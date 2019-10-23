 Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опублікований УП переклад виступу Тейлора.
"Під час чергового захищеного конференц-дзвінка з Радою національної безпеки 18 липня я почув, як співробітниця бюджетного управління сказала, що вони затримують виділення Україні військової допомоги на оборону, але не могла пояснити, чому", - сказав він, додавши, що пізніше і в режимі, коли їх не чули інші, ця ж співробітниця РНБ сказала, що її начальник доручив зупинити виділення коштів в рамках допомоги Україні до подальших вказівок.
В результаті Тейлор дізнався, що наказ заблокувати допомогу Україні виходив від президента Трампа.
"Я дізнався від бюджетного управління РНБ, що це вказівка надійшла від президента (Дональда Трампа. - Ред.) голові адміністрації РНБ, і далі - в це (бюджетне) управління", - повідомив він Конгресу США.
Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки в районі 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.
В цей же час Трамп і кілька американських дипломатів намагалися домогтися від України розслідування проти Хантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.
Зеленский получил абонемент в Персональный Ад, когда за него проголосовали 73% зебилов..
И скажите, что Моника тут ни при чем!
Трамп не доверяет этой гоп-компании зелёных клоунов. Естественно, он сказал им оружия не давать.
Спички детям не игрушка.
Верните Пороха - и оружие снова начнёт поступать.
Утім, Бог (і платники податків США) йому судді.
Пользуйся, дарю
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
Думаю, что Зеленский из той же конторы.
И страна значения не имеет -- что США, что Украина -- всё равно...