 Суд заарештував підозрюваного в зраді ексзаступника міністра економіки Бровченка з можливістю виходу під заставу в 3,4 млн грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний ресурс "Ґрати" у Facebook.

Прокуратура і СБУ підозрюють Бровченка в державній зраді. Йому інкримінують укладення свідомо збиткового контракту з іноземною компанією на поставку промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на ДАХК "Артем" на загальну суму понад $16,5 млн.

Згідно з повідомленням СБУ, Бровченко, керівництво "Артема" і держпідприємства "Український державний центр "Безпека"" діяли на шкоду державним інтересам України - переказали на рахунки фіктивних офшорних компаній аванс у $8,2 млн, який потім присвоїли учасники схеми. Замовлене обладнання в Україну так і не надійшло.

Адвокат Бровченка Сергій Стретович повідомив, що оскаржуватиме запобіжний захід в апеляції.

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Нагадаємо, співробітники контррозвідки СБУ затримали Бровченка в аеропорту "Бориспіль" у вівторок нібито під час спроби втекти від слідства. 17 жовтня було затримано ще двох підозрюваних: іноземного громадянина та директора українського держпідприємства, імен яких спецслужба не розголошує. Останньому вже обрано запобіжний захід у вигляді арешту із заставою в 2,8 млн гривень. У будинках і на роботі підозрюваних відбулися обшуки.

Президент Петро Порошенко в серпні 2018 року представив на київському заводі "Артем" нову лінію з виробництва 152-мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт". За повідомленнями адміністрації п'ятого президента, лінія і самі снаряди пройшли успішні випробування, вирішувалося питання про виробництво на заводі великокаліберних снарядів натівського зразка.





