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Все про:підкуп (193) фракція (90) Слуга народу (361) Віталій Безгін (1)

 "Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін

У понеділок, 28 жовтня, фракція "Слуга народу" проведе засідання фракції для обговорення скандалу з можливим підкупом нардепів.

Про це повідомив журналістам народний депутат фракції Віталій Безгін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Оскільки зараз "тиждень регіонів", ... немає можливості зібрати фракцію. Думаю, що в понеділок буде засідання фракції, і це питання там буде знято, з точки зору напруження. З приводу спекуляцій про те, що когось там "купували", я не довіряв би журналістам... Тому що всім зараз вигідно завдавати публічних ударів по монобільшості – власне, по нашій партії", - сказав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із питанням можливого отримання хабаря в $30 тис. нардепами від "СН" має працювати НАБУ, - Корнієнко

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155434
 
   
 Топ коментарі
 
Шо назва партія ідіотська, що члени партії аналогічні.
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не прошло и нескольких месяцев как слуги проворовались

но зато какие НОВЫЕ ЛИЦА !!!!!!!!!!!!!!!!
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"Слуга народа" проведет заседание фракции для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов"

"Слуга народа" обсудит возможный подкуп нардепов на заседание фракции в понедельник, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 9714
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вже й баб Юля почала порохоботити, до чого ? "Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 6745 "Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 2701
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Про що це вона? Про одяг? Захотіла стриптизу? Якщо серйозно, то вони навколо того поліорафу такі ж дикі танці роблять, як їхній шеф навколо пробірок весною
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как показательно,что ЗИК для порохоботов не под запретом . ЮВТ последний бенефис, судя по составу ее сборки в ВР, от олигархов .
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дивлячись на вашу зборку Зебілів в ВР з назвою СН по складу і характеристикам, баб Юля має шанс на другу молодість
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Не не, это ваша сборка, вы способствовали ее появлению в ВР . Наша сборка только умножила на ноль шоколадника .
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ти прикольнувся? зауваж помножити на "0", це можна сказати про Ляшка і Ко, зовсім не про Пороха, а так як себе проявляє ваша зе зборка в парламенті -СН, вони себе самі на "0" помножать, чого тільки їм і бажаємо. "Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін - Цензор.НЕТ 6351
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Так что ЗИк это нормально для порохоботов , куратор то один в ольгино. И тему не меняй с ЗИК на ваши сборки . Не тебе рассказывать кого помножили на ноль , трудности у тебя с пониманием происходящего .
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Шо назва партія ідіотська, що члени партії аналогічні.
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що слово ЧЛЕНИ вже не має "пєрвозданного смисла "
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не прошло и нескольких месяцев как слуги проворовались

но зато какие НОВЫЕ ЛИЦА !!!!!!!!!!!!!!!!
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ВСЕ ВСЕГДА ВОРОВАЛИ И ПОКУПАЛИСЬ, НО ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИЛИ, ОСОБЕННО О СВОЕЙ ФРАКЦИИ И ТО ОБНАДЕЖИВАЕТ
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Ха-ха, "«Сейчас нет другого механизма кроме морального. Мы сказали: «Сложите мандаты». Они ответили: «Не сложим». Ну что, мы будем бить их?" (с) депутат от СН, глава подкомитета по вопросам госбезопасности Ирина Верещук.
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Это не предсказание - это статистика. К сожалению....
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не знаю, но надеюсь, после 29 лет незалежности и демократичности, пришли в африку с людоедскими законами только для народа, а небожителям свинярчукам никогда ничего не грозило
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то первая фракция, которая подняла вопрос о подкупе-СВОИХ ДЕПУТАТОВ
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для шаурмаедных этого достаточно что б они спали спокойно ....не так ли ?!
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да уж, при свыне такого не было- все были честные и свыня лексеич стал бы горой за своих свинярчуков- НЕ ВИНАВАТЫЕ
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это низкопробное шапито и исполняется для полных идиотов
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Первая фрация которая подняла вопрос о введения крепосничества для своих депутатов и запрете продаваться напрямую, минуя хозяина. можна и так написать "Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін - Цензор.НЕТ 6129
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"Слуга народа" проведет заседание фракции для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов"


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Нє ну Юзіка з Лисим та Верьовкою можна було прекрити тільки так...А Вовік з захопленням прот Японію - "яка чудокраїна!!! така повага до традицій та їх цінностей і така диджиіалізація",,, Ну бандити й клоуни в них не правили країною , увесь секрет
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почекємо, розв'язки, чи будуть радикальні діїї, чи свинарчуки просто стануть гладковськими
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"Фракция обсудит... "

Если сможет вклиниться в поток матов от Дубинского.
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Обсуждай, не обсуждай все равно получишь… (тут може бути ваша реклама)
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Я з самого початку казав, що "нова" влада - зброд, профани і шельми. Дуже шкода, що нарід повівся на дешеву наживку. Тепер навіть бекап влади не вдасться зробити - тільки уперед до прірви.
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ну вы уж разберитесь конечно, а то мальдивы, отпуск, канфетка тузик афигенный
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У них свої канхвети та різні турції з шаурмою.
"Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 2531
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Підкуп депутатів - це кримінальний злочин і корупція. Куди ви казали треба дзвонити? 11*30=330, 10 % нагороди - тобто з вас 33 тис. дол. "Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 7934
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І це командА Голобородька? "Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 4436 Нашкребли різного сміття аби було більше.
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Нє, ну так не може бути - одні крадуть, а інші дивляться й не крадуть. Тим більше що їх усіх підбирали, щоб були лояльними до шахраїв. Потенційні шахраї теж красти хочуть.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 4 ч.4 часа назад

"Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін - Цензор.НЕТ 7334

Заголовок в журнале Time: «Это 3 ключевых игрока в импмчменте Трампа».
Вова сделал головокружительную карьеру от снятия штанов на сцене до снятия президента США.


These Are the Key U.S. and Ukrainian Players in the Trump Impeachment Inquiry

https://time.com/5691369/trump-impeachment-inquiry-key-players/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_term=politics_&linkId=75747956

"Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін - Цензор.НЕТ 6028
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Це вже закинчення Эпохи БИДНОСТИ та ЗУЖБОЖИННЯ?
чи ще ни?)))))
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. А че в Крым даром воду, в дылыдыру газ на халяву, да пенсию этим путинвведи. Всемыбратьяжтамтакиежлюди.
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где то серёня материит дубинского и бежит к проктологу
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А где пасматреть прямую трансляцию заседания,надеюсь на языке дамбаского народа
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Если антоху яценко не прищучат хоть на этот раз, то всякие подкупы и прочая хренотеть будут продолжаться и дальше. Про идиотов, клюнувших на подкуп, без комментариев.
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Что там обсуждать - там где рулит гетьманштеб там коррупция будет расцветать пышным цветом,вы же мрази должны были знать кто это такой.
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