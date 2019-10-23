 Загиблий від вибуху гранати в Києві ветеран Дегтярьов вів боротьбу за існування, оскільки знайти роботу з важким пораненням було нелегко, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Як видно із запису відеокамери, Дегтярьов сидів поруч із місцевим охоронцем, вони просто спілкувалися, коли граната вибухнула у ветерана в лівій руці. Загинули обидва. Поруч на вулиці йшла дівчина, перехожа, її зачепило дрібним осколком, це легке поранення. З огляду на характер поранень, найімовірніше, подію буде кваліфіковано як необережне поводження зі зброєю. У речах Дегтярьова знайдено ще один запал від гранати. Але, звичайно, гранати - не іграшка, і вони не вибухають просто так…", - зазначив журналіст.

"Віктор Дегтярьов - майор морської піхоти в запасі, служив за часів СРСР, жив із сім'єю декілька днів в офісі громадської організації. Свого житла у сім'ї немає, живуть на знімних квартирах. Разом з Віктором в офісі жила дружина - Олександра Дектярьова (Oleksandra Dektiarova), 14-річний син і 5-річна донька, яка щойно оговталася від пневмонії, її ледь врятували київські лікарі. Старшій доньці 17 років, вона поїхала навчатися за кордон. Сенсей працював тренером з бойових мистецтв, був завзятим мисливцем. Брав активну участь у Революції Гідності, а коли прийшла війна, сколотив невелику розвідувальну групу добровольців-ветеранів морської піхоти - групу "Купол", і пішов на війну в складі батальйону "Донбас", навіть не встигнувши оформити які-небудь папери. Група взяла активну участь у бойових діях, показала себе з найкращого боку. Саме розвідувальна група Дегтярьова йшла попереду на напрямку атаки в першому бою батальйону "Донбас" під час Іловайської операції. 10 серпня в районі села Третяки під Іловайськом противник влаштував засідку: група "Купол" була раптово атакована з двох боків. Загинув на місці доброволець Вадим Антонов, позивний Літак, прийнявши на себе чергу кулемета. Поруч із ним ішов і Дегтярьов, кулі пошматували йому праву руку, він зазнав важкого поранення, втратив два пальці", - нагадав головний редактор Цензор.НЕТ.

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"У серпні і грудні 2014 року загинули смертю хоробрих п'ятеро наших воїнів зі складу групи "Купол". А Віктор вижив. І вів боротьбу за існування. Тому що знайти роботу з таким важким пораненням було нелегко. Та й на службі він не був оформлений, виникли труднощі з паперами. Один з його друзів, теж ветеран війни з Обухова Ігор Оваденко постійно займався проблемами Дегтярьова, зумів вибити ділянку землі під Обуховом. Ігор каже: "Важко повірити, що це сталося, Віктор завжди був дуже врівноваженою в будь-якій ситуації людиною. Ми спілкувалися напередодні, ніщо не віщувало біди". Учасником бойових дій Дегтярьова визнали в 2017 році. 7 серпня 2019 року Віктор після багаторічних ходінь кабінетами отримав 2-гу групу інвалідності. Через п'ять років з дня поранення. Жодних державних нагород не отримав. Сім'я Віктора Дегтярьова потребує надання квартири і нашої уваги, так само, як і сім'ї всіх наших загиблих на війні", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.