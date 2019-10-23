 Реформа децентралізації триватиме, - Гончарук

"Від ефективної співпраці Уряду та місцевих органів влади залежить якість життя українців. Для людини не має значення, з якої кишені буде профінансовано вирішення її проблем. Ми з вами в одному човні та маємо разом вирішувати проблеми людей", – цитує Гончарука пресслужба Кабміну в середу, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр додав, що Кабмін відкритий до співпраці, а наради з представниками територіальних громад будуть проводитися постійно. Гончарук заявив, що не відкидає створення спеціальної служби підтримки, куди можна буде звернутися не тільки з конкретними запитаннями, але і з пропозиціями.

"Реформа децентралізації точно продовжуватиметься! І в її рамках громади отримають більше повноважень", – наголосив прем’єр-міністр.

Олексій Гончарук також поінформував міських голів про стратегічні напрямки роботи Уряду. Зокрема, зараз йде робота над створенням функціональної інфраструктурної мережі по всій Україні.

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"Що таке функціональна мережа? Це освітня мережа, медична, безпека, юстиція. У нас в Програмі дій Уряду є чіткі стандарти, які держава гарантуватиме українцям – "швидка" має приїжджати за 10 хвилин в місті, лікар має бути не далі ніж за 7 км у сільській місцевості, кожна дитина має ходити в дитячий садок і так далі. Ми зібрали по міністерствах інформацію по об’єктах, які належать до цих мереж, і нанесли її на інфраструктурну карту. Зараз на ній більше 110 тис. об‘єктів по всій країні. Минулого тижня ми направили карту в області, щоб вони додали всі інфраструктурні об‘єкти, яких не вистачає: в якому районі потрібна школа, в якому садочок, а в якому – лікарня", – сказав прем‘єр-міністр.