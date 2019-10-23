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Все про:граната (485) Київ (6643) смерть (3589) Бутусов Юрій (1083)

 Загиблий від вибуху гранати в Києві ветеран Дегтярьов вів боротьбу за існування, оскільки знайти роботу з важким пораненням було нелегко, - Бутусов

Від вибуху гранати в центрі Києва загинув ветеран Війни за Незалежність Віктор Дегтярьов, позивний Сенсей, активіст Майдану, ветеран батальйону "Донбас".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Як видно із запису відеокамери, Дегтярьов сидів поруч із місцевим охоронцем, вони просто спілкувалися, коли граната вибухнула у ветерана в лівій руці. Загинули обидва. Поруч на вулиці йшла дівчина, перехожа, її зачепило дрібним осколком, це легке поранення. З огляду на характер поранень, найімовірніше, подію буде кваліфіковано як необережне поводження зі зброєю. У речах Дегтярьова знайдено ще один запал від гранати. Але, звичайно, гранати - не іграшка, і вони не вибухають просто так…", - зазначив журналіст.

"Віктор Дегтярьов - майор морської піхоти в запасі, служив за часів СРСР, жив із сім'єю декілька днів в офісі громадської організації. Свого житла у сім'ї немає, живуть на знімних квартирах. Разом з Віктором в офісі жила дружина - Олександра Дектярьова (Oleksandra Dektiarova), 14-річний син і 5-річна донька, яка щойно оговталася від пневмонії, її ледь врятували київські лікарі. Старшій доньці 17 років, вона поїхала навчатися за кордон. Сенсей працював тренером з бойових мистецтв, був завзятим мисливцем. Брав активну участь у Революції Гідності, а коли прийшла війна, сколотив невелику розвідувальну групу добровольців-ветеранів морської піхоти - групу "Купол", і пішов на війну в складі батальйону "Донбас", навіть не встигнувши оформити які-небудь папери. Група взяла активну участь у бойових діях, показала себе з найкращого боку. Саме розвідувальна група Дегтярьова йшла попереду на напрямку атаки в першому бою батальйону "Донбас" під час Іловайської операції. 10 серпня в районі села Третяки під Іловайськом противник влаштував засідку: група "Купол" була раптово атакована з двох боків. Загинув на місці доброволець Вадим Антонов, позивний Літак, прийнявши на себе чергу кулемета. Поруч із ним ішов і Дегтярьов, кулі пошматували йому праву руку, він зазнав важкого поранення, втратив два пальці", - нагадав головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основною версією вибуху в центрі Києва є необережне поводження з гранатою, - поліція

Загиблий від вибуху гранати в Києві ветеран Дегтярьов вів боротьбу за існування, оскільки знайти роботу з важким пораненням було нелегко, - Бутусов 01

"У серпні і грудні 2014 року загинули смертю хоробрих п'ятеро наших воїнів зі складу групи "Купол". А Віктор вижив. І вів боротьбу за існування. Тому що знайти роботу з таким важким пораненням було нелегко. Та й на службі він не був оформлений, виникли труднощі з паперами. Один з його друзів, теж ветеран війни з Обухова Ігор Оваденко постійно займався проблемами Дегтярьова, зумів вибити ділянку землі під Обуховом. Ігор каже: "Важко повірити, що це сталося, Віктор завжди був дуже врівноваженою в будь-якій ситуації людиною. Ми спілкувалися напередодні, ніщо не віщувало біди". Учасником бойових дій Дегтярьова визнали в 2017 році. 7 серпня 2019 року Віктор після багаторічних ходінь кабінетами отримав 2-гу групу інвалідності. Через п'ять років з дня поранення. Жодних державних нагород не отримав. Сім'я Віктора Дегтярьова потребує надання квартири і нашої уваги, так само, як і сім'ї всіх наших загиблих на війні", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155452
 
 
 Топ коментарі
 
Девушке скорейшего выздоровления.
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якщо він оформив групу інвалідності - то він оформив і пенсію. Значить, вже було на що прожити...
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Зубожилым не до этого.
Их мародер обокрал и за коммуналку платить нечем.
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Ник Никович f300b2e0. Вместо него должен был умереть кто-то из "фабрики троллей".
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вобщем белый, пушистый, одним словом, можно героя посмертно давать.
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от як судьба от повєдєнія завісіт - здався без сопротівлєнія, підписав згоду на сотруднічєство з врагом, попав на обмєн - получив кватіру в Кийові, повний пансіон і кучу разних ніщаків, шо сипляця як із рога ізобілія
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ілі - попьорся за вонючими кацапськими піхвами, загребли в кантору, замутілі протєст а-ля свабоду анжелі девіс, подпісал согласіє на сотруднічєство, попав в спіскі на обмєн - слава, честь, гроші, кватіра, мєндалі/ордєна, ноутбук, пансіон, елітне мєдобслуживаніє в фєофанії
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якщо він оформив групу інвалідності - то він оформив і пенсію. Значить, вже було на що прожити...
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Ты точно уверен, что у него была именно такая пенсия?
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2 група УБД на 15 не тягне. Там, тільки одноразова допомога...
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Всем, кому нелегко жить, носить гранату в кармане?
С какой уважительной причиной можно ходить по центру столицы с гранатой в кармане?
"Борьба за существование... " Юра, не надо.
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все равно странно..., может кто-то третий бросил гранату и она разорвалась в руках ветерана..., как у нас, однако, нелегко отстоять свои права, если ты имеешь полное право..., и как все просто, если никакого права у тебя нет, но есть нужные связи и деньги...
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знаю несколько таких историй(бойцов): прошел войну,по-разному,кто месяц,кто-всю дорогу воевал,ранения,выжил,и на гражданке погибает/умирает...
жаль бойца.безнадега после БД многих подкосила,несмотря на целое министерство ветеранов и туеву хучу программ социальной и психологической реабилитации....
все писдят бюджетные деньги,и плевать на реальную помощь ветеранам.

многие правда,возвращаются в строй.но 2ую пятилетку сидеть и ждать свою пулю/снаряд-не комильфо.
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