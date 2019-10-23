 "Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін

Про це повідомив журналістам народний депутат фракції Віталій Безгін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Оскільки зараз "тиждень регіонів", ... немає можливості зібрати фракцію. Думаю, що в понеділок буде засідання фракції, і це питання там буде знято, з точки зору напруження. З приводу спекуляцій про те, що когось там "купували", я не довіряв би журналістам... Тому що всім зараз вигідно завдавати публічних ударів по монобільшості – власне, по нашій партії", - сказав нардеп.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
но зато какие НОВЫЕ ЛИЦА !!!!!!!!!!!!!!!!
Если сможет вклиниться в поток матов от Дубинского.
Заголовок в журнале Time: «Это 3 ключевых игрока в импмчменте Трампа».
Вова сделал головокружительную карьеру от снятия штанов на сцене до снятия президента США.
These Are the Key U.S. and Ukrainian Players in the Trump Impeachment Inquiry
https://time.com/5691369/trump-impeachment-inquiry-key-players/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_term=politics_&linkId=75747956
чи ще ни?)))))