінцифри щодо впровадження цифрових водійських посвідчень і віртуальних номерних знаків, - Аваков

Сьогодні, 23 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про введення електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

А також підтримав проєкт закону про спрощення процесу присвоєння і видачі номерних знаків. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

Уряд підтримав ініціативи МВС та Мінцифри щодо впровадження цифрових водійських посвідчень і віртуальних номерних знаків, - Аваков 01

Міністр внутрішніх справ зазначив, що зараз підтвердженням наявності у водія права на керування транспортним засобом є посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, технічний опис яких затверджено відповідною постановою Кабінету Міністрів. У разі відсутності при собі цих документів до водія застосовується адміністративне стягнення.

"Тільки за 9 місяців цього року до адміністративної відповідальності за ці порушення притягнуто близько 160 000 осіб. Тому ми пропонуємо за бажанням громадянина і за допомогою відповідного мобільного додатка "Дія" генерувати електронні права і техпаспорт. Такі електронні документи матимуть рівнозначну юридичну силу і так само будуть ідентифікувати громадянина. Поліція має притягати до відповідальності не за відсутність при собі прав або техпаспорта, а за відсутність законних підстав для водіння", - сказав Арсен Аваков.

Проєкт розроблено МВС спільно з Мінцифри з метою реалізації завдання Президента України про введення "держави в смартфоні".

Глава МВС додав, що ще одне нововведення, яке очікується, - впровадження віртуальних номерних знаків. Проєкт закону, який передбачає зміну процесу реєстрації транспортних засобів - максимальне спрощення процесу присвоєння і видачі номерних знаків, підтримав уряд і згодом його розгляне Верховна Рада.

Уряд підтримав ініціативи МВС та Мінцифри щодо впровадження цифрових водійських посвідчень і віртуальних номерних знаків, - Аваков 02

"Під час реєстрації транспортних засобів громадянин міг вибрати номерний знак лише з переліку, які були саме в цьому сервісному центрі. Люди були обмежені в можливості вибору номерного знака для транспортного засобу, а держава витрачала бюджетні кошти на придбання, зберігання і передачу між сервісними центрами і ЦНАП виготовлених номерів. Вигравали від цього тільки корупціонери, які "допомагали" вибрати "красивий" номер, а також великі монополісти - виробники номерів", - зазначив міністр.

Арсен Аваков сказав, що під час реєстрації транспортного засобу людина отримуватиме свідоцтво про його реєстрацію з обраним номерним знаком.

"Потім зможе замовляти у будь-якого виробника потрібний номер. Головна вимога - відповідність номерного знака державному стандарту", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155464
 
 
 Топ коментарі
 
"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня, которые были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦПАУ изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров", отметил министр.
Арсен Аваков сказал, что при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком.
"После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту", - отметил министр внутренних дел. Источник: https://censor.net.ua/n3155464
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Тут підтримую на усі 100%. Наскільки знаю, в тій же Грузії таке вже давно діє.
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Половина коментунов тупо стучат по клаве не читая инфо, а часть не в состоянии понять написанное. Диагноз - 95 квартал!
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снова придумали как развести народ на бабло ?
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элементарно Ватсон ,все добровольное у нас становиться добровольно-принудительно-платным Правительство поддержало инициативы МВД и Минцифры по внедрению цифровых водительских удостоверений и виртуальных номерных знаков, - Аваков - Цензор.НЕТ 2255
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А вы наивно полагаете, что сможете свободно выбрать любой свободный номер?!
Вам дадут не выбор, а иллюзию выбора! Можете не сомневаться, что "крутые" номера будут зарезервированы и механизм такого резервирования, наверняка будет присутствовать поскольку всегда есть временной лаг между регистрацией, внесением оплаты и возможностью выбрать номер.
Но если вы заплатите то диапазон выбора у вас существенно расширится
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По поводу номера мне абсолютно до лампочки. А вот электронные права - хорошая штука.
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Мабуть не це головне. За допомогою електронних посвідчень буде певним (не простим) людям буде легше уникнути відповідальности.
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Для "непростих" людей і зараз легко уникати відповідальності. Яким чином електронне посвідчення ще більше зможе на це вплинути?
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"...я не я і хата не моя...", "... це якась похибка..." "кілька посвідчень"

"непростим" все спроститься до неможливого (для простих).
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Ймовірність використання як доказу. Матеріального.
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Уже б ввели электронный реестр свидетельств водителя с отпечатком пальцув. Приложил палец - и у мента нарисовалось ФИО, категория, последний медосмотр, и какими автомобилями владеет. Палец точно дома не забудешь.
- я сегодня два часа объясняла полицейскому, что вчера я была в других босоножках, поэтому права остались в другой сумочке.
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Так мене ще в минулому році по планшету пробили, дай їм Бог здоров'я. Забув документи вдома при собі мав тільки пенсійне в гаманці. Нормально прошло.
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"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня, которые были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦПАУ изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты - производители номеров", отметил министр.
Арсен Аваков сказал, что при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком.
"После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака государственному стандарту", - отметил министр внутренних дел. Источник: https://censor.net.ua/n3155464
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Тут підтримую на усі 100%. Наскільки знаю, в тій же Грузії таке вже давно діє.
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У меня номера 66-66, больше таких ни у кого нет.
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А як це, віртуальних номерних знаков? Хтось їде без номерів, збиває когось і поїхав... А тут всі свідЄтЄлі достали смртХВони і наводять на машину щоб QR код сфотограХВувати і взнати хто ж владЄлЄц, мля?
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Половина коментунов тупо стучат по клаве не читая инфо, а часть не в состоянии понять написанное. Диагноз - 95 квартал!
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Зняти усі знаки та світлофори. Нехай водії їздять "по смартфонах".
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Я вас прошу, тоді їздити будуть обережно навіть судді з депутатами. На перехресті будуть вибігати подивитися чи не їде бувало який КрАЗ.
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Для ВИРТУАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ в самый раз! На раз понюхать...
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В Польше вообще не надо при себе иметь ву,сра,и страховку!!!
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Заодно и электронные пенсионные удостоверения, чтобы кондуктор в трамвае не приставал.
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Виртуальные права и виртуальный номерной знак дают право: "Управлять виртуальным транспортным средством!"
И обязанность: "Платить реальные налоги за это".
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