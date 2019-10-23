 Реформа децентралізації триватиме, - Гончарук

"Від ефективної співпраці Уряду та місцевих органів влади залежить якість життя українців. Для людини не має значення, з якої кишені буде профінансовано вирішення її проблем. Ми з вами в одному човні та маємо разом вирішувати проблеми людей", – цитує Гончарука пресслужба Кабміну в середу, передає Цензор.НЕТ.
Прем'єр додав, що Кабмін відкритий до співпраці, а наради з представниками територіальних громад будуть проводитися постійно. Гончарук заявив, що не відкидає створення спеціальної служби підтримки, куди можна буде звернутися не тільки з конкретними запитаннями, але і з пропозиціями.
"Реформа децентралізації точно продовжуватиметься! І в її рамках громади отримають більше повноважень", – наголосив прем’єр-міністр.
Олексій Гончарук також поінформував міських голів про стратегічні напрямки роботи Уряду. Зокрема, зараз йде робота над створенням функціональної інфраструктурної мережі по всій Україні.
"Що таке функціональна мережа? Це освітня мережа, медична, безпека, юстиція. У нас в Програмі дій Уряду є чіткі стандарти, які держава гарантуватиме українцям – "швидка" має приїжджати за 10 хвилин в місті, лікар має бути не далі ніж за 7 км у сільській місцевості, кожна дитина має ходити в дитячий садок і так далі. Ми зібрали по міністерствах інформацію по об’єктах, які належать до цих мереж, і нанесли її на інфраструктурну карту. Зараз на ній більше 110 тис. об‘єктів по всій країні. Минулого тижня ми направили карту в області, щоб вони додали всі інфраструктурні об‘єкти, яких не вистачає: в якому районі потрібна школа, в якому садочок, а в якому – лікарня", – сказав прем‘єр-міністр.
а не реформа децентрализации
децентрализация
или реформа децентрализации ?
У Києві судитимуть нападника на співака Dzidzio
Опубликовано 23 октября 2019
Київська місцева прокуратура № 7 направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 24-річного громадянина Російської Федерації у нанесенні тілесних ушкоджень артисту Dzidzio з ************ спонукань.
Нагадаємо, 28.12.2018 під час конфлікту, що стався біля офісного приміщення на вулиці Вікентія Хвойки на Подолі, зловмисники нанесли тілесні ушкодження потерпілому та втекли з місця події. *********, які нанесли тілесні ушкодження артисту було встановлено, ними виявилися громадяни іншої держави.
Тривалий час зловмисники переховувались від органів досудового розслідування. Однак за результатами оперативно-розшукових заходів місцеперебування одного з підозрюваних було встановлено.
На сьогодні обвинувальний акт відносно зловмисника за ч. 2 ст. 296 КК України скеровано до Подільського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
За вчинене йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Місцеперебування інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлюється.
Прес-служба прокуратури міста Києва
Нагадаємо, 28.12.2018 під час конфлікту, що стався біля офісного приміщення на вулиці Вікентія Хвойки на Подолі, зловмисники нанесли тілесні ушкодження потерпілому та втекли з місця події.
Дослівно: «Витрачені значні фінансові статки, списані гори паперу, і після всього цього зараз бачити деякі "радянські" законопроекти, які не сприяють розвиткові ********* суспільства та економіки, - від цього я починаю хворіти і втомлююся».
Пані фон Крамон вказує на те що в Україні повертаються старі корупційні схеми. Як приклад вона наводить те, що за часів тво міністра Супрун парковка біля МОЗ була пуста. Лобісти, які їздили до МОЗ роками, знали - тепер їздити марно. Але за «нових облич» повернулося все як у блаженні часи Раїси Богатирьової, у коридорах МОЗ тиняються до болі знайомі особи.
Причину проблем пані фон Крамон назвала без дипломатичних реверансів - непрофесійність чинного керівництва України. «Я була доволі наївною. Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять.
Ущент були розгромлені наміри Зеленського створити вертикаль влади - пані фон Крамон чітко заявила, що ініціативи Зеленскього - це прямий шлях стати Росією. Україні потрібна реальна демократія і парламент який обговорює закони, а не штампує їх в режимі «скаженого принтера».
При цьому Європдепутат спростувала байки про якусь «втому від України в Європарламенті». Підтримка України там є, і чимала. Ба-більше, санкції на думку пані фон Крамон удуть продовжені - банально тому що Росія не виконала нічого аби їх зняти. Щодо майбутнього українців вона сповнена оптимізму, українці, мовляв, пильні щодо тоталітаризму. Натомість - розчарування від української влади сильнішатиме і Європа - реагуватиме. Вона не приховувала - пасаж Зеленського щодо Європи, яка нібито надає Україні мало коштів, там почули. І сприйняли як ще один доказ кричущого непрофесіоналізму керівника держави Україна.
Особлива дісталося голові ОПУ Андрію Богдану. Пані фон Крамон сказала чітко: «Містер Богдан небезпечний». Він - професіонал без морального компасу, відтак - очевидно, керується він не інтересами країни і західні фінансові донори це вже усвідомили. «Те небагато гарного, що було досягнуто за Порошенка, поки не просувається вперед».
Які проблеми спіткають українську владу? По-перше, західні партнери вже розуміють куди веде Україну молода команда і діятимуть відповідно. «Ми надаємо достатню кількість грошей цій дивовижній країні… І якщо пан Зеленський не хоче продовжувати з цими реформами… ми мусимо на це реагувати». Мабуть важко більш дипломатично сказати фразу «грошей не дамо». І це - не межа. «Наступний Майдан не буде мирний. Це може бути жахливо». На заперечиш.
Що означає настільки різке інтерв'ю? Відповідь очевидна. Захід помалу втрачає терпець. Стає все більш очевидно - українців добряче обдурили, і оплачувати те обдурення Захід не має ані найменшого наміру. Час коли з Зеленського почнуть питати дуже жорстко - все ближче. А питати Захід уміє неймовірно жорстко. Президент Порошенко добряче натерпівся від вимог Європи. Зеленський же - далеко не Порошенко.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/857153054726947?__xts__%5B0%5D=68.ARDE6goRxmBDIG0Ok6Hp9izelB2QjntxLuNDpatdAIhXDQsGCs4KtQe8YiedAuaCVne5z3x7DgmkFoKgrUzWZZ6B9BsRe0L9NEC2gg93JIud7B3IgiqiOj4wClRmkz_eCioM3mo8io2B0SX__c2FhH_4LHajQ-2GtfBueFvbqf-K2Qzl0NayURRT0_m9vXVs_ebMBfQliecNzCcJaHYUhCf6cI686rj9bC2c8AO9biMPIt5cRwmJlKgmmoKBwLLmIQcfoSLbOs-Fqk6FSc1XEdSezvsbgXjuPq-rwRocuMVmRrAPwyn-W3We8i0Zl27ID1M4rrzBvvJbMQqXCHIl2-g&__tn__=K-R
Я так не думаю.
А ми всі - хитрі та розумні заднім розумом. Напевне, мусимо перехворіти і цією хворобою.
Нью-реХворматоры начали свои реформы с изымания денег у громад.
Кабмин все же забирает деньги у громад: органам Госказначейства пришло указание приостановить выплату 5 млрд грн на соцэкономразвитие, - глава Львовского облсовета Ганущин. ДОКУМЕНТ
https://censor.net.ua/photo_news/3148199/kabmin_vse_je_zabiraet_dengi_u_gromad_organam_goskaznacheyistva_prishlo_ukazanie_priostanovit_vyplatu