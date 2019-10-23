 Щоб "прослушка" запрацювала, потрібна технічна інфраструктура і зміни до нормативно-правових актів, - НАБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Закріплення в КПК України права НАБУ на "прослушку" — це справжня перемога. Однак скористатися ним НАБУ зможе не одразу", - йдеться в повідомленні.
"Насамперед потрібно привести у відповідність до положень статті 263 КПК України нормативно-правові акти, якими на сьогоднішній день врегульовані процедури встановлення та використання технічних засобів, що забезпечують проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж", - пояснили у відомстві.
Також необхідно побудувати інфраструктуру, яка забезпечуватиме практичну реалізацію наданих НАБУ повноважень.
"Процес вимагає підготовки складних технічних рішень у взаємодії з уповноваженими державними органами та операторами телекомунікацій", - підкреслили в прес-службі.
Скільки саме часу потрібно на ці зміни - в НАБУ не уточнили.
"Сподіваємося, що процес створення "замкнутого циклу" здійснення зняття інформації з телекомунікаційних мереж виключно силами НАБУ завершиться якомога швидше", - додали у відомстві.
Нагадаємо, Верховна Рада України 4 жовтня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства" (№1009). Цей закон дозволяє НАБУ і ДБР здійснювати прослуховування після отримання санкції суду, без участі СБУ.
Президент Володимир Зеленський підписав закон 15 жовтня. 17 жовтня документ набув чинності.
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