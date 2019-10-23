EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Події
  1037  34
Все про:арешт (1016) державна зрада (248) Бровченко Юрій (3)

 Суд заарештував підозрюваного в зраді ексзаступника міністра економіки Бровченка з можливістю виходу під заставу в 3,4 млн грн

Шевченківський районний суд Києва заарештував колишнього заступника міністра економіки в уряді Володимира Гройсмана Юрія Бровченка з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний ресурс "Ґрати" у Facebook.

Прокуратура і СБУ підозрюють Бровченка в державній зраді. Йому інкримінують укладення свідомо збиткового контракту з іноземною компанією на поставку промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на ДАХК "Артем" на загальну суму понад $16,5 млн.

Згідно з повідомленням СБУ, Бровченко, керівництво "Артема" і держпідприємства "Український державний центр "Безпека"" діяли на шкоду державним інтересам України - переказали на рахунки фіктивних офшорних компаній аванс у $8,2 млн, який потім присвоїли учасники схеми. Замовлене обладнання в Україну так і не надійшло.

Адвокат Бровченка Сергій Стретович повідомив, що оскаржуватиме запобіжний захід в апеляції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки Бровченка. ФОТО

Нагадаємо, співробітники контррозвідки СБУ затримали Бровченка в аеропорту "Бориспіль" у вівторок нібито під час спроби втекти від слідства. 17 жовтня було затримано ще двох підозрюваних: іноземного громадянина та директора українського держпідприємства, імен яких спецслужба не розголошує. Останньому вже обрано запобіжний захід у вигляді арешту із заставою в 2,8 млн гривень. У будинках і на роботі підозрюваних відбулися обшуки.

Президент Петро Порошенко в серпні 2018 року представив на київському заводі "Артем" нову лінію з виробництва 152-мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт". За повідомленнями адміністрації п'ятого президента, лінія і самі снаряди пройшли успішні випробування, вирішувалося питання про виробництво на заводі великокаліберних снарядів натівського зразка.

Суд заарештував підозрюваного в зраді ексзаступника міністра економіки Бровченка з можливістю виходу під заставу в 3,4 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155453
 
 
 Топ коментарі
 
Ахуенные законы,за госизмену выход под залог.Украина вряд ли долго просуществует.
 показати весь коментар
 
И опять в аэропорту сняли . После первого ноль первого в аэропортах Украины нужно организовывать спец бригаду мастеров вылавливания крупной и скользкой рыбы.
 показати весь коментар
 
задача для первокласника:
если украсть 16 млн долларов, сколько времени необходимо, что бы откупиться за 136 тисяч долларов?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тепер кожного міністра можна садити у тюрму.
 показати весь коментар
 
 
Ага. Вчера вон папа Беня обозвал цельных новых министров уродами и конченными дебилами - и в ответ гробовая тишина .... и обиженное посапывание в две дырочки. А может с перепугу и в три..... Один даже с ним согласился. Они приглашения от папы "попить кофе" или знакомства с Мандичем боятся больше любой тюрьмы.
 показати весь коментар
 
 
Хотите посмеяться?

Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием. И что они тепрь14 ноября предъявят? Календарики и те не прокатили... Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко с возможностью выхода под залог в 3,4 млн грн - Цензор.НЕТ 7307
 показати весь коментар
 
 
статья госизмена, продал секреты и откупился, ничего не понимаю
 показати весь коментар
 
 
т.зв. "конституційний_суд", цей клуб високооплачуваних сантехніків, зробив це можливим.
 показати весь коментар
 
 
Ну, теперь хоть понятно стало, что гос. измена стОит где-то 3,4 млн. грн.. Раньше-то никто не знал. Могли только догадываться...
 показати весь коментар
 
 
******** законы,за госизмену выход под залог.Украина вряд ли долго просуществует.
 показати весь коментар
 
 
важно, чтобы они вернули деньги, которые украли, отсюда и залоги. все конечно не вернут, но хоть что-то...
 показати весь коментар
 
Все вірно.Обрали нових,які почали хлопати старих зрадників України з шобли Мародера Поросёнкова.
 показати весь коментар
 
 
Обрали нових зрадників замість старих Суд заарештував підозрюваного в зраді ексзаступника міністра економіки Бровченка з можливістю виходу під заставу в 3,4 млн грн - Цензор.НЕТ 3904
 показати весь коментар
 
задача для первокласника:
если украсть 16 млн долларов, сколько времени необходимо, что бы откупиться за 136 тисяч долларов?
 показати весь коментар
 
 
Украли 200 млн гривень а залог-всего 4 млн гривен. В Украине ВЫГОДНО воровать имея такой-же воровской суд. Ведь Судья вполне может согласно закону присудить адекватную сумму залога:хотя-бы 100 млн гривень,но не стал этого делать. Судьи хуже любого оккупанта работают на развал страны
 показати весь коментар
 
 
И опять в аэропорту сняли . После первого ноль первого в аэропортах Украины нужно организовывать спец бригаду мастеров вылавливания крупной и скользкой рыбы.
 показати весь коментар
 
 
А я думаю, зачем им этот мелкий заместитель, а он оказывается в офшорных дел. Думаю, показания дал. Потому и отпускают под залог.
 показати весь коментар
 
 
За госизмену в состоянии войны выпустили под залог???
Судью на мыло и страна должна знать этого "героя" не только Ф.И.О. но и фото. Гнать таких с гослужбы надо.
 показати весь коментар
 
 
Результати 5 років правління будки пэпэ.
 показати весь коментар
 
А Зебіли не можуть нічого виправити, то тепер їм не місце при владі
 показати весь коментар
 
госизменв стоит сейчас 3 миллиона гривен, а не 9 грамм
 показати весь коментар
 
 
Я так зрозумів, що суму застави призначили, виходячи з того скільки в нього було при собі в кишенях.
 показати весь коментар
 
 
Якщо підписання свідомо збиткового контракту це зрада,то чим є свідома згода на формулу штайнмаєра?
 показати весь коментар
 
Цікаво,хто отримав мільйон за донос? Ну по-любому ж донос оформили,і гроші розділили.
 показати весь коментар
 
У Гройсмана -переводчик -шпиён,министр-шпиён.Презизидент?
 показати весь коментар
 
Де Головнокомандувач?
Як де? На Мальдівах.
А, як же він керує армією під час війни?
Як, як - по скайпу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору