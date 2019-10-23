 Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опублікований УП переклад виступу Тейлора.

"Під час чергового захищеного конференц-дзвінка з Радою національної безпеки 18 липня я почув, як співробітниця бюджетного управління сказала, що вони затримують виділення Україні військової допомоги на оборону, але не могла пояснити, чому", - сказав він, додавши, що пізніше і в режимі, коли їх не чули інші, ця ж співробітниця РНБ сказала, що її начальник доручив зупинити виділення коштів в рамках допомоги Україні до подальших вказівок.

В результаті Тейлор дізнався, що наказ заблокувати допомогу Україні виходив від президента Трампа.

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"Я дізнався від бюджетного управління РНБ, що це вказівка ​​надійшла від президента (Дональда Трампа. - Ред.) голові адміністрації РНБ, і далі - в це (бюджетне) управління", - повідомив він Конгресу США.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки в районі 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

В цей же час Трамп і кілька американських дипломатів намагалися домогтися від України розслідування проти Хантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.